¥ßー¥¯¡¢3¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¤Î¡ØMEEQ SIM¡Ù¤Ç¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤ÎÁíÌ³¡¦»ÜÀß´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ´¹ñÆ³Æþ¤ò»Ù±ç
¡¡¥ßー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Ê÷Â¼ÎµÂÀ °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Ìî¹îÌé °Ê²¼¡¢¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¡Ë¤¬¹ñÆâÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ÁíÌ³¡¦»ÜÀß´ÉÍý¤òIoT¤ÎÎÏ¤ÇDX¤¹¤ë¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSINGU¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÜÀß´ÉÍý¡¦ÊÝ°Â½ä²ó¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤Ë¡ØMEEQ SIM¡Ù¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê
¡¡¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤¬¹ñÆâÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSINGU¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎÃ¼Ëö¤ò»È¤¤¡¢ÁíÌ³¡¦»ÜÀß´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò²þÁ±¡¦¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£»ÜÀß´ÉÍý¤äÊÝ°Â½ä²ó¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î½¤Á¶¡¦ÅÀ¸¡ºî¶È¤ÎºÝ¡¢ºî¶È°÷¤¬¸½¾ì¤Ç¼ê½ñ¤¤·¤¿ºî¶ÈµÏ¿¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÌá¤Ã¤ÆPC¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSINGU¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Çºî¶ÈµÏ¿¤ä¼Ì¿¿¤ÎÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖSINGU¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¶È½ê¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ö¶È½ê¤´¤È¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖSINGU¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÜÀß´ÉÍý¤äÊÝ°Â½ä²ó¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤éÁ÷¿®¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿¥Õ¥¡¥¤¥ëÄøÅÙ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¤¥×¥é¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Í¾Ê¬¤Ê¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢3¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¾®ÍÆÎÌ¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤êÄÌ¿®¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ØMEEQ SIM¡Ù¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØMEEQ SIM¡Ù³èÍÑ
¡¡¡ØMEEQ SIM¡Ù¤Ï¡¢È¯Ãí¤·¤¿SIM¤ÎÇÛÁ÷Àè¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤Ç¤Ï¡ÖSINGU¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³Æ»ö¶È½ê¤ËÄ¾ÀÜÇÛÁ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯Ãí¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êSIM¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤«¤éÈ¯Á÷¡¢ÅþÃå¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä±¿ÍÑÌÌ¤Î¼ê´Ö¤Ê¤É¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÜÀß´ÉÍý¤äÊÝ°Â½ä²ó¤ÎÎÎ°è°Ê³°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÀþLAN¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î²¹¼¾ÅÙ´ÉÍý¤Ë¤â¡ØMEEQ SIM¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä¶õÄ´ÍÑÅÅÎÏ¤Îºï¸º¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß´ÉÍý¤äÊÝ°Â½ä²óÎÎ°è¤Ç¤Î¡ÖSINGU¡×³èÍÑ¤ò¡¢Éý¹¤¤´ë¶È¤ØÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢BCPÂÐºö¤È¤·¤ÆÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾éÄ¹²½¤ò¹Ô¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ØMEEQ SIM¡Ù¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ØMEEQ¡Ù¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥ÊÆüËÜÁíÌ³Éô¤ÎÆ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.meeq.com/meeq/casestudy/0031.html
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ßー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈËÜÉô
TEL: 03-4226-3119
E-mail¡§sales-all@meeq.com
¢£MEEQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡MEEQ¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê¥³¥ó¥½ー¥ë²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËIoT¸þ¤±ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ØÆþ¡¿·èºÑ¡¿ÅÐÏ¿¡¿´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëNoCode IoT/DX Platform¤Ç¤¹¡£NTT¥É¥³¥â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢KDDI²óÀþ¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÀìÍÑSIM¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍÂ¦¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤È¤â´ÊÃ±¤ËIoT²óÀþ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°Åª¤Ë²Ã¹©¤·¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖIoT¥¹¥È¥ìー¥¸¡×¤ä¡¢¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ IoT»ö¶È¼Ô¤äIoT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤¬´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.meeq.com/meeq/
¢£¥ßー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡IoT¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼ÔµÚ¤ÓDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢NoCode IoT/DX Platform¡ØMEEQ¡Ê¥ßー¥¯¡Ë¡Ù¤òÅ¸³«¤·¡¢Äã²Á³Ê¡Ê·î³Û143±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¡Ë¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®²óÀþ¤ä¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡ÊNTT¥É¥³¥â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢KDDI¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿MVNE»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç¼êMVNO»ö¶È¼Ô¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶ÈÌ³»Ù±çÅù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥ßー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-10-13¡¡TOKYU REIT½ÂÃ«R¥Ó¥ë 8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ Ê÷Â¼ÎµÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2019Ç¯3·î
URL¡¡¡¡¡§https://www.meeq.com/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾Åù¤Ï³Æ²ñ¼Ò¤Î¾¦¹æ¡¢¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£