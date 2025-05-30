A BATHING APE(R)¤è¤ê¡¢HIPHOP¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿LOOKBOOK¤¬¸ø³«¡£

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Kaneee in A BATHING APE(R)︎
MODEL: Kaneee (@kaneeebaby(https://www.instagram.com/kaneeebaby/))
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MAP CAMO SHARK RELAXED FIT FULL ZIP HOODIECOLOR: MULTI, RED, GREEN\46,200- (ÀÇ¹þ)
HAND DYE COLLEGE RELAXED FIT TEE
COLOR: BLUE, GREEN, RED
\23,100- (ÀÇ¹þ)
EMBROIDERY OPEN COLLAR SS SHIRTCOLOR: IVORY, BLACK\29,700- (ÀÇ¹þ)
EMBROIDERY RELAXED FIT SHORTSCOLOR: IVORY, BLACK\29,700- (ÀÇ¹þ)
GARMENT DYE LOGO RELAXED FIT TEECOLOR: IVORY, BLACK, RED\14,300- (ÀÇ¹þ)
7 in A BATHING APE(R)︎
MODEL: 7 (@7_official.jp(https://www.instagram.com/7_official.jp/))
ABC CAMO¤ä¥·¥ï²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿1ST CAMO¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£
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¡Ú9·î13Æü(ÅÚ)È¯Çä¡ÛABC CAMO 2ND APE FULL ZIP HOODIECOLOR: PINK, BLUE, GREEN\46,200- (ÀÇ¹þ)
ABC CAMO MINI SHOULDER BAGCOLOR: PINK, GREEN\33,000- (ÀÇ¹þ)
ABC CAMO SPORT BRACOLOR: PINK, GREEN\10,780- (ÀÇ¹þ)
ABC CAMO SHORTS
COLOR: PINK, GREEN
\9,680- (ÀÇ¹þ)
CRINKLE EFFECT 1ST CAMO HALF ZIP HOODIE JACKETCOLOR: GREEN, YELLOW\48,400- (ÀÇ¹þ)
1ST CAMO SWEAT SKIRTCOLOR: GREEN, YELLOW\25,300- (ÀÇ¹þ)
COLLEGE LOOSE SOCKSCOLOR: BLACK, WHITE\4,400- (ÀÇ¹þ)
guca owl in Mr. BATHING APE(R)︎
MODEL: guca owl (@gucaowl_official(https://www.instagram.com/gucaowl_official/))
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DOUBLE BREAST BLAZERCOLOR: NAVY\99,000- (ÀÇ¹þ)
TRACK PANTSCOLOR: NAVY\38,500- (ÀÇ¹þ)
Jin Dogg in BAPE BLACK(R)︎
MODEL: Jin Dogg (@sadmadjake(https://www.instagram.com/sadmadjake/))
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BAPE BLACK(R)︎ CROSS STITCHED ARMY SHIRTCOLOR: BLACK, BEIGE\121,000- (ÀÇ¹þ)
BAPE BLACK(R)︎ HAWAIIAN CAMP SHIRTCOLOR: BLACK\44,000- (ÀÇ¹þ)
BAPE BLACK(R)︎ PAISLEY PATCH LOGO TEECOLOR: BLACK, WHITE\41,800- (ÀÇ¹þ)
BAPE BLACK(R)︎ ESSENTIAL PAISLEY TRIMMED DENIMCOLOR: BLACK, LIGHT INDIGO\77,000- (ÀÇ¹þ)
CREDIT
Photographer: Yuji Kaneko (@__ug__)
Styling: Atsushi Okubo (@okubomegane)
Hair&Make: Kanna Hidaka (@kanna_hidaka)
Text&Edit: Mahina Takizawa
About A BATHING APE(R)¡ÊBAPE(R)¡Ë / ¥¢¥Ù¥¤¥·¥ó¥°¥¨¥¤¥×(R)¡Ê¥Ù¥¤¥×(R)¡Ë
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