A BATHING APE(R)¤è¤ê¡¢HIPHOP¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿LOOKBOOK¤¬¸ø³«¡£

ストリートカルチャーと共に歩み、大胆不敵な表現で独自のスタイルを築いてきた A BATHING APE(R)︎。音楽との結びつきは深く、国内外のアーティストとのコラボレーションや彼らからの厚い支持が、カルチャーとの強固な絆を物語る。

今回のLOOKBOOKでは、日本のHIPHOPシーンを牽引するアーティストたちをモデルに起用。それぞれの個性とスタイルを活かし、リアルなライフスタイルを背景にしたビジュアルストーリーを展開。

Kaneee in A BATHING APE(R)︎

MODEL: Kaneee (@kaneeebaby(https://www.instagram.com/kaneeebaby/))

今シーズンのMAP CAMOや、APE HEADやSTAロゴの刺繍が施されたオープンカラーシャツなど、ブランドを象徴するアイテムを取り入れたスタイリングで登場。

彼の自由な感性と存在感が、BAPE(R)︎の持つエッジーな魅力を自然体で引き出している。

MAP CAMO SHARK RELAXED FIT FULL ZIP HOODIECOLOR: MULTI, RED, GREEN\46,200- (税込)

HAND DYE COLLEGE RELAXED FIT TEE

COLOR: BLUE, GREEN, RED

\23,100- (税込)

EMBROIDERY OPEN COLLAR SS SHIRTCOLOR: IVORY, BLACK\29,700- (税込)

EMBROIDERY RELAXED FIT SHORTSCOLOR: IVORY, BLACK\29,700- (税込)

GARMENT DYE LOGO RELAXED FIT TEECOLOR: IVORY, BLACK, RED\14,300- (税込)

7 in A BATHING APE(R)︎

MODEL: 7 (@7_official.jp(https://www.instagram.com/7_official.jp/))

ABC CAMOやシワ加工を施した1ST CAMOアイテムを取り入れた、ポップでエネルギッシュなスタイリングを披露。

BAPE(R)︎のアイコニックな要素を軽やかさとセンスで着こなし、ストリートの自由なムードを表現している。

【9月13日(土)発売】ABC CAMO 2ND APE FULL ZIP HOODIECOLOR: PINK, BLUE, GREEN\46,200- (税込)

ABC CAMO MINI SHOULDER BAGCOLOR: PINK, GREEN\33,000- (税込)

ABC CAMO SPORT BRACOLOR: PINK, GREEN\10,780- (税込)

ABC CAMO SHORTS

COLOR: PINK, GREEN

\9,680- (税込)

CRINKLE EFFECT 1ST CAMO HALF ZIP HOODIE JACKETCOLOR: GREEN, YELLOW\48,400- (税込)

1ST CAMO SWEAT SKIRTCOLOR: GREEN, YELLOW\25,300- (税込)

COLLEGE LOOSE SOCKSCOLOR: BLACK, WHITE\4,400- (税込)

guca owl in Mr. BATHING APE(R)︎

MODEL: guca owl (@gucaowl_official(https://www.instagram.com/gucaowl_official/))

モノトーンを基調に、総柄や刺繍、パッチワークなどのディテールを効かせたデニムを組み合わせ、落ち着きのある重厚なスタイルを披露。クラフトマンシップが息づくアイテムと存在感が重なり、BAPE BLACK(R)︎のラグジュアリーな世界観を力強く伝えている。

DOUBLE BREAST BLAZERCOLOR: NAVY\99,000- (税込)

TRACK PANTSCOLOR: NAVY\38,500- (税込)

Jin Dogg in BAPE BLACK(R)︎

MODEL: Jin Dogg (@sadmadjake(https://www.instagram.com/sadmadjake/))

ミニマルで洗練されたテーラードスタイルをまとい、静かに際立つ個性を表現。

クラシックな要素と現代的な感性が調和したスタイリングが、BAPE BLACK(R)︎の新たな魅力を引き出している。

BAPE BLACK(R)︎ CROSS STITCHED ARMY SHIRTCOLOR: BLACK, BEIGE\121,000- (税込)

BAPE BLACK(R)︎ HAWAIIAN CAMP SHIRTCOLOR: BLACK\44,000- (税込)

BAPE BLACK(R)︎ PAISLEY PATCH LOGO TEECOLOR: BLACK, WHITE\41,800- (税込)

BAPE BLACK(R)︎ ESSENTIAL PAISLEY TRIMMED DENIMCOLOR: BLACK, LIGHT INDIGO\77,000- (税込)

CREDIT

Photographer: Yuji Kaneko (@__ug__)

Styling: Atsushi Okubo (@okubomegane)

Hair&Make: Kanna Hidaka (@kanna_hidaka)

Text&Edit: Mahina Takizawa

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

