¹â¥³¥¹¥Ñ¡ª¾®·¿·ÚÎÌFJD TRION(TM) V10a RTK¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAR¹ºÂÇ¤ÁÉÕ¤¡Ë¤¬È¯Çä³«»Ï¡¡FJDynamics¤ÎRTK¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½
FJ DYNAMICS INTERNATIONAL LIMITED¡ÊËÜ¼Ò¡§FLAT/RM520, 5/F, CORE BUILDING 1, PH 1, 1 SCIENCE PARK EAST AVE., SHA TIN, NT, HK ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ WU DI¡¢°Ê²¼¡ÖFJD¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·À½ÉÊ¡ÖFJD TRION(TM) V10a RTK¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAR¹ºÂÇ¤ÁÉÕ¤¡Ë¡Ê°Ê²¼¡ÖV10a¡×¡Ë¡×¤ò2025Ç¯5·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£V10a¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎAR¹ºÂÇ¤Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£AR¹ºÂÇ¤Á¤ÈÃ±ÅÀ´ÑÂ¬¤ÎÀºÅÙ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²°³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
V10a¤ÎÆÃÄ§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=vZpdy8wpjko ]
¥¹¥àー¥º¤ÊAR¹ºÂÇ¤Á¤ÎRTK¥·¥¹¥Æ¥à
¶¯ÎÏ¤Ê4¥³¥¢¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¸¥ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢AR¹ºÂÇ¤Á¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÉ½¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£»ë³ÐÅª¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ë¹ºÂÇ¤Á¤ò´°Î»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£V10a¤Ï¡¢CAD¿ÞÌÌ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëÊ£¹ç¸½¼Âµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ü¹©¼Ô¤¬Àß·×¥×¥é¥ó¤ò¤è¤êÄ¾´¶Åª¤«¤ÄÊñ³çÅª¤Ë³ÎÇ§¡¦É¾²Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»Ü¹©ÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë·øÏ´¤ÊÀß·×
V10a¤Ï·ÚÎÌ¤Ê¹ç¶â¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼§µ¤´³¾Ä¤Ë¶¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤ä°Å·¸õ²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿±ÒÀ±¿®¹æ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£±«¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤â¡¢Íî¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡£²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¹âÀºÅÙ¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·¹¼ÐÊäÀµ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÊØÍø¤«¤ÄÀµ³ÎÅª¤ËÂ¬Äê
V10a¤ÏIMU¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë·¹¼ÐÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç60¡ë¤Î·¹¼Ð¤Ç¤âÀµ³Î¤ÊÂ¬°Ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ÐÌÌ¤Ê¤ÉÂ¾ì¤¬°¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÂ¬Äê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4G¥â¥Ç¥àÆâÂ¢¤ÈÉý¹¤¤ÀÜÂ³À
V10a¤Ë¤Ï 4G ¥â¥Ç¥à¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢TDD-LTE¡¢FDD-LTE¡¢WCDMA¡¢GPRS¡¢GSM/EDGE ¤È¤Î¸ß´¹À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£V10a¤Ï¡¢Wi-Fi¡¢Bluetooth¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×NFC¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÉôÌµÀþ¤È³°ÉôÌµÀþ¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²á¹ó¤Êµ¤¾Ý¾ò·ï²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¿®¹æ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
Í¥¤ì¤¿·ÈÂÓÀ
V10aËÜÂÎ¤Î½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«800g¤Ç¡¢V10i¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬18¡ó¾®·¿²½¤µ¤ì¡¢½ÅÎÌ¤¬15¡ó·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ç¡¢Ìî³°ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
FJDynamics¤ÎRTK¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/139333/table/6_1_7928c21b5887fb450f434d34126ff63f.jpg ]
À½ÉÊ¾ðÊó
¡ÖV10a¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§
https://www.fjdynamics.com/jp/product/v10a-pocket-sized-rtk
¡ü É¸½à¹½À®ÉÊ¡§
RTK¥·¥¹¥Æ¥àËÜÂÎ¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡¢Type-C¥±ー¥Ö¥ë¡¢ UHP¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¥¯¥ê¥Ã¥×Åù
¡ü ²Á³Ê¤ÈÈÎÇä»þ´ü:
ÈÎÇä²Á³Ê¡¢Í½ÌóÃíÊ¸¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏFJDynamicsÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤è¤ê³«»Ï¤Ç¤¹¡£
CPSI-EXPO 2025½ÐÅ¸³µÍ×
³ÆÀ½ÉÊ¤òÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¾Î¡§¹ñºÝ ·úÀß¡¦Â¬ÎÌÅ¸
Æü»þ¡§2025 Ç¯ 6 ·î18 Æü¡Ê¿å¡Ë～ 21Æü ¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§08-71
¢©261-8550¡¡ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
Íè¾ìÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡§https://cspi-expo.com/entry/
FJDynamics¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FJDynamics¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¼«Æ°²½¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½ÅÆùÂÎÏ«Æ¯»º¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ç¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¡¢AIµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Èºî¶È´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀºÌ©ÇÀ¶È¡¢Â¤±à¡¢·úÀß¡¢Â¬ÎÌ¡¢ICT»Ü¹©¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¤ªµÒÍÍ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§FJ DYNAMICS INTERNATIONAL LIMITED
½êºßÃÏ¡§FLAT/RM520,5/F,CORE BUILDING 1,PH 1,1 SCIENCE PARK EAST AVE,,SHA TIN,NT, H
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fjdynamics.com/jp
V10a¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.fjdynamics.com/jp/product/v10a-pocket-sized-rtk
Instagram¡§https://www.instagram.com/fjd_jp/
Facebook¡§https://www.facebook.com/fjdynamicsjapan/