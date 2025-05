大網株式会社

フィギュア&ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社(本社・東京都文京区)は、自社が展開するグッズブランド「amie(アミィ)」から『エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ』コラボを記念した全4商品を販売いたします。

アニメイト、あみあみにて取扱い予定です。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ店舗ご案内

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)

「amie(アミィ)」はフィギュア&ホビー通販大手「あみあみ」を運営する大網株式会社のグッズブランドです。ファンが気になる魅力的なグッズをお届けいたします。

■エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ アクリルスタンド

□メーカー希望小売価格:各1,980円(税込)

□発売日:2025年10月予定

□ブランド:amie

□素材:アクリル

□サイズ:〈本体〉約 W150×H100mm 〈台座〉45×45mm以内

【ラインナップ】

1.鳳アキラ×ハローキティ / 2.ヴィクター・ヴァレンタイン×シナモロール / 3.ディノ・アルバーニ×マイメロディ / 4.グレイ・リヴァース×ポムポムプリン / 5.ビアンキ・ロウ×マロンクリーム

(全5種)

『エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ』コラボを記念したアクリルスタンドが登場!

ポップでかわいいイラストが映える存在感抜群なアイテムです♪

■エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ グリッター缶バッジセット

□メーカー希望小売価格:各1,210円(税込)

□発売日:2025年10月予定

□ブランド:amie

□素材:ブリキ、PET

□サイズ:Φ56mm

【ラインナップ】

1.鳳アキラ×ハローキティ / 2.ヴィクター・ヴァレンタイン×シナモロール / 3.ディノ・アルバーニ×マイメロディ / 4.グレイ・リヴァース×ポムポムプリン / 5.ビアンキ・ロウ×マロンクリーム

(全5種)

『エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ』コラボを記念したグリッター缶バッジセットが登場!

キラキラなラメ感がかわいいグリッター仕様の缶バッジです♪

■エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ ぴくりあプレートhologram

□メーカー希望小売価格:各1,760円(税込)

□発売日:2025年10月予定

□ブランド:amie

□素材:アクリル

□サイズ:約 W88×H70×D1mm

【ラインナップ】

1.鳳アキラ×ハローキティ / 2.ヴィクター・ヴァレンタイン×シナモロール / 3.ディノ・アルバーニ×マイメロディ / 4.グレイ・リヴァース×ポムポムプリン / 5.ビアンキ・ロウ×マロンクリーム

(全5種)

『エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ』コラボを記念したぴくりあプレートhologramが登場!

【Picture×Clear】な人気シリーズ・ぴくりあの1mm厚アクリルプレートが2枚セットになっています♪

コレクションやディスプレイ、撮影などが楽しめるアイテムです!

■エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ コレクションカード

□メーカー希望小売価格:

1パック(1枚入り) 440円(税込)

1BOX(10パック入り) 4,400円(税込)

□発売日:2025年10月予定

□ブランド:amie

□素材:紙

□サイズ:約 W86×H59mm

『エリオスライジングヒーローズ×サンリオキャラクターズ』コラボを記念したコレクションカードが登場!

キャラクターのモチーフをぎゅっと詰め込んだ裏面デザインもポイント♪

コレクションしやすいサイズ感のアイテムです。

(全10種)

※1BOXで全種が揃わない場合もございます。予めご了承ください。

【アニメイト通販特典】

期間中『HELIOS Rising Heroes×サンリオキャラクターズ』コラボ商品をご予約1,100円(税込)毎に、ポストカード(全10種)を1枚プレゼント!

【対象店舗】アニメイト通販

【開催期間】2025年5月30日(金)~2025年6月22日(日)

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※特典は商品発送時に同梱いたします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。

※商品のデザインは予告なく変更される場合がございます。

【『ヒーロー』20人の描きおこしミニキャライラスト商品も鋭意制作中!】

詳細は後日発表、「amie」Xアカウント(@amiami_amie(https://x.com/amiami_amie))にて続報をお待ちください。

(C)2019 Happy Elements K.K

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660676

【amie】

■amie(アミィ)アカウント

大網株式会社のグッズブランド「amie(アミィ)」のアカウントです。商品についてのお知らせや開発中アイテムのご紹介などをいたします。

https://x.com/amiami_amie(https://x.com/amiami_amie)

【店舗情報】

