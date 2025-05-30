¶µ°÷¸þ¤±±Ñ¸ì»ØÆ³»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖTypeGO¡×¡¢¶µ°éDX¤ò²ÃÂ® - ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ö¶µ°éDX¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ë·ÇºÜ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSwell¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©¿®Ç»Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÄÇÈÈþÃÒ¡Ë¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë±Ñ¸ì¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°³Ø½¬¥Äー¥ë¡ÖTypeGO¡Ê¥¿¥¤¥×¥´ー¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¡Ö¶µ°éDX¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Ã¥×(https://ppp-education-dx.jp/%EF%BC%89)¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¡¦¥É¥ê¥ë¶µºàÏÈ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://ppp-education-dx.jp/ServiceCatalog/adaptive/1441/
¡Ö¶µ°éDX¥µー¥Ó¥¹¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»¸½¾ì¤ÈEdTech´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÅªÆ³Æþ¡¦ÁªÄê¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤¿¶µ°é´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TypeGO¤È¤Ï
TypeGO¤Ï¡¢±Ñ¸ì¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ±¸ì¤äÊ¸Ë¡¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¶µ°é»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¸úÎ¨Åª¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£³Ø½¬¿ÊÄ½¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇµÏ¿¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¡¢¶µ°÷¤Î¼ø¶È½àÈ÷¤ä¿ÊÄ½³ÎÇ§¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯9·îËö¤Ë¥Ùー¥¿ÈÇ¤ò¸ø³«¸å¡¢¸½Ìò¤Î±Ñ¸ì¶µ°÷¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æµ¡Ç½¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤ë¹¤¬¤ê¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÇ¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢110¹»¡¦Ìó14,000¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¹»¤â¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒSwell¤Ç¤Ï¡¢TypeGO¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ñ¸ì¶µ°é¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÁÃÎÏ°éÀ®¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤òÁ´¹ñ¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤äÆ³Æþ»öÎã¤Î¤´°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢³Æ¹»¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§cs@swell-inc.com
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSwell
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾å¿åÆâ·´
ÂåÉ½¼Ô¡§ÀÄÇÈÈþÃÒ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ñ¸ì¶µ°é»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖTypeGO¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒHP¡§https://swell-inc.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSwell ¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¡§cs@swell-inc.com
¥×¥ì¥¹´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¾åµ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£