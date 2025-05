¡Ú¥Ä¥­¥ß¥ÁÎ¹Æüµ­¡Ûºá¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤ÇËâ²¦¿òÇÒ¡ª¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×&¡Ö¼·¤Ä¤ÎÈþÆÁ¡×¥³¥é¥Ü³«ºÅ·èÄê¡ª

CTW株式会社

CTW株式会社はG123が運営中のG123ゲーム「ツキミチ旅日記」にて、魔王崇拝型コンテンツ「七つの大罪」と、救世主候補のあなたの元に天使たちが降臨する「七つの美徳」とのコラボイベントを開催することを発表いたします。

艶やかな魔王たちの誘惑(ハート) コラボ開始は6月13日に決定!

今回コラボでは、「七つの大罪」から9キャラクターが仲間キャラクターとして登場。さら

に、「七つの美徳」からもキャラクターが参戦。

新規キャラクターイラスト数は過去最多クラス。まさに超特大コラボイベントとなっています。

ツキミチ公式X(日本)では、今回のコラボで実装されるキャラクターたちの全身イラストを順次公開。コラボ開催後は「水着」や「和装」のサービスイラストも続々公開されますので、お見逃しなく。

コラボ開催期間:6月13日~7月3日

ゲーム開始はコチラ!:https://s.g123.jp/16p4b0un

「ツキミチ旅日記」公式Xのフォロー:https://x.com/tsukimichi_gm

コラボ限定、仲間キャラの一部ご紹介!

今回のコラボでは、「七つの大罪」の魔王7人に加え、はぐれ魔王2人を含む、計9名全員がプレイアブルキャラクターとして登場します。

本稿では、その中から一部のキャラクターをご紹介。その他の登場キャラクターの立ち絵イラストは、「ツキミチ旅日記」日本公式Xにて順次公開です。お楽しみに。

ルシファー

傲慢を司る第一の魔王。神によって最初に作られた最も偉大な天使だったが、反乱を起こして堕天した。

お嬢様育ちであるため、世間知らずな一面も。

レヴィアタン

嫉妬を司る第二の魔王。幼い頃よりルシファーを慕っている。非常に嫉妬深く、その対象は全方位。

甘えん坊で子供っぽい仕草が信者たちに人気で、「レヴィアたん」と呼ばれてしまうことも。

サタン

憤怒を司る第三の魔王。類い稀な戦闘力を持ち、三度の飯よりも戦争が好き。また、細かいことが気になる性格で、いつも何かに苛立っている。

ゲーム開始はコチラ!:https://s.g123.jp/16p4b0un

ゲーム概要

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:月が導く異世界道中 天下泰平旅日記

ジャンル:RPG

価格:無料(ゲーム内アイテム課金制)

■TVアニメ「月が導く異世界道中」とは?

【作品概要】

平凡な高校生だった「深澄 真」は、とある事情により“勇者”として異世界へ召喚された。しかし、その世界の女神に「顔が不細工」と罵られ、“勇者”の称号を剥奪され、荒野に飛ばされてしまう。

元の世界との環境の違いから、魔術や戦闘において、常識外な力を発揮する「真」

多種多様な出会いを経て、この世界でどう生き抜くのか……

■「七つの大罪」とは?

「七つの大罪」は、人間を堕落へ導く七つの罪、傲慢・嫉妬・色欲・憤怒・怠惰・暴食・強欲を具現化した、「魔王崇拝型コンテンツ」。美しい魔王様の姿を存分にお楽しみください。

■「七つの美徳」とは?

「七つの美徳」は、人間を堕落へ導く七つの罪に打ち勝つために必要な七つの美徳、忠義・忍耐・慈悲・勤勉・博愛・節制・純潔を具現化した天使たちと共に、救世主候補のあなたをお手伝いするコンテンツです。美しき天使たちの姿を存分にお楽しみください。

■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト:https://g123.jp/

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

(C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中製作委員会

(C)HOBBY JAPAN/Niθ

(C) CTW, INC. All rights reserved.