¡Ú¥Ä¥¥ß¥ÁÎ¹Æüµ¡Ûºá¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤ÇËâ²¦¿òÇÒ¡ª¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×&¡Ö¼·¤Ä¤ÎÈþÆÁ¡×¥³¥é¥Ü³«ºÅ·èÄê¡ª
CTW³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏG123¤¬±¿±ÄÃæ¤ÎG123¥²ー¥à¡Ö¥Ä¥¥ß¥ÁÎ¹Æüµ¡×¤Ë¤Æ¡¢Ëâ²¦¿òÇÒ·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¤È¡¢µßÀ¤¼ç¸õÊä¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µ¤ËÅ·»È¤¿¤Á¤¬¹ßÎ×¤¹¤ë¡Ö¼·¤Ä¤ÎÈþÆÁ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ð¤ä¤«¤ÊËâ²¦¤¿¤Á¤ÎÍ¶ÏÇ(¥Ïー¥È) ¥³¥é¥Ü³«»Ï¤Ï6·î13Æü¤Ë·èÄê¡ª
º£²ó¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¤«¤é9¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ãç´Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤µ¤é
¤Ë¡¢¡Ö¼·¤Ä¤ÎÈþÆÁ¡×¤«¤é¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»²Àï¡£
¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¥¯¥é¥¹¡£¤Þ¤µ¤ËÄ¶ÆÃÂç¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¥ß¥Á¸ø¼°X(ÆüËÜ)¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÁ´¿È¥¤¥é¥¹¥È¤ò½ç¼¡¸ø³«¡£¥³¥é¥Ü³«ºÅ¸å¤Ï¡Ö¿åÃå¡×¤ä¡ÖÏÂÁõ¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ³¡¹¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥³¥é¥Ü³«ºÅ´ü´Ö¡§6·î13Æü~7·î3Æü
¥²ー¥à³«»Ï¤Ï¥³¥Á¥é¡ª¡§https://s.g123.jp/16p4b0un
¡Ö¥Ä¥¥ß¥ÁÎ¹Æüµ¡×¸ø¼°X¤Î¥Õ¥©¥íー¡§https://x.com/tsukimichi_gm
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¡¢Ãç´Ö¥¥ã¥é¤Î°ìÉô¤´¾Ò²ð¡ª
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¤ÎËâ²¦7¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ï¤°¤ìËâ²¦2¿Í¤ò´Þ¤à¡¢·×9Ì¾Á´°÷¤¬¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÎ©¤Á³¨¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥¥ß¥ÁÎ¹Æüµ¡×ÆüËÜ¸ø¼°X¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥ë¥·¥Õ¥¡ー
ÐþËý¤ò»Ê¤ëÂè°ì¤ÎËâ²¦¡£¿À¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ëºî¤é¤ì¤¿ºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÅ·»È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤ÆÂÄÅ·¤·¤¿¡£
¤ª¾îÍÍ°é¤Á¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¥ì¥ô¥£¥¢¥¿¥ó
¼»ÅÊ¤ò»Ê¤ëÂèÆó¤ÎËâ²¦¡£ÍÄ¤¤º¢¤è¤ê¥ë¥·¥Õ¥¡ー¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¼»ÅÊ¿¼¤¯¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÁ´Êý°Ì¡£
´Å¤¨¤óË·¤Ç»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤»ÅÁð¤¬¿®¼Ô¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥ô¥£¥¢¤¿¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¥µ¥¿¥ó
Ê°ÅÜ¤ò»Ê¤ëÂè»°¤ÎËâ²¦¡£Îà¤¤µ©¤ÊÀïÆ®ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê¤âÀïÁè¤¬¹¥¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ³Ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤Ë²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²ー¥à³«»Ï¤Ï¥³¥Á¥é¡ª¡§https://s.g123.jp/16p4b0un
¥²ー¥à³µÍ×
¢£¥²ー¥à´ðËÜ¾ðÊó
¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡§·î¤¬Æ³¤¯°ÛÀ¤³¦Æ»Ãæ Å·²¼ÂÙÊ¿Î¹Æüµ
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPG
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ(¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©)
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö·î¤¬Æ³¤¯°ÛÀ¤³¦Æ»Ãæ¡×¤È¤Ï¡©
¡ÚºîÉÊ³µÍ×¡Û
Ê¿ËÞ¤Ê¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¡Ö¿¼À¡ ¿¿¡×¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡ÈÍ¦¼Ô¡É¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤Ø¾¤´¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Î½÷¿À¤Ë¡Ö´é¤¬ÉÔºÙ¹©¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¡¢¡ÈÍ¦¼Ô¡É¤Î¾Î¹æ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¡¢¹ÓÌî¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸µ¤ÎÀ¤³¦¤È¤Î´Ä¶¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢Ëâ½Ñ¤äÀïÆ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¼±³°¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¿¿¡×
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤¦À¸¤È´¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä
¢£¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÂÄÍî¤ØÆ³¤¯¼·¤Ä¤Îºá¡¢ÐþËý¡¦¼»ÅÊ¡¦¿§Íß¡¦Ê°ÅÜ¡¦ÂÕÂÆ¡¦Ë½¿©¡¦¶¯Íß¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡¢¡ÖËâ²¦¿òÇÒ·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡£Èþ¤·¤¤Ëâ²¦ÍÍ¤Î»Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¼·¤Ä¤ÎÈþÆÁ¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¼·¤Ä¤ÎÈþÆÁ¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÂÄÍî¤ØÆ³¤¯¼·¤Ä¤Îºá¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼·¤Ä¤ÎÈþÆÁ¡¢ÃéµÁ¡¦Ç¦ÂÑ¡¦»üÈá¡¦¶ÐÊÙ¡¦Çî°¦¡¦ÀáÀ©¡¦½ã·é¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿Å·»È¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢µßÀ¤¼ç¸õÊä¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤Å·»È¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£G123(¥¸ー¥¤¥Á¥Ë¥µ¥ó)¤È¤Ï¡©
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÉÔÍ×¡¦²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥²ー¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥²ー¥à(https://g123.jp/games/all?lang=ja)¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://g123.jp/
¢£CTW³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖG123(¥¸ー¥¤¥Á¥Ë¥µ¥ó)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ CTW³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©106-0032
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-9-10 ¥¢ー¥¯¥Ò¥ë¥ºÀçÀÐ»³¿¹¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ º´¡¹ÌÚ Î¶°ì
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2013Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§ https://ctw.inc/
(C)¤¢¤º¤ß·½¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹/·î¤¬Æ³¤¯°ÛÀ¤³¦Æ»ÃæÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)HOBBY JAPAN/Ni¦È
(C) CTW, INC. All rights reserved.