¥ë¥¯¥¢Âçºå¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÚ¡×¤¬½Ð¸½!?¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¯¥¤ー¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£ Taste of Queensland¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬EXPO¼ò¾ì ¥­¥¿ËÜÅ¹¡¦¥ß¥Ê¥ßËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¡ª

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Taste of Queensland: A Week-long Celebration of Australia¡Çs Sunshine State Comes to LUCUA Osaka
Osaka, Japan - From June 2 to 8, 2025, the vibrant Australian state of Queensland will take center stage in Osaka through a special pop-up event titled ¡ÈTaste of Queensland¡É, held at EXPO SAKABA (KITA), located on the B2 floor of LUCUA Osaka. This initiative is co-hosted by the Trade and Investment Queensland Japan Office, Tourism and Events Queensland, and demo!expo, and is part of a broader effort to bring international cultural experiences into the heart of the city ahead of Expo 2025 Osaka, Kansai.
Queensland is known for its diverse natural landscapes-from the Great Barrier Reef and Daintree Rainforest to vibrant cities like Brisbane, Gold Coast, and Cairns. The event aims to introduce visitors to the region¡Çs rich offerings through food, design, storytelling, and interactive elements that engage all five senses.
¡ÈThe Curious Tree of Queensland¡É
A symbolic tree installation inspired by Queensland¡Çs rainforests will feature hanging displays of local products like beef, honey, lemon myrtle tea, and craft gin. Visitors can explore these items through tastings and interactive exhibits.
Quizland - Win a Trip to Australia
In partnership with Jetstar Airways Pty Ltd, guests can join a quiz trail and enter a draw to win prizes, including round-trip flights to Brisbane or Cairns.
Queensland-Inspired Food Menus
Restaurants near EXPO SAKABA will serve special dishes using Queensland ingredients such as premium beef, bottarga, turmeric lattes, and wine.
Talk Session with Chef Hiroyuki Sakai
On June 6, the renowned Iron Chef will lead a talk on Queensland¡Çs food culture, paired with wine and product tastings.
Weekend Pop-Up at EXPO SAKABA Minami (Shinsaibashi PARCO)
On June 7-8, the event expands to EXPO SAKABA MINAMI with more quizzes and food booths featuring dishes made with Queensland beef by local chefs.
Event Overview¡ÈTaste of Queensland - Discover the Charm of Australia¡Çs Sunshine State¡É
Dates: June 2 (Mon) - June 8 (Sun), 2025
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- EXPO SAKABA KITA (LUCUA Osaka B2F)
- EXPO SAKABA MINAMI (Shinsaibashi PARCO B2F) - Weekend only
Admission: Free of charge, open to the public
Organized by: Trade and Investment Queensland Japan Office
Co-organized by: Tourism and Events Queensland, General Incorporated Association demoexpo
Supported by: Jetstar Airways Pty Ltd
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