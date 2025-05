¥ë¥¯¥¢Âçºå¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÚ¡×¤¬½Ð¸½!?¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¯¥¤ー¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£ Taste of Queensland¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬EXPO¼ò¾ì ¥­¥¿ËÜÅ¹¡¦¥ß¥Ê¥ßËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¡ª

一般社団法人demoexpo

一般社団法人demoexpo

JR西日本SC開発株式会社

株式会社パルコ

一般社団法人 demoexpo(大阪市西区、代表理事:花岡、以下、demo!expo)が展開する「EXPO酒場」プロジェクトでは、2025年大阪・関西万博に参加する各国と連携し、万博会期中に多彩なイベントを実施しています。

その一環として、クイーンズランド州政府 駐日事務所およびクイーンズランド州政府観光局とのコラボレーション企画として、6月2日(月)よりルクア大阪B2FのEXPO酒場 キタ本店をメイン会場に、オーストラリア・クイーンズランド州のポップアップイベント「Taste of Queensland(テイスト・オブ・クイーンズランド)」を開催します。

州都ブリスベンを始め、ゴールドコースト、ケアンズそしてグレートバリアリーフと、広大な自然と活気ある都市が共存するクイーンズランド州の魅力を、展示・食・音・映像を通じて五感で体感できる1週間。週末には心斎橋PARCO内のミナミ本店にも会場を広げ、さらなる盛り上がりをお届けいたします。

不思議な大木がEXPO酒場 キタ本店に出現!

日本からも直行便が運航しているクイーンズランド州には、太古の昔から息づく熱帯雨林に巨大な絞め殺しのイチジクの木が今でも実際に見られます。この木をモチーフにした大木がイベント会場のシンボルとして登場します。その名も「クイーンズランドの気になる木」。

枝には、オーストラリア産のビーフ、クラフトジン、レモンマートルティーなど、クイーンズランド州を象徴する“実”が吊り下げられており、来場者はこの木の下で“気になる実”を見つけ、展示や販売、飲食、クイズへと誘われる導線に沿って体験を楽しめます。「気になる」が「もっと知りたい!」へと変わる、そんな発見が詰まった参加型イベントです。

【味わう!クイーンズランド×ルクア大阪コラボメニュー!】

ルクア大阪の飲食店がクイーンズランド産の食材を活かした限定コラボメニューが登場します。

クイーンズランド産のビーフやカラスミ、ターメリックラテ、そしてご飯のお供にはクラフトジンやワインなど。馴染みのある名産品から日本ではなかなか味わえない食材まで特別なひと皿をご用意しています。

■クラフトビアマーケット

樽生クラフトビール約30種が楽しめるビアバー。“クラフトビールに合う”をテーマに、スパイスやハーブ、酸味を効かせた料理とともに、クラフトビールをリーズナブルに楽しめる人気店。今回はクイーンズランド州の食材を使った特別メニューとともに、ビールとの新しいペアリング体験をご提案します。

場所:ルクア大阪B2F バルチカ



【メニュー】

・オーストラリア クイーンズランド産ジョンディービーフのハラミステーキ

・ゆず香るオーストラリア産カラスミのぜいたくパスタ

・オーストラリア産ワイン(赤・白)

■松葉 ルクア大阪店

1948年に大阪・梅田で開業した松葉は、気取らない立食形式の串かつ専門店。お客様の前に次々と揚げられる串かつを並べ、お好きな商品を自由に取って頂くのが松葉スタイル。お持ち帰りメニューもご用意しております。

場所:ルクア大阪B2F バルチカ



【メニュー】

・ジャンボ牛ハラミ串

■PATHFINDER XNOBU

ラテアート世界チャンピオン監修のメルボルンスタイルのカフェ。オーストラリアのメルボルンはカフェの聖地と呼ばれており、お客様がコーヒーを自分好みにカスタマイズします。オーストラリアを感じに是非遊びに来てください!

場所:ルクア イーレ 4F

【メニュー】

・ターメリックラテ(ICE・HOT)

・レインボーターメリックラテ(HOT)



【クイズに答えてオーストラリアへの航空券が当たる!“クイズランド”】

EXPO酒場のクイーンズランド州の展示を巡ることで答えを探す謎解き型クイズ、その名も「クイズランド」に挑戦して、クイーンズランド州にまつわる豪華景品があたる抽選会に参加できます。



【景品一例】

・ジェットスター航空 オーストラリア(ケアンズまたはブリスベン)行きペア往復航空券

・ケアンズマスコット・ケアッピ ぬいぐるみ

・クイーンズランド州産はちみつ

など

その他多数の豪華商品をご用意しております。



※景品については予告なく変更する可能性がございます。

【料理の鉄人坂井シェフ登壇!クイーンズランドの食文化に迫るトークセッションイベントも開催】

6月6日(金)17:00より「Taste of Queensland」イベントをEXPO酒場 キタ本店で開催します。クイーンズランドの食文化について料理の鉄人・坂井シェフが語るトークセッションのほか、 ワインスペシャリストによるクイーンズランドワインの魅力紹介、そしてクイーンズランド産食材のケータリングや試飲会を開催します。

どなたでも無料でご参加いただけます。

【ミナミ本店でも週末イベント開催!】

【料理の鉄人:坂井 宏行】

心斎橋PARCO B2FのEXPO酒場ミナミ本店では、6月7日(土)・8日(日)に週末限定イベントを開催します。

クイーンズランド州の魅力に迫る展示に加え、オーストラリアへの航空券が当たる“クイズランド”抽選会、現地食材を使ったミナミ本店限定メニューの販売もあります。

■大阪の人気飲食店がクイーンズランド州産のビーフを使ったフードメニューを出張販売!

6月7日(土) 出張フード出店 スタンド ディドリーボ

・ステークアッシェ

・ビリアタコス を出店予定。

店舗紹介:

2012年オープン。BBQやメキシカンなど、スパイシーな肉料理と自家製レモンサワーが楽しめる女将系スタンドが出張出店!

店主は各メディアでも活躍する肉料理愛好家。特にテックスメックス料理、南部スタイルのBBQ、ホットソースへの造詣が深く、なんば BABY BURRITO BROTHERS のメニュー監修も務める。座右の銘は「いっぱい食べて大きくなあれ」。

6月8日(日) 出張フード出店 ザ・モチベーションショップ

オージービーフのほろほろ欧風カレー&ベジマイトポテサラ

「カレーでモチベーションをチャージする」をコンセプトに、楽しい一皿を提案する街のカレーショップが出張出店!

店主:メイドインアリサ

大阪・西天満でカレー店「ザ・モチベーションショップ」を営む。調理、メニュー開発、デザイン、発信までを一貫して手がけ、日々の気分や季節に寄り添うカレーでモチベーションを届けている。

イベント概要

イベント名:Taste of Queensland -オーストラリア クイーンズランド州-

[開催期間]2025年6月2日(月)~6月8日(日)

[開催時間]

6月2日17:00~23:00(キタ本店のみ)

6月3日~6月6日14:00~23:00(キタ本店のみ)

6月7日14:00~23:00(両店舗)

6月8日キタ本店14:00~23:00 ミナミ本店15:00~23:00



[開催場所]

・EXPO酒場 キタ本店(ルクア大阪 B2F)※6月2日(月)~8日(日)

・EXPO酒場 ミナミ本店(心斎橋PARCO B2F)※6月7日(土)・8日(日)

全て入場無料 どなた様でのお楽しみいただけます



[主 催]クイーンズランド州政府 駐日代表部(Trade and Investment Queensland)

[共 催]クイーンズランド州観光局、一般社団法人demoexpo

[協 賛]Jetstar航空



※内容は予告なく変更となる場合があります。

Taste of Queensland: A Week-long Celebration of Australia’s Sunshine State Comes to LUCUA Osaka

Osaka, Japan - From June 2 to 8, 2025, the vibrant Australian state of Queensland will take center stage in Osaka through a special pop-up event titled “Taste of Queensland”, held at EXPO SAKABA (KITA), located on the B2 floor of LUCUA Osaka. This initiative is co-hosted by the Trade and Investment Queensland Japan Office, Tourism and Events Queensland, and demo!expo, and is part of a broader effort to bring international cultural experiences into the heart of the city ahead of Expo 2025 Osaka, Kansai.

Queensland is known for its diverse natural landscapes-from the Great Barrier Reef and Daintree Rainforest to vibrant cities like Brisbane, Gold Coast, and Cairns. The event aims to introduce visitors to the region’s rich offerings through food, design, storytelling, and interactive elements that engage all five senses.

“The Curious Tree of Queensland”

A symbolic tree installation inspired by Queensland’s rainforests will feature hanging displays of local products like beef, honey, lemon myrtle tea, and craft gin. Visitors can explore these items through tastings and interactive exhibits.

Quizland - Win a Trip to Australia

In partnership with Jetstar Airways Pty Ltd, guests can join a quiz trail and enter a draw to win prizes, including round-trip flights to Brisbane or Cairns.

Queensland-Inspired Food Menus

Restaurants near EXPO SAKABA will serve special dishes using Queensland ingredients such as premium beef, bottarga, turmeric lattes, and wine.

Talk Session with Chef Hiroyuki Sakai

On June 6, the renowned Iron Chef will lead a talk on Queensland’s food culture, paired with wine and product tastings.

Weekend Pop-Up at EXPO SAKABA Minami (Shinsaibashi PARCO)

On June 7-8, the event expands to EXPO SAKABA MINAMI with more quizzes and food booths featuring dishes made with Queensland beef by local chefs.

Event Overview“Taste of Queensland - Discover the Charm of Australia’s Sunshine State”

Dates: June 2 (Mon) - June 8 (Sun), 2025

Venues:

- EXPO SAKABA KITA (LUCUA Osaka B2F)

- EXPO SAKABA MINAMI (Shinsaibashi PARCO B2F) - Weekend only

Admission: Free of charge, open to the public

Organized by: Trade and Investment Queensland Japan Office

Co-organized by: Tourism and Events Queensland, General Incorporated Association demoexpo

Supported by: Jetstar Airways Pty Ltd

■「EXPO酒場 本店」とは

EXPO酒場は、大阪・関西万博の会期(2025年4月13日~10月13日)を中心に展開する、期間限定のポップアップ酒場プロジェクトです。大阪の夜のまちに繰り出す「0次会」の拠点として、そして海外スタッフへのねぎらいや、来訪者同士の交流が生まれる場として、街と万博をつなげていきます。

EXPO酒場 キタ本店(ルクア大阪)

[店 名]EXPO酒場 キタ本店 ※4月11日から営業開始

[場 所]ルクア大阪 B2F アトリウム側エスカレーター吹き抜け

[住 所]大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3

[営業時間]17:00~23:00 ※フロア営業時間 11:00~23:00

EXPO酒場 ミナミ本店(心斎橋PARCO)

[店 名]EXPO酒場 ミナミ本店 ※4月11日から営業開始

[場 所]心斎橋PARCO B2F TANK酒場/喫茶

[住 所]大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3

[営業時間]17:00~23:00(L.O. 22:30)※フロア営業時間 11:00~23:00

demo!expoとは

[団体名]一般社団法人demoexpo

[所在地]大阪府大阪市西区京町堀1-12-11 愛晃ビル4F

[設立]2023年4月13日

[代表理事]花岡

[理事]今村 治世、岡本 栄理、冨田 信雄、長井 健一、久岡 崇裕、山根 シボル

[主な活動]街から「デモンストレーション」を仕掛けるプロデューサー&クリエーター集団

公式サイト :https://demoexpo.jp/

demo!expoのこれまでの活動

日本全国の万博を楽しみたい人が勝手に集う拠点作り『EXPO酒場プロジェクト』

大阪・関西万博に興味がある人や、地域で新しいことを仕掛けたい人が集まり語らうイベント「EXPO酒場」を全国で開くプロジェクト。万博関係者と一般人が分け隔てなく意見を交わす交流の場として、ここから様々なプロジェクトが生まれています。2022年春から始まり、同年7月18日には、万博まで1000日前であることを機に、関西2府4県で同時開催。現在では、大阪・関西を中心に青森から鹿児島まで約75回開催、累計5,100人以上に来場いただきました。今後は拠点開設をさらに進め、同時多発的に盛り上がっていくシーンをつくることで、関西から全国・世界に向けての機運醸成を狙います。

万博をきっかけに生まれたプロジェクト一覧

公式サイト :https://www.exposakaba.jp/

あたらしい大阪みやげ計画 by 大阪ええYOKAN

大阪の顔となる新しい“みやげ菓子”を作るべく、関西の和菓子メーカーが手を取り合って大阪みやげの「ジャンル」を作り、大阪の文化として根付かせるプロジェクト。

プロジェクト詳細(https://2ngen.jp/ningenworks/osakaeeyokan/)

EXPO大学

大阪・関西万博に関西の大学としてどう関わっていくのかを考え、ワークショップ形式でアイデアを出し合うイベント。(2023年4月に『EXPO大学 関大キャンパス』を開催)

プロジェクト詳細(https://machigotoexpo.jp/project/kandai-banpakubu/)

EXPO TRAIN

沿線の店舗・企業・アーティストがパビリオンとして列車内に登場し、地域の魅力をまるごと届ける貸切列車イベント。(2023年7月に『EXPO TRAIN 近鉄号』、2024年4月に『EXPO TRAIN 阪急号』を開催)

EXPO TRAIN 近鉄号 イベントレポート(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-20230907/)

EXPO TRAIN 阪急号 イベントレポート(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-hankyu-20240620/)

ヤヤコシ荘の届かないおくりもの by Panasonic

パナソニックグループパビリオン「ノモの国」が掲げる「子どもたちが自分を解き放つ体験」をテーマに、子どもたちのソウゾウ(想像、創造)する力を引き出す体験型ワークショップ。

プロジェクト詳細(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000027724.html)

街から創り上げるもう1つの万博

demo!expoは「街の人を主役に、街から万博をつくっていく」を目標に掲げ、2025年に向けて活動しています。その集大成として、街からもう1つの万博「まちごと万博」を創り上げることを目指しています。

開幕3年前『EXPO TEAM CAMP 2022』開催

2021年9月にdemo!expoを結成し、翌年の2022年3月に本団体の初イベント『EXPO TEAM CAMP 2022』を、夢洲で万博初のイベントを開催。

万博関係者や期待のスタートアップ、これからのキャリアを考える学生たちが集結し。トークセッションや参加者たちが自分の夢や挑戦を語り合う交流の場を創出しました。

プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000027724.html)

イベントレポート(https://demoexpo.jp/camp2022/)

開幕2年前『まちごと万博2023』開催

開幕2年前となる2023年4月13日に、「まちごと万博2023」と称して、大阪を舞台に約1ヶ月の間、様々な取組を街で作り上げる活動を行いました。

プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000027724.html)

イベントレポート(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-carnival-20240201/)

開幕1年前『まちごと万博バスツアー』、『まちごと万博プラットフォーム』発表

開幕1年前となる2024年4月12日に、いつもの大阪の街とは違った魅力あふれるバスツアー『まちごと万博バスツアー』の実施、『まちごと万博プラットフォーム』の発表をしました。

イベントレポート(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-tour-20240606/)

開幕半年前『HH EXPO』、『EKI EXPO』『EXPO OPEN STREET』開催

開幕半年前となる2024年10月13日に、梅田エリアを中心に新しい街の遊び方を提案する実証実験プロジェクト「demo!tape」を開始。万博機運醸成のイベント「HH EXPO」、「EKI EXPO」、「EXPO OPEN STREET」で実施しました。

イベントレポート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000139145.html)