ÂçÊ¬¸©¸øÎ©¹â¹»¤Ç¼Â»Ü¤Î¡Ö¼«¸ÊÃµµá³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü»ö¶È¡×¤Ë 4Ç¯Ï¢Â³¥Ýー¥é¤Î´ë²è¤¬ºÎÍÑ¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ýー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓÂöËá¡Ë¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©Î©±§º´»º¶È²Ê³Ø¹âÅù³Ø¹»¡¦ÂçÊ¬¸©Î©»°½ÅÁí¹ç¹âÅù³Ø¹»¡¦ÂçÊ¬¸©Î©Æü½ÐÁí¹ç¹âÅù³Ø¹»¤Î3¹»¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¼«¸ÊÃµµá³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ýー¥é¤Î¡ÖÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¼«Ê¬È¯¸«¥×¥í¥°¥é¥à¡¡MeLight¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¸©¶µ°éÄ£¹â¹»¶µ°é²Ý¤¬¼çºÅ¤·¤¿¸øÊç·¿´ë²èÄó°Æ¶¥µ»¡Ê¥³¥ó¤Ú¡Ë¤Ë±þÊç¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ýー¥é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ºÎÍÑ¡£
³Æ¹â¹»¤Ç¹Ö»Õ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥àÌ¾¤Î¡ÈMeLight¡É¤Ï¡¢¡Ö»ä¡ÊMe¡Ë¡×¤ò¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡ÊLight¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹ñÆâ³°¤ÎÈÎÇä°÷¶µ°é¤ä¿Íºà³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤â¤¢¤ë¥¢ー¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«¿È¤Î´¶À¤äÆâÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦ÂÎ¸³¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¾Íè¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸ÅÌ¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«¤é¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Èþ°Õ¼±¡Ê¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¡¦¼«Ê¬¤Î¼´¡Ë¤Î¼ï¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¼õ¹Ö¸å¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ï¡¢1. ¤Þ¤ï¤ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¼´¤ä¸ÄÀ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢2. ¸«¤Ä¤±¤¿¼«Ê¬¤Î¼´¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÉÁ¤±¤ë¡¢3. ¿ÍÀ¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ç°®¤ê¡¢Ì¤Íè¤ò¼«¤éÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
²áµî¼Â»Ü²ó¤ÎÍÍ»Ò
2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://youtu.be/RIwDqfhtLUc?si=xzrC-lf5GQCZRqJi
¡ãÂÎ¸³¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
¢¡¤³¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ê¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾Íè¤ÎÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬Áü¤òÁ°¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£