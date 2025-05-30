¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥àー¥ÉÉº¤¦ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Èー¥ó¤Î¤­¤é¤á¤­¤òÅ»¤Ã¤Æ¡¡£´¡î¤Î¡Ö2025 Summer Collection¡×

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From Left
SV950(K18YGc)¡¡Necklace / Quartz / Diamond¡¡\35,200
K10YG¡¡Necklace / Quartz / Diamond¡¡\69,300
SV950(K18YGc) Ring / Quartz¡¡\28,600
SV950(K18YGc) Pierced Earrings / Quartz / Diamond¡¡\33,000
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From Left
SV950(PTc)/SV950(K18YGc) Necklace / Quartz / Diamond¡¡\24,200
SV950(K18YGc) Ring / Quartz / Topaz¡¡\24,200
SV950(PTc) Ring / Quartz / Topaz¡¡\24,200
SV950(K18YGc) Ear Cuff / Quartz¡¡\19,800
SV950(PTc) Ear Cuff / Quartz¡¡\19,800
SV950(K18YGc)+K10YG(Post) Pierced Earrings / Quartz / Topaz¡¡\26,400
SV950(PTc)/SV950(K18YGc) Necklace / Quartz¡¡\28,600
SV950(PTc)/SV950(K18YGc) Bracelet / Quartz¡¡\19,800
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From Left
K10WG Necklace / Topaz¡¡\59,400
K10WG Pierced Earrings / Topaz / Diamond¡¡\55,000
K10WG Bracelet / Topaz / Diamond¡¡\48,400
K18YG Necklace / Topaz / Diamond¡¡\115,000¡¡¡¡PT950 Necklace / Topaz / Diamond¡¡\115,000
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