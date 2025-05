『勝利の女神：NIKKE』×『Stellar Blade』コラボ記念特別配信決定！コラボキャラクター＆新ビジュアルを公式YouTubeで公開！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神:NIKKE』において、『Stellar Blade』とのコラボレーションを記念した特別配信を、2025年6月7日(土)に実施することを発表しました。

本配信では、両作品の世界観が交差する新たなコラボコンテンツやキャラクター情報を公開予定です。

■特別配信&注目のビジュアル

今回の特別配信では、『勝利の女神:NIKKE』のゲーム世界に実装される『Stellar Blade』とのコラボコンテンツの全貌が初めて明かされます。新たに登場するコラボキャラクターや、ゲーム内で展開される演出・バトルシーンなど、ここでしか見られない最新情報が多数公開される予定です。両作品の魅力がどのように融合するのか、その第一歩をお見逃しなく。

また、同時に公開されたキービジュアルでは、配信日時と共に、「未知の荒れた土地」を舞台に『Stellar Blade』のキャンプが設置された幻想的なシーンが描かれています。風に舞う砂塵、剥き出しの岩肌、そしてたたずむキャラクターたちの姿が、これから始まる物語の緊張感と高揚感を巧みに演出。両タイトルの世界観が交錯するビジュアルは、今後の展開への期待を一層高める仕上がりとなっています。

配信日程:

2025年6月7日(土)19:00~(予定)

配信メディア:

『勝利の女神:NIKKE』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@NIKKEJAPAN

■『Stellar Blade』について

『Stellar Blade』(ステラーブレイド)は、韓国SHIFT UP社が開発したストーリー主導のアクションアドベンチャーゲームです。2024年4月のリリース以来、日本を含む全世界で100万本以上の販売実績を達成し、2025年6月にはPC版も展開されました。主人公「イヴ」が謎の生命体「ネイティブ」と戦いながら人類の未来を探るストーリーと、精密なパリィ・回避を要する戦闘システムが特徴で、高度なグラフィック技術と没入感のある世界観が評価されています。

公式サイト:https://www.playstation.com/ja-jp/games/stellar-blade/

(C) 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

<勝利の女神:NIKKE概要>

タイトル:『勝利の女神:NIKKE』(略称:『NIKKE』)

配信日:好評配信中(2022年11月4日(金)配信)

ダウンロードURL:https://bit.ly/3EVYgT5

料金:基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト:nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル:背中で魅せるガンガールRPG

権利表記:(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神:NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。