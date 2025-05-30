【ENGAWA・ナビタイムジャパン共催】データで顧客導線を可視化！訪日観光客を惹きつけるエリアマーケティング実践セミナー開催

ENGAWA株式会社

ENGAWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：牛山隆信）は、株式会社ナビタイムジャパン（本社：東京都港区）と共同で、「訪日外国人観光客の誘致に特化した実践的なエリアマーケティング戦略セミナー」を2025年6月17日（火）に開催します。本セミナーでは、一般社団法人千代田区観光協会（所在地：東京都千代田区）をパネリストに迎え、地域に根差した観光プロモーションの成功事例を紹介いただきます。

申込はこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoS28SPaU2Es3xfe6nXBNvUOLZnlyaTQHJ9LTNX3xBCDAo5Q/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoS28SPaU2Es3xfe6nXBNvUOLZnlyaTQHJ9LTNX3xBCDAo5Q/viewform)

訪日観光需要が回復する中で、従来型のプロモーションから脱却し、データに基づくターゲティングや顧客導線設計が求められています。本セミナーでは、インバウンド戦略立案を手がけるENGAWA、訪日客データを提供するナビタイムジャパン、地域密着型プロモーションに取り組む千代田区観光協会の3社が登壇し、実践的なアプローチと事例を紹介します。

【セミナー概要】

- タイトル：訪日観光客を惹きつけるエリアマーケティング戦略～「ターゲットの見える化」から始める顧客導線の描き方～- 日時：2025年6月17日（火）15:00～16:00（受付開始 14:30）セミナー終了後、16:00～17:00にて懇親会を予定しております。- 会場：ENGAWA株式会社（〒106-6131 東京都港区六本木6丁目10－1 六本木ヒルズ森タワー31階）※オフライン開催のみとなります。- 主催：ENGAWA株式会社、株式会社ナビタイムジャパン- 協力：一般社団法人千代田区観光協会- 参加方法：以下の参加申込フォームより事前に参加登録をお願いします。（参加無料）- 申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoS28SPaU2Es3xfe6nXBNvUOLZnlyaTQHJ9LTNX3xBCDAo5Q/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoS28SPaU2Es3xfe6nXBNvUOLZnlyaTQHJ9LTNX3xBCDAo5Q/viewform)

※ご入力いただいた個人情報は、以下の各社のプライバシーポリシーに基づいて適切に使用します。個人情報の取り扱い等に関する詳細は、各社のプライバシーポリシーをご確認ください。

・AnyMind Group株式会社（ENGAWA株式会社を含むグループ各社）：プライバシーポリシー(https://anymindgroup.com/ja/privacy-policy/)

・株式会社ナビタイムジャパン：プライバシーポリシー(https://legal.navitime.co.jp/terms/privacy/policy01)

- 申込期限：6月16日（月）17時まで- 定員： 50名- こんな方におすすめ：小売・商業施設：訪日客の集客・販売促進担当者、マーケティング担当者メーカー：インバウンド戦略、越境ECに関わるマーケティング責任者ホテル・宿泊施設：訪日客向けサービス開発担当、営業企画担当者地方企業：訪日客誘致による地域活性化を目指す事業者その他：インバウンド戦略の見直し・強化を検討している事業会社の経営層・責任者＜プログラム・登壇者＞- マーケティング戦略の基本とアプローチ登壇者：ENGAWA株式会社インバウンド領域での豊富な支援実績をもとに、地域・施設ごとの顧客導線の描き方や、戦略立案の基本について解説します。- 千代田区観光協会が実践する、地域に根差した観光プロモーション成功事例登壇者：一般社団法人千代田区観光協会増加する訪日外国人に向けて千代田区の魅力を訴求する、千代田区観光協会独自のプロモーション施策事例をご紹介します。- 訪日外国人誘致におけるデータ活用の実践例 ～「インバウンドプロファイラー」が示す行動変容～登壇者：株式会社ナビタイムジャパンGPSデータと属性アンケートを基に、施策実施前後の訪日外国人観光客の国籍や滞在状況の変化を可視化するためのデータの重要性や扱い方を解説します。- 懇親会・質疑応答■一般社団法人千代田区観光協会について

一般社団法人千代田区観光協会は、千代田区及びその周辺地域の自然、景観、文化・歴史、産業・技術などの資源を活用し、観光事業の振興を図ることにより、千代田区の魅力を高め国内外の人々との交流を促進し、もって地域文化の維持発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的として、活動しております。

URL：https://visit-chiyoda.tokyo/(https://visit-chiyoda.tokyo/)

■訪日外国人向け多言語観光・ナビゲーションアプリ「Japan Travel by NAVITIME」について

「Japan Travel by NAVITIME」は、訪日外国人観光客向けに13言語で提供される総合ナビゲーションサービスです。ドアtoドアのルート検索や徒歩・車ナビ、Wi-Fiや手荷物預かり所の検索、観光記事や旅行プラン作成、モデルプランの紹介、ホテル・アクティビティ予約など、旅の全工程をサポートします。

■株式会社ナビタイムジャパンのメディア・トラベル事業について

ナビタイムジャパンでは、電車、飛行機、クルマ、バス、徒歩などの様々な交通手段を組み合わせた「トータルナビゲーション」の技術を軸に、移動に関する様々な事業を展開しています。メディア・トラベル事業では、訪日外国人向け多言語観光・ナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』の提供や、ナビタイムジャパンが保有・運営する観光情報コンテンツやノウハウの提供、自治体や企業と連携した観光コンテンツ制作や誘客施策の実施などを行っています。

URL：https://www.navitime.co.jp/tourism-solution/products/inbound.html(https://www.navitime.co.jp/tourism-solution/products/inbound.html)

■ ENGAWA株式会社について

日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から50年以上の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

URL：https://engawa.global/(https://engawa.global/)