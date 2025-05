広さも設営性も使い勝手も！キャンパーが求める3つの特性を８スタイルで叶えるハイブリッドテント「NODUS」。Makuakeにてプロジェクト開始！MoooM JAPAN初のクラファン挑戦にご注目下さい。

About Us

株式会社 MAC SP

MoooM JAPAN / モームジャパン は、「Move(動く)」+「Outdoor(アウトドア)」+「Mountain(山/自然)」の3つのコンセプトから生まれたブランドです。

自然を楽しみ、自然と人を繋ぐをブランドコンセプトに様々なアウトドアギアを展開しています。

快適性・開放感・多彩なレイアウト。すべてを叶える、新しいアウトドアの拠点

新たなキャンプ体験を提案するテント 「NODUS(ノーダス)」 を発表します。

「もっと自然を全身で感じたい」--そんな問いから生まれたNODUSは、快適性と機能性を追求しながら、自然との一体感を味わえる空間を実現しました。

構想から約2年の歳月をかけ、やっと納得のいく形に落としこむことができました。

■ テントの常識を超える、唯一無二の構造

詳細を見る :https://www.makuake.com/project/nodus/5月30日(金)11:50より公開開始

NODUSは、ドーム型の広さ、ワンポールテントの設営性、ツールームの使い勝手といった、キャンパーが求める3つの特性を1つに融合。

特殊形状のポール構造により、4本のポールと12本のペグで簡単設営が可能です。

また、天候やキャンプサイト環境に応じて8通り以上のスタイルに変化。日差しが強ければ跳ね上げで影を拡張したり、メッシュで心地よい風を感じたり、就寝時は完全フルクローズでプライベート空間にしたりと、まるで毎回違うテントでキャンプをしているような体験が味わえます。

■ 圧倒的な開放感と、自然との一体感

NODUSは、テントの中にいながら外にいるような解放感を追求したデザイン。目の前に広がる自然の景色を遮らず、風や光、音を心地よく取り入れる構造です。

また、大型メッシュによって虫の侵入を防ぎながら、涼しい風通しも確保。

テント内部の高さは約250cm/出入口の高さは約190cmと十分な天井高があり、屈まず快適に過ごせます。

■ 快適な“住空間”としてのクオリティ

*設営状況により若干高さが変わる場合がございます。あくまで目安とお考え下さい。

NODUSは、ただ寝るだけの場所ではありません。リビングと寝室を分けられるツールーム構造により、グループキャンプでもプライベートを確保。インナーテント内にはダブルマットを敷ける広さを備え、ファミリーにも最適です。

加えて、ランタンフックや収納ポケット、巻き上げ可能なスカートなど、細やかな工夫が随所に。日中の快適さを向上させるブラックコーティングも施され、夏の日差し対策も万全です。

■ 細部まで妥協なし。過酷な環境にも対応

■ 製品スペック概要

テント内を照らせるようランタンフックインナーテントには便利なポケット雨や虫の侵入を防ぐスカート- スペクトラファイバー採用:鉄の約15倍の強度を持つ素材を要所に配置- 3つのベンチレーション:内側から開閉可能な換気口で空気を循環- シリコン&ブラックコーティング:高い防水性とUV対策(耐水圧3000mm)- 雨溜防止ループ&アーチ設計:水溜まりを防ぎ、耐風性も強化- ダブルジッパー構造:インナーテント内からフライシートの操作が可能スペクトラファイバー採用センターポール付近にベンチレーションシリコン&ブラックコーティング生地を採用ダブルジッパー構造

収納サイズ:W64×H30×D30cm

重量:約20kg(ポール・インナーテント・グランドシート含む)

素材:68Dリップストップポリエステル、A7001/A6061アルミポール

付属品:NODUS専用インナーテント/グランドシート/ペグ/リフレクター付きガイロープ

生産国:中国(日本企画)

■ 名前に込めた想い「NODUS=絆」

“結び目” や “絆” を意味するラテン語「NODUS」。

この名前には、人と自然、人と人をつなぐアウトドアでの拠点となってほしいという願いが込められています。

NODUSは、ただのテントではありません。

誰と行っても、何歳になっても、新しい発見とワクワクをくれる「空間体験」です。

このクラウドファンディングプロジェクトは All or Nothing 型です。

皆様の応援を心よりお待ちしております!

クラウドファンディング概要

開催期間

開始日:2025/05/30(金)11:50~

終了日:2025/07/28(月)

プロジェクト方式

ALL or Nothing型*

*プロジェクト成立のためにはプロジェクト終了日の2025年07月28日までに目標金額が達成となる必要があります。

リターン一覧(すべて税込表記)

納品スケジュール

- 先行特別割30%off(限定5枠)152,000円 → 106,400円- 超超早割25%off(限定30枠)152,000円 → 114,000円- 超早割20%off(限定50枠)152,000円 → 121,600円- 超早割18%off(限定70枠)152,000円 → 124,640円- 超早割15%off(限定100枠)152,000円 → 129,200円- Makuake価格152,000円詳細を見る :https://www.makuake.com/project/nodus/公開日5月30日(金)11:50より公開開始

詳細に関しては、ボタンリンクよりご確認ください。

▼本製品に関するお問合せ

株式会社MAC SP [MoooM JAPAN] ブランド担当:水野、小林

メール:info@mooomjapan.jp

Makuake:https://www.makuake.com/project/nodus/

インスタグラム:MoooM JAPAN/ アウトドアキャンプブランド(https://www.instagram.com/mooomjapan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

公式サイト:https://mooomjapan.official.ec/