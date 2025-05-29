【U-NEXT】6月の音楽ライブ配信ラインナップを一挙公開！日比谷音楽祭、FRUITS ZIPPERの3周年記念ライブ、さらにM!LK史上最大規模のアリーナライブを独占生配信！
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年6月にライブ配信される音楽ライブコンテンツのラインナップを発表いたします。
＜U-NEXT 2025年6月 音楽ライブ配信 PICK UP＞
日比谷音楽祭2025
初夏に日比谷公園とその周辺で開催され、公園内を自由に散歩しながら音楽や出展ブースを楽しむことができる毎年恒例のイベントを5年連続U-NEXTで独占配信。2日間にわたり開催される日比谷音楽祭の複数のステージをチャンネルを切り替えながら自由に視聴可能。U-NEXTでしか観ることができない配信限定プログラムもお見逃しなく。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31998/table/2298_1_a27e7672c314fcaa24dc8b39d199c22e.jpg ]
配信ステージ・アーティストの詳細はこちら(https://www.unext.co.jp/ja/press-room/hibiya-music-fes-live-2025-05-08)
FRUIS ZIPPER
3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-
音楽チャートやSNSで常に注目を集めるFRUIS ZIPPER過去最大規模となる結成3周年記念ライブの模様を生配信。ライブ配信当日にはX（旧Twitter）にてウォッチパーティイベントの実施も決定。結成1周年ライブや結成2周年ライブをはじめ、過去のライブ映像も見放題で配信中。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31998/table/2298_2_2659d87f49565a9749cbe2d285b957f5.jpg ]
FRUITS ZIPPER 配信中一覧 :
https://video.unext.jp/browse/credit/PER0842703/PRN0395682
(C)SDR
M!LK
CONCERT TOUR 2025 "M!X"
最新アルバム「M!X」を引っさげた全国ツアー全12公演の中から、横浜アリーナで開催される公演の模様を生配信。過去のライブ映像、MVをはじめ出演ドラマやM!LK冠バラエティ番組なども見放題で配信中。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/31998/table/2298_3_c3467b69d81a28c67687b75847b0af9d.jpg ]
M!LK 配信中一覧 :
https://video.unext.jp/browse/credit/PER0215790/PRN0225397
2025年6月 ライブ配信ラインナップ
5月31日（土）
- 「日比谷音楽祭2025 DAY1」★
- 日向坂46「BRAND NEW LIVE 2025 『OVER THE RAINBOW』5/28公演 リピート配信」
6月1日（日）
- 「日比谷音楽祭2025 DAY2」★
- 日向坂46「BRAND NEW LIVE 2025 『OVER THE RAINBOW』5/29公演 リピート配信」
6月3日（火）
- 「FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-」★
6月6日（金）
- 「『ガールズバンドクライ』 2nd Anniversary LIVE」
- 「Tele Tour 2025『残像の愛し方』」★
6月7日（土）
- Like-an-Angel 「LIVE 2025 Angel beside yoU」★
6月8日（日）
- 「Bialystocks 単独公演 2025」★
6月14日（土）
- 「HIPPY メジャーデビュー 10周年記念公演 THE ヒーローアイランド 計画 in ARENA」★
6月15日（日）
- 「M!LK CONCERT TOUR 2025 "M!X"」★
6月21日（土）
- 「WILD BLUE LIVE TOUR 2025 [The First Light]」★
6月22日（日）
- 「SHOW-YA PRODUCE『NAONのYAON 2025』powered by 越乃寒梅」★
- 「MONGOL800×WANIMA『愛彌々 -TOUR 2025-』」★
6月28日（土）
- 「斉藤由貴 40th Anniversary Tour“水辺の扉”～Single Best Collection～」★
★＝U-NEXT独占
以上の公演をU-NEXTにてライブ配信いたします。ライブの詳しい情報は各詳細ページをご覧ください。今後もU-NEXTサービスサイト内や公式X（https://x.com/watch_UNEXT）などを通して音楽コンテンツの情報を随時発信いたします。
※2025年5月29日（木）時点での配信予定です
※ライブ配信一覧はこちら(https://video.unext.jp/live/browse/block/NORMAL?genre=music)
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1qPUxX_kRHBjL6OvNc1VxH_RntdqgENPQ?usp=sharing)
U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
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