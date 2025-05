世界最大級の学生ピッチコンテスト「World Student Pitch Indonesia 2025」4月21日　ジャカルタで初開催

株式会社ホステック

2025年4月21日(月)インドネシア・ジャカルタにて、次世代の学生起業家による国際ピッチコンテスト「WSP(World Student Pitch)Indonesia 2025」がBINUS Universityにて開催されました。

本大会は、インドネシアにおいて初めて開催され、同国内の大学に在学する、複数の国・地域出身の学生による27チームからの応募がありました。厳正なる選考を経て、最終的に10チームがファイナリストとして選出され、先進性と実用性を兼ね備えたソリューションを発表しました。

優勝したTierrafuseには、賞金20,000,000 IDRが授与されました。加えて、2025年7月に京都で開催される日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2025」にて開催される「学生ピッチ甲子園」にて、自社事業をプレゼンテーションする登壇権が付与されました。

▪️開催概要

日程: 2025年4月21日(月)

会場: Kijang Function Chamber, BINUS University(ジャカルタ)

主催:WSP Organizing Committee

スポンサー: クレドホールディングス株式会社

会場協力: BINUS University

後援: JETRO Jakarta・Marvin Foundation

応募数: 27チーム

出身大学:Bina Nusantara University、Sampoerna University、Universitas Indonesia、Institut Teknologi Sepuluh Nopember(ITS)、IPB University、Institut Teknologi Bandung(ITB)、Trisakti School of Management

当日の参加者数: 約50名(学生・起業家・審査員・関係者含む)

◆審査員

◆入賞チームとプロジェクト概要

1位:Tierrafuse

マルチマテリアルプラスチック(MMP)廃棄物を活用し、道路建設向けの「Green Asphalt」を開発。リサイクル困難なプラスチック問題とインフラ老朽化問題の同時解決を目指す。

2位:Terangin

風力発電を活用し、農地における害虫対策用ライトトラップ用電力供給の実現し農薬使用量の最大40%削減を目指す。

3位:Watercoin

飲料水供給の問題を、水処理・デジタル管理・環境配慮を組み合わせた独自ソリューションで解決を目指す。

▪️「WSP (World Student Pitch)」今後の展開

WSPは台湾・タイ・シンガポール大会に続き今回のインドネシア大会を皮切りに、インド、韓国、アメリカ、ヨーロッパなどでの国際展開を予定しています。2026年には、各国代表チームが一堂に会する「WSP世界大会」の開催も控えており、世界中の学生起業家の挑戦の場としてさらに発展していく予定です。

本件に関するお問い合わせ先

The World Student Pitch

担当:山城

TEL:03-6280-6885

Email:yumepj.official@gmail.com