【福岡県久留米市】第１９回城島エツ祭開催 エツ料理と地場産品に「ご満エツ」を
筑後地区観光協議会
会場の様子
投げ網体験
詳細を見る :
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9148j-sangyo/3010oshirase/2023-0604jojimaetsussai.html
前回のエツ祭の様子
会場の様子
投げ網体験
久留米市城島町で、今だけここだけの貴重な魚"エツ"をテーマに「城島エツ祭（えつっさい）」を開催します。会場では、エツの唐揚げ、エツ南蛮、城島エツバーガーなど、さまざまなエツ料理が楽しめます。豪華賞品の抽選会や地場産品を満載した軽トラ市も同時開催します。この機会に、城島地域が誇る旬の味覚をご堪能ください。
〇日時 6月１５日（日） 10時から16時（小雨決行）
〇会場 六五郎橋河川敷公園（久留米市城島町城島684地先）
詳細を見る :
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9148j-sangyo/3010oshirase/2023-0604jojimaetsussai.html
【問い合わせ先】
エツ祭実行委員会 （会長 山口） 090-4774-3168
【発信】
筑後地区観光協議会
（事務局：久留米市役所観光・国際課内）
TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707