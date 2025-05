【徳島ガンバロウズ】ダニエル・キム　アシスタントコーチ 契約満了のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズは、ダニエル・キム アシスタントコーチとの契約が2024-25シーズンをもって満了となりますのでお知らせします。

ダニエル・キム(Daniel Kim)

アシスタントコーチ

◆生年月日:1991年10月3日

◆出身地:オーストラリア

◆経歴:

2017-19 Illawarra Hawks(オーストラリア)

スペシャルアシスタント

2018-19 Sutherland Sharks(オーストラリア)

アシスタントコーチ

2019-20 Sydney Kings(オーストラリア) スカウト

2019-21 Norths Bears U23(オーストラリア)

ヘッドコーチ

2021-22 高雄スティーラーズ(台湾)

ビデオコーディネーター&スカウト

2021-22 ケニア代表チーム ビデオコーディネーター&スカウト

2022-23 Adelaide 36ers(オーストラリア) スカウト&ビデオアナリスト

2021-23 Inner West Bulls(オーストラリア) ヘッドコーチ

2023-25 徳島ガンバロウズ アシスタントコーチ

【ダニエル・キム ACコメント】

To the city of Tokushima and the Gambarous family,

Thank you for two unforgettable seasons. From the beginning, both my fiancee Alice and I felt welcomed by the Tokushima community.

These past two years have been a time of personal and professional growth on and off the court. Though living far from loved ones was not easy, the friendships and bonds I’ve formed here made Tokushima feel like home. For that, I am truly grateful.

To Coach Berry and Zac-San, thank you for believing in me and providing an amazing opportunity to develop and further my coaching career. Your trust meant everything.

To every player and support staff member I’ve worked alongside, thank you for your commitment and trust. You’ve pushed me to grow and become better.

To Fujita-San, Usuki-San, Yamahana-San and Ueda-San, thank you for your support and the opportunity to be a part of this organization.

To the entire Tokushima community, thank you! You’ve made a lasting impact on my life, and I’ll forever be grateful.

With gratitude,

Daniel Kim

徳島のみなさん、そしてガンバロウズ ファミリーのみなさんへ

一生の思い出となる2シーズンをありがとうございました。私のフィアンセ、アリスと私を温かく迎え入れてくれた徳島のコミュニティに感謝しています。

この2年間は私自身にとってオンコートとオフコート面で大きく成長する期間でした。(オーストラリアの)家族とは離れ離れの生活でしたが、徳島のみなさんと築いた関係が辛さを和らげてくれました。

コーチとして成長するためのこの貴重な機会をくださったベリー コーチとザックさんに感謝しています。私を常に信じてくれてありがとうございました。

そして、選手たちとスタッフのみなさん、いつも全力で取り組んでくれてありがとうございました。みなさんのおかげで私も成長することができました。

また、藤田さん、臼木さん、山花さん、植田さんに感謝申し上げます。この球団に仲間入りさせていただきありがとうございました。

最後に徳島のみなさん、本当にありがとうございました!みなさんと過ごした時間は私にとって生涯の宝ものです。

感謝を込めて

ダニエル キム

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう!」「よく頑張った!」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ!」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。