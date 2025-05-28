6月25日(水)「ポリマー製造技術入門講座～高分子開発の架け橋 、研究開発から工業化への道筋～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、高分子材料の研究開発、製造、生産管理分野の業務を新たに担当する方々を対象に、研究実験から生産設備へのスケールアップを実施する基本的な考え方を体系的にまとめた、第一人者の講師からなる「ポリマー製造技術入門」講座を開講いたします。

研究開発段階から工業化技術開発まで効率的に進捗させる手法や方法論について包括的・体系的に解説講座！

本講座は、2025年6月25日開講を予定いたします。 詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f020174-5e1a-67b2-a85a-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：ポリマー製造技術入門講座

～高分子開発の架け橋 、研究開発から工業化への道筋～

開催日時：2025年6月25日(水) 10:30-16:30

参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f020174-5e1a-67b2-a85a-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

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ープログラム・講師ー

株式会社AndTech 技術顧問 今井 昭夫 氏(元住友化学株式会社)

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

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研究開発成果を工業化へと導く考え方を伝授。基礎からスケールアップまで、効率的な高分子材料開発の方法論を包括的に学べる。

本セミナーの受講形式

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WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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【講演主旨】

高分子材料の開発においては、工業的製法の確立が重要なステップである。研究部門の実験室で合成出来ても、工場で製造できなければ企業の開発としては失敗である。本講座では先ず重合反応の『相』に着目した製造プロセスの初歩の知識を提供し、次にポリマー生産における重合反応工程および製造プロセス主要工程の設計・操作に必要な化学工学的概念についての知識や情報を提供し、これらの知識の上に、研究実験から生産設備へのスケールアップを実施する基本的な考え方も紹介することにより、研究開発段階から工業化技術開発まで効率的に進捗させる手法や方法論について包括的・体系的に解説する。

【プログラム】

第1部 「重合反応の『相』と反応プロセス」

１.重合反応の『相』について

1.1 重合反応の相による分類

1.2 溶液重合反応の工学的性格と生産ポリマー事例

1.3 バルク重合反応の工学的性格と生産ポリマー事例

1.4 乳化重合反応の工学的性格と生産ポリマー事例

1.5 懸濁重合・スラリー重合反応の工学的性格と生産ポリマー事例

1.6 気相重合反応の工学的性格と生産ポリマー事例

２．ポリマー製造プロセスの概要

２.1 製造プロセスフロー

２.2 プロセス機器と単位操作

第2部「ポリマー重合・製造プロセスと化学工学」

３.重合反応槽の設計と操作

３.1 重合反応機構と反応速度

３.2 撹拌・混合

３３ 除熱・伝熱

３.4 操作の安定化と持続

４.プロセス各部の設計と操作

４.1 溶媒の回収・精製

４.2 モノマーの精製

４.3 ポリマー回収

４.4 脱モノマーと脱触媒

４.5 ポリマー乾燥・造粒・分級

４.6 排水・廃ガス処理

５.プロセスの安定・定常操作

５.1 プロセス各部の状態把握

５.2 製品の分析・品質管理

第3部 「研究実験から生産設備へのスケールアップ技術」

６.プロセス流体の基礎物性

６.1 重合反応系の物性定数

密度（比重）、比熱、粘度等の温度依存性の調査・実測、推算・・・・

６.2 原料系の物性定数

分子量、密度、比熱、沸点・凝固点、蒸発潜熱、温度-蒸気圧曲線、混合時の溶解性、共沸有無

モノマー重合反応熱、・・・・

７.化学工学実験

７.1 ラボ（実験室）レベル／ビーカースケールでの検討

７.2 ベンチスケールでの検討

７.3 パイロットスケールでの検討

８.生産設備設計のための調査

８.1．関連法規・規制

８.2．製品需要家の製品要求性能と許容振れ幅

８.3．その他

【質疑応答】

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上