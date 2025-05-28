2025-2026シーズン　登録完了選手（2025年5月27日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2025年5月27日付】



■静岡ジェード



【選手登録完了】

五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)





【2025年5月27日付までの登録完了選手】



◆男子



【T.T彩たま】

神 巧也 (ジン タクヤ)

曽根 翔 (ソネ カケル)

木造 勇人 (キヅクリ ユウト)

小野 泰和 (オノ ダイト)

有延 大夢 (アリノブ タイム)

宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)





【金沢ポート】松平 健太 (マツダイラ ケンタ)吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)田中 佑汰 (タナカ ユウタ)徳田 幹太 (トクダ カンタ)チャン ウジン (張 禹珍)小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)【静岡ジェード】町 飛鳥 (マチ アスカ)龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)松下 大星 (マツシタ タイセイ)濱田 一輝 (ハマダ カズキ)坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)石山 慎 (イシヤマ シン)五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)【琉球アスティーダ】鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)宮川 昌大 (ミヤガワ ショウダイ)岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)上江洲 光志 (ウエズ コウジ)◆女子【日本生命レッドエルフ】上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)笹尾 明日香 (ササオ アスカ)麻生 麗名 (アソウ レイナ)篠原 夢空 (シノハラ ユラ)赤江 夏星 (アカエ カホ)早田 ひな (ハヤタ ヒナ)【日本ペイントマレッツ】佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)芝田 沙季 (シバタ サキ)大藤 沙月 (オオドウ サツキ)横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)青木 咲智 (アオキ サチ)高森 愛央 (タカモリ マオ)渡邉 ひかり (ワタナベ ヒカリ)村松 心菜 (ムラマツ ココナ)【九州カリーナ】野村 萌 (ノムラ モエ)小林 りんご (コバヤシ リンゴ)栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)