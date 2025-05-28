「ジョブカン」が「HR EXPO(人事労務・教育・採用)」に出展ジョブカン全シリーズの実演会も実施

株式会社DONUTS

株式会社社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するバックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」は、2025年6月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイト(東京都江東区)にて開催されるバックオフィス向けの製品・サービスの総合展「第23回総務・人事・経理Week」内の

「第16回 HR EXPO 春(人事労務・教育・採用)」に出展します。

ジョブカンシリーズ公式サイト : https://all.jobcan.ne.jp/

「第16回 HR EXPO 春(人事労務・教育・採用)」公式サイト : https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html



「HR EXPO(人事労務・教育・採用)」は、人事DX/採用支援サービス/教育・研修/従業員エンゲージメント向上など、人事労務の業務支援に特化した商談専門展です。会場では、その場で製品を直接見て比較検討、導入相談、発注まで可能です。

「ジョブカン」ブースでは、累計導入実績が25万社を超えるジョブカンシリーズのシンプルな操作性と機能を、デモンストレーション用画面にて体験できます。

各サービス間の連携により、従業員の入社から退社までの人事・労務業務や、見積から請求までの会計・経理業務など、すべてのバックオフィス業務をサポートするジョブカンシリーズの魅力をこの機会にぜひお試しください。

また、展示会に足を運ぶことが難しい方に向けてオンラインデモンストレーションのお申込みも受け付けております。下記URLよりお申込みください。

■オンラインデモンストレーション

ジョブカン勤怠管理 : https://coubic.com/jobcan/632636

ジョブカン経費精算・ワークフロー : https://coubic.com/jobcan/956802

ジョブカン採用管理 : https://coubic.com/jobcan/1541213

ジョブカン労務HR : https://coubic.com/jobcan/121872

ジョブカン給与計算 : https://coubic.com/jobcan/130146

ジョブカン会計 : https://coubic.com/jobcan/888661

ジョブカン見積/請求書 : https://coubic.com/jobcan/742459

■「第16回 HR EXPO 春 (人事労務・教育・採用)」 概要

会期 : 2025年6月25日(水)～27日(金) 10:00～18:00(最終日のみ17:00まで)

会場 : 東京ビッグサイト(東京都江東区)

ジョブカン出展ゾーン : 東5ホール (小間番号 : 37-34)

展示予定サービス : ジョブカン勤怠管理、ジョブカン経費精算、ジョブカンワークフロー、

ジョブカン採用管理、ジョブカン労務HR、ジョブカン給与計算、

ジョブカン会計、ジョブカン見積/請求書

主催 : RX Japan株式会社

展示会URL : https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/about/hr.html

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は25万社、有料ID数は300万を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2024※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「人事システム」部門、「給与計算」部門、「法人向け会計ソフト」部門、「帳票電子化ツール」部門で第1位に選ばれています。

公式サイト : https://all.jobcan.ne.jp/

※2024年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2024年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、

出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/