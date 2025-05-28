【病院経営者・幹部対象】6月25日（水）第89回勉強会 厚労省2025 年度予算から読み解く病院経営戦略 主催：日本の医療の未来を考える会

集中出版株式会社

2008年創刊の医療情報誌・月刊『集中』（B5/毎月1日・50,000部発行）は、病院経営者や医師の為の情報誌として、厚生行政、医薬品、医療機器企業の動向等、病院の経営に役立つ医療情報を提供しています｡また弊社は、日本の医療が抱える諸問題について毎月テーマを挙げ、国会議員団・医療機関経営者・医療関連企業の幹部の皆様が集い、情報交換をする定例勉強会「日本の医療の未来を考える会」を主催しています（医療従事者は参加費無料/2025年1月現在登録者約2,000名）。

今回は、講師に厚生労働省大臣官房 危機管理・医務技術総括審議官の佐々木昌弘氏を迎え、地域医療構想・医師偏在対策・かかりつけ医機能等の推進など、2025年度における厚労省の重点施策について、予算の背景や政策の方向性を含め、現場に役立つ視点で解説いただきます。あわせて、医療機関が活用できる助成金・補助制度の最新情報や、制度改正の動きについてもお話いただく予定です。予算の全体像を把握し、今後の戦略的な病院経営に活かすための貴重な機会です。ぜひご参加下さい。

テーマ：厚労省2025 年度予算から読み解く病院経営戦略

講 師：佐々木 昌弘（ささき・まさひろ）氏 厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

日 時：2025年6月25日（水）16:30～18:30 （受付16:00～16:30）

16:30～18:00 講演

18:00～18:30 懇親会（立食形式、講演者も参加）

会 場：衆議院議員会館１F「国際会議室」（東京都千代田区）

対 象：医療機関の経営者（理事長、院長）及び幹部（部長職以上）

大学の経営者（理事長、院長、医学部長、教授）

企業会員（経営者・幹部・部長職以上）

※初参加、及び所属・役職に変更がある場合、お名刺２枚をご提出頂きます。

申込締切：6月18日（水） ※先着順。会場参加は定員になり次第受付終了

参加費：医療従事者、および、当勉強会企業会員は無料

※企業会員以外の方で、体験参加をご希望の方は、初回に限り10,000円（税込/1名様）で体験参加が可能です。

［医療従事者申込フォーム］https://forms.gle/FF2HK9Q7qRcorirp7

［企業（体験参加）申込フォーム］https://forms.gle/uW8AxVfpA2FAGDk1A

※体験参加は1回のみとさせていただきます。継続して参加をご希望の場合は

下記のフォームより企業会員へのご入会をお願い致します。

企業会員入会お問い合わせフォーム :https://form.run/@nyukai-toiawase

日本の医療の未来を考える会：http://www.iryounomirai.com/

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription

月刊『集中』４月号【集中出版グループについて】

月刊『集中』５月号

集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師544人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf

University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

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