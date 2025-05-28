【最大67％OFF】AmazonスマイルSALEにモバイルバッテリーやスリムワゴンなど1807商品を出品！

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営するサンワダイレクト Amazon店は、Amazon.co.jpにて1807製品が最大67%OFFになるタイムセールを5月23日(金)から6月2日(月)までの11日間開催いたします。

セール期間：2025年05月23日(金) 12:00～2025年06月02日(月) 23:59

セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03ED94334

■モバイルバッテリー(10000mAh・Type-C＆USB-A出力対応）700-BTL050BK

本製品は約200gの軽量設計で持ち運びに最適な薄型モバイルバッテリーです。10000mAh大容量と最大PD20W急速充電に対応。

USB Type-C×1、USB A×2で最大3台同時充電可能。機内持ち込み可能なので旅のお供に最適です。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSZZQQFH

セール価格(税込)：2,480円（45%OFF、税込）

■充電式ブロワー（最大風速21.8m/s・延長ノズル付き）200-CD084

本製品は落ち葉や水飛ばしに最適なコードレス充電式ブロワーです。無段階風量調整と延長ノズルで幅広いシーンに対応可能します。

ガス不使用で繰り返し使え、充電残量も3段階表示で安心。コードレスだからケーブルを気にせず快適に作業できます。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CP52VHP2

セール価格(税込)：5,980円（40%OFF、税込）

■ドッキングステーション（8in1・メディアコントロールボタン付き） 400-DKM1GM

本製品はType-C接続でHDMI、有線LAN、USB機器、SDカードを拡張できる8in1のドッキングステーションです。

メディアコントローラー付きで、マウスやキーボードを使わずに音量や再生などの操作ができます。USB PD100W対応で充電しながら使えます。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D959WRCT

セール価格(税込)：1,980円（34%OFF、税込）

■スリムワゴン(幅17×奥行52×高さ84cm)100-CART025W

本製品はスキマを有効活用できる幅わずか17cmのスリムワゴンです。オフィスの共有小物置き、自宅のキッチンやお風呂場など様々なシーンで使えます。

ホコリが溜まりにくいメッシュ形状タイプ。錆びにくく加工した丈夫なスチール製で水周りでも安心してご利用いただけます。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2KH9C5L

セール価格(税込)：1,980円（34%OFF、税込）

■デスク下収納ネット（A4対応・ネジ取り付け）100-UDS010

本製品はネジ固定で簡単に取り付けできるデスク下収納ネットです。メッシュ素材で収納物を優しく支え、雑誌やA4書類、キーボードなどの収納に便利です。

引き出しや収納が少ない昇降デスクや、在宅ワークでのスペース拡張、リビングデスクでの小物収納などに最適です。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHXTRFRJ

セール価格(税込)：1,980円（60%OFF、税込）

≪セール概要≫

【AmazonスマイルSALE】

売れ筋商品をはじめとした全 1807 製品を特別価格で販売いたします。

期間：2025年05月23日(金) 12:00～2025年06月02日(月) 23:59

※セール対象製品一覧に関しましては、下記リンクよりご確認ください。

セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03ED94334

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