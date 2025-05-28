【6/25~27開催】One人事、展示会「第16回HR EXPO[春]」（東京）に出展
ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、6月に開催される「第16回HR EXPO[春]」に出展いたします。ご来場の際は、ぜひOne人事ブースへお立ち寄りください。
▼入場券お申し込み（無料ご招待）はこちら
https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1357489629278784-VEG
■開催概要
・開催日時：2025年6月25日（水）～6月27日（金）
・会場：東京ビッグサイト ※「第23回総務・人事・経理Week〔春〕」内にて開催。
・特設サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html#/
・主催：RX Japan株式会社
・入場券お申し込み（無料）：
https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1357489629278784-VEG
▼ブース位置
◼️ご紹介サービス
・労務管理：https://onehr.jp/hr/
・勤怠管理：https://onehr.jp/attendance/
・給与計算：https://onehr.jp/payroll/
・タレントマネジメント：https://onehr.jp/talent-management/
・ワークフロー：https://onehr.jp/wf/
◼️「One人事」とは
有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。
・サービスHP：https://onehr.jp/
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