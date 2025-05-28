【6/25~27開催】One人事、展示会「第16回HR EXPO[春]」（東京）に出展

One人事株式会社

ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、6月に開催される「第16回HR EXPO[春]」に出展いたします。ご来場の際は、ぜひOne人事ブースへお立ち寄りください。

▼入場券お申し込み（無料ご招待）はこちら

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1357489629278784-VEG

■開催概要

・開催日時：2025年6月25日（水）～6月27日（金）

・会場：東京ビッグサイト ※「第23回総務・人事・経理Week〔春〕」内にて開催。

・特設サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html#/

・主催：RX Japan株式会社

・入場券お申し込み（無料）：

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1357489629278784-VEG

◼️ご紹介サービス

▼ブース位置

・労務管理：https://onehr.jp/hr/

・勤怠管理：https://onehr.jp/attendance/

・給与計算：https://onehr.jp/payroll/

・タレントマネジメント：https://onehr.jp/talent-management/

・ワークフロー：https://onehr.jp/wf/

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/onehr_jp

・公式Facebook：https://www.facebook.com/onehrjp