K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』にてMTV 『KOREAN MIX Monthly Chart』と提携したMV特別投票を開始！

2025年2月より開始したK-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動したMTV放送局が運営する「KOREAN MIX Monthly Chart」のMV特別投票が開始されました。

また、5月22日(木)放送回の「Monthly Chart TOP10」の部門でBEOMGYU (TOMORROW X TOGETHER)の「Panic」が1位を獲得しました。

■『KOREAN MIX』とは?

韓国音楽専門のミュージックビデオ特集番組『KOREAN MIX』が、MTV Japanにて好評放送中です。本番組では、世界中で熱狂的な人気を誇るBTS、TWICE、SEVENTEENなど、トップK-POPアーティストの最新ミュージックビデオを一挙に紹介しています。

なかでも特に注目を集めているのが、K-POPファンダムアプリ「IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)」と連携したファン投票企画「KOREAN MIX Monthly Chart」。視聴者による投票で決定した人気ランキングが番組内で発表されるこの企画はファンのリアルな声を反映した、まさに“今”のK-POPシーンを映し出すコンテンツとなっています。

ファン自身がランキングづくりに参加できるというインタラクティブな仕組みも、『KOREAN MIX』の大きな魅力の一つ。K-POPファンにとって、最新の音楽情報や話題のアーティストをいち早くチェックできる、見逃せない番組です。

■『KOREAN MIX Monthly Chart』

・投票期間 : 毎月第2木曜日~

・投票方法 : アプリ『IDOL CHAMP』からの投票

iPhoneユーザー:https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018(https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018)

Androidユーザー:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

・投票部門 :1.「Monthly Chart TOP10」(TOP10楽曲のMVを番組で紹介)

2.「Monthly Rookie Male」(1位アーティストのMVを紹介)

3.「Monthly Rookie Female」(1位アーティストのMVを紹介)

4.「Hot Now Male」(1位アーティストのMVを紹介)

5.「Hot Now Female」(1位アーティストのMVを紹介)

・投票結果 : IDOL CHAMPアプリからのファン投票100%反映

・結果発表 : 毎月第4木曜日23:00 MTVでOA、IDOL CHAMP JP公式X

・公式サイト : https://www2.mtvjapan.com/music/programs/202505-019(https://www2.mtvjapan.com/music/programs/202505-019)

今月の投票結果は以下の通りです。

注目の新曲の中で輝くTOP10を発表する「Monthly Chart TOP10」部門でBEOMGYU (TOMORROW X TOGETHER)の「Panic」が1位を獲得しました。

最高の新人ボーイズグループを選定する「Monthly Rookie Male」部門でNCT WISHが1位を獲得し、また最高の新人ガールズグループを選定する「Monthly Rookie Female」部門でFIFTY FIFTYが1位を獲得しました。

最も流行っている男性アーティストを選定する「Hot Now Male」部門ではTOMORROW X TOGETHERが1位を獲得し、

最も流行っている女性アーティストを選定する「Hot Now Female」部門ではKep1erが1位を獲得しました。

※6月以降、部門編成に変更が予定されております。

最新情報は『IDOL CHAMP』アプリおよびMTV Japan公式SNSにてご確認ください。

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1.~3.に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■アプリダウンロード

<App Store>

●コピーライト表記

