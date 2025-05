現代アート美術館のKAMU kanazawaと、旗を媒体とした新プロジェクト「TOWN hack Flag Art Project with MITANISANGYO」を始動

三谷産業株式会社

三谷産業株式会社(本社:石川県金沢市/代表取締役社長:三谷 忠照、以下 三谷産業)は、setchu株式会社(本社:石川県金沢市/代表:林田 堅太郎)が運営する私設の現代アート美術館「KAMU kanazawa(カム カナザワ)」との協同プロジェクト「TOWN hack Flag Art Project with MITANISANGYO」をスタートします。初回はライアン・ガンダーの「Inside the periphery」を2025年6月4日(水)から2026年5月31日(日)まで展示します。

Inside the periphery, 2025 (C)Ryan Gander Courtesy of KAMU kanazawa Photo by Ling Chan

■街の景色をハックしてきたKAMU kanazawaの屋外企画「TOWN hack」に三谷産業が参画し、

旗を媒体にしてアートを展示する「TOWN hack Flag Art Project with MITANISANGYO」が始動

「TOWN hack(タウンハック)」は、金沢市内に複数の展示スペースを有するKAMU kanazawaの屋外プロジェクトです。金沢の街全体を展示空間ととらえ、本多公園や香林坊の地下広場、新天地商店街、金沢市内18ヶ所の電柱など、街の文化や景観の特徴を活かしながら現代アートを街に溶け込ませ、金沢の街中で気軽にアートに触れることができます。三谷産業とKAMU kanazawaは協同で、この取り組みをさらに広げるべく、「TOWN hack Flag Art Project with MITANISANGYO」をスタートします。

本プロジェクトでは、旗を媒体にしてアーティストが作品を制作し、三谷産業金沢本社の社屋正面にある掲揚塔(フラッグポール)に作品を掲げます。作品は三谷産業にアーカイブされ、今後シリーズ化を予定しています。アートを通じて多様な社会と接続することを大切にして展示を考えてきたKAMU kanazawaにとっては、社会や私たち自身が前進していくための方法や象徴としての旗というフォーマットを使ったプロジェクトは念願の一つでもありました。

■ライアン・ガンダーが旗で問いかける、自由や、他者を受けいれる許容性の本質

世界的に活躍するアーティスト、ライアン・ガンダーが本プロジェクトのために手がけた「Inside the periphery」は、日の丸や様々な国の国旗、海賊旗、架空の団体まで、カテゴリーや現実非現実の境界を越えた記号を選び出し、それらを一枚の旗の上に重ねた作品です。本作で様々なシンボルが重なり合うように、人間も同時にさまざまな対象に帰属意識を持ち、その複数の組み合わせから生まれる無限の多様性こそが個々人の個性である事を考えさせてくれます。また本作は世界的な分断現象、排他的思想の台頭が懸念される現代社会において自由の本質とはなにか、他者を受けいれる許容性の本質をいかに認識すべきかについて問いかける作品となっています。

「Inside the periphery」は、2023年イギリス、チェスター市で開催された芸術祭Chester Contemporaryにて展示され、日本国内では同年、太宰府天満宮で展示された作品「Centred on the periphery」を再構成した作品です。今回は旗の図案のなかに、本プロジェクトをともに行う三谷産業の旗や、金沢ゆかりの前田家の梅鉢紋が配置されて、金沢でしか見ることのできない作品となっています。1年間という展示会期中、四季の移り変わりやその日の天候、旗を掲揚・降納する日々の光景など、そのつど異なる表情をたたえる本作品を繰り返し何度でも観にきていただけたらと願っています。

■TOWN hack Flag Art Project with MITANISANGYO

ライアン・ガンダー:Inside the periphery

会期:2025年6月4日~2026年5月31日

場所:三谷産業 金沢本社(石川県金沢市玉川町1-5)

(補足情報)

【KAMU kanazawaについて】https://ka-mu.com/

金沢市の中心部に2020年6月に開館した私設現代アート美術館「KAMU kanazawa(カム カナザワ)」。中核となる施設〈KAMU Center〉を含め複数カ所、徒歩圏に展示スペースを点在させ、歩いて街巡りとアートを楽しむ美術館。レアンドロ・エルリッヒの作品《INFINITE STAIRCASE》や、写真家・森山大道を代表するモチーフの一つである唇で埋め尽くされた空間作品《Lip Bar》など、世界的に注目を集めるアーティストの作品を展示している。

入館料:全スペース共通チケット ※展示入れ替えなどで公開していないスペースもあります。

・大人1日券 \2,000 、2日間券 \2,500 、3日間券 \3,000

・中高生1日券 \1,000 、2日間券 \1,500、3日間券 \2,500

・子供券(小学生以下) 各種 無料

オンラインチケット:https://bit.ly/3SkWsaY

休館日:月曜(月曜が祝日の場合は営業)

開館時間:11:00~18:00 (12:00~13:00close)

住所:石川県金沢市広坂1-1-52 KAMU kanazawa

【三谷産業グループについて】https://www.mitani.co.jp/

石川県金沢市で創業して97年、ベトナムで創業して30年の複合商社です。北陸、首都圏、ベトナムを拠点に、化学品/情報システム/樹脂・エレクトロニクス/空調設備工事/住宅設備機器/エネルギーの6セグメントで事業を展開しています。商社でありながら、時にメーカーとして、また時にコンサルタントとして、お客さまにとっての最適を追求するとともに、「創業90年を越えるベンチャー企業」として更なる進化へと挑戦しています。2025年3月期:連結売上高103,072百万円/連結従業員数3,563名