JOYSOUND直営店38店舗にて、手荷物預かりサービス「Bounce」を開始！

株式会社エクシング

株式会社エクシングの子会社で、全国にカラオケ店舗・ネットカフェ店舗を展開する株式会社スタンダード（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林克章）は、全国38店舗にて、Bounce Japan 合同会社が運営する手荷物預かりネットワークサービス「Bounce（バウンス）」を導入しました。

「Bounce」は、東京、大阪を含む世界4,000以上の都市で展開している、グローバルな手荷物預かりサービスで、2019年の設立以来何百万人もの顧客の荷物を預かり、2024年に公表されたInc.5000では、米国で最も急成長している非上場旅行会社に選ばれています。

今回の導入により、観光やビジネス、ショッピングなどで訪れるお客様が、移動の途中や立ち寄りのタイミングで手軽に荷物を預けられる環境を整えました。大きな荷物を気にせず、街歩きや観光をより快適に楽しめる「手ぶら観光」のニーズにも対応しています。

特に、インバウンドを含む旅行者の方々にとっては、スーツケースや手荷物を一時的に預けられることで、移動や観光がより自由に。アプリから事前に預け先を予約し、スムーズに荷物の預け入れ・受け取りが可能です。

今後も株式会社スタンダードでは、国内外問わず多様なお客様の利便性向上に繋がるサービス提供に取り組んでまいります。

*2024年公表のInc.5000 ”Travel & Hospitality”部門において1位を獲得。

https://www.inc.com/inc5000/2024

導入店舗

・青森県：JOYSOUND青森新町店

・山形県：JOYSOUND山形店

・長野県：JOYSOUND長野駅前店

・茨城県：JOYSOUND土浦店

・東京都：JOYSOUND渋谷道玄坂店、JOYSOUND京橋店、JOYSOUND水道橋店

JOYSOUND神楽坂店、JOYSOUND渋谷南口駅前店、JOYSOUND品川港南口店

JOYSOUND池袋西口公園前店、JOYSOUND上野広小路店、JOYSOUND立川北口店

・千葉県：JOYSOUND稲毛駅前店

・神奈川県：JOYSOUND鶴見店、JOYSOUND小田原店

・愛知県：JOYSOUND名駅太閤口店、JOYSOUND名駅三丁目店、JOYSOUND金山店

・静岡県：JOYSOUND浜松鍛冶町店、JOYSOUND静岡紺屋町店、JOYSOUND伊東店

JOYSOUND沼津店

・大阪府：JOYSOUNDなんば戎橋店、JOYSOUND東三国店、JOYSOUND天王寺アポロ店

JOYSOUND心斎橋店

・兵庫県：JOYSOUND三ノ宮東口駅前店、JOYSOUND姫路みゆき通り店

・広島県：JOYSOUND広島中央通り店

・愛媛県：JOYSOUND 松山市駅店、JOYSOUND松山大街道一番町店

・福岡県：JOYSOUND博多口駅前店

・長崎県：JOYSOUND長崎浜町アーケード店、JOYSOUND長崎観光通り店

・大分県：JOYSOUND大分中央通り店

・鹿児島県：JOYSOUND天文館電車通り店、JOYSOUND鹿児島天文館店

■JOYSOUND直営店とは

カラオケ人気機種としておなじみのJOYSOUND（ジョイサウンド）の直営店です。JOYSOUNDの最新機種が満喫できるカラオケ環境や、ゆったりくつろげるルーム、音質の良さ、設備の充実さに絶大な支持をいただいております。音も料理も部屋も、すべてをこだわりたい方へ。JOYSOUND直営店ならではの"心地よいカラオケ体験"をご提供いたします。

・JOYSOUND直営店WEBサイト：https://shop.joysound.com/

・Bounce：https://bounce.com/ja