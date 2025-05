冒険放置RPG『杖と剣の伝説』事前登録5/28より開始！日本限定武器外観配布！ティザーPV＆キャンペーン情報も公開。

BOLTRAY PTE.LTD.

BOLTRAY GAMESはスマートフォン向け完全新作RPG『杖と剣の伝説』を、本日2025年5月28日(水)より、「iOS」と「Android」両プラットフォームにて事前登録を開始いたします。事前登録開始にあたり、事前登録キャンペーンも開催することを発表いたします。

▼『杖と剣の伝説』とは

『杖と剣の伝説』はゆるりと旅する異世界冒険放置RPGです。オートバトルでカンタン操作、放置でガンガン成長、いつでも気ままに職業変更!プレイヤーは冒険者となり、杖か剣を選択して未知の異世界「カンスティン」を冒険していきます。200種類を超えるスキルを自由に組み合わせ、自分だけのプレイスタイルを構築可能です!片手操作やオート機能による快適なバトルに加え、アバターカスタマイズや放置成長システムなど、遊びごたえのある要素が充実しています。

■オートバトルでカンタン操作!

戦闘では完全オートバトル制で、戦闘前にスキルの組み合わせと発動順を調整し、キャラ自体が自動的に移動して戦えます!僅かな調整するだけで戦闘スタイルが一気に変わります。

■放置RPGならではの快適育成以外にもマップ自由探索も存分楽しめる!

放置するだけで育成素材や経験値が自動で手に入ります、キャラクターの育成には快適です。暇な時に気軽にプレイできるのが魅力となっていますが、本作では放置系の他ゲームと違い、マップ自由探索の要素もあります。

本作で広大なフィールドを自由探索しながら冒険を進めることを楽しめます。各エリアに生息しているモンスターを倒しに行ったり、宝箱拾いや遺跡探索をしたりするだけでなく、性格豊かな村人や冒険者たらと出会い、一緒に旅に出発することもできます。

▼事前登録特典一覧!日本限定特典もプレゼント!

事前登録開始を記念して、本日5月28日(水)より、事前登録することで日本限定武器外観「えび天」がもらえるほかに、登録者数に応じて特別なアイテムや、外観などゲーム内で使用できる豪華報酬を全員にプレゼントするキャンペーンを開催中。

■期間:2025年5月28日(水)~サービス開始日(未定)

■特典一覧:

- 3万人突破:あけ星×400、ローラ×30,000- 5万人突破:星の願い×10、歴戦の心得ボックスR4×2- 8万人突破:【R】女神の札×50- 10万人突破:絆の縄×10- 15万人突破:外観「凄腕シェフ」

■登録方法:

<AppStoreで予約注文>

https://apps.apple.com/jp/app/id6740199677

<Googleplayで事前登録>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjcs.android.jp

▼事前登録開始記念!最大10,000円分が当たるフォロー&リポスキャンペーン開催

事前登録開始を記念して公式Xにて最大10,000円分が当たるフォロー&リポストキャンペーンを開催いたします!

公式Xをフォロー&該当ポストをリポストすると最大10,000円分のAmazonギフトカードを抽選でプレゼントを贈呈します。是非奮ってご参加ください!

■期間:2025年5月28日(水)~2025年6月13日(金)

■参加方法:

1.公式Xアカウント(https://x.com/tsueken_JP)をフォローする

2.指定の投稿をリポストする

※本キャンペーンはBoltaryGamesによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは『杖と剣の伝説』のサポート窓口までお願いいたします。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xアカウントよりご確認ください。

▼異世界を目指せ!ティザーPV公開中!

本作のティザーPVも「杖と剣の伝説」の公式Youtubeおよび公式Xアカウントにて公開されましたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PLDfR9JJob0 ]

【製品情報】

ジャンル:ゆるりと旅する異世界冒険放置RPG

配信日: 事前登録受付中(2025年夏配信予定)

対応機種:iOS、Android

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

公式サイト:https://game.boltray.com/sceptersword?lang=ja(https://game.boltray.com/sceptersword?lang=ja)

著作権表記:(C)BOLTRAY PTE. LTD. All Right Reserve.

