0 ¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹Áª¼ê ·ÀÌó¹ç°Õ(·ÑÂ³)¤Î¤´Êó¹ð

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2019-20 Greensboro Swarm(NBA G League)


2020 Stockton Kings(NBA G League)


2020-21 Orlando Magic(NBA)


2021 Lakeland Magic(NBA G League)


2021-22 Brisbane Bullets(¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢)


2022-23 Adelaide 36ers(¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢)


2023 Hapoel Gilboa Galil(¥¤¥¹¥é¥¨¥ë)


2023-24 Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º


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2024-25¥·ー¥º¥ó ¥¹¥¿¥Ã¥Ä :
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Excited to be back, can¡Çt wait for next year and excited for the future!



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