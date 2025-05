0 ¥í¥Ðー¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥¹Áª¼ê ·ÀÌó¹ç°Õ(·ÑÂ³)¤Î¤´Êó¹ð

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンにおいて、#0 ロバート・フランクス選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

#0 ロバート・フランクス -Robert Franks-

ポジション

SF/PF

身長/体重

201cm/107kg

生年月日

1996年12月18日

出身地

アメリカ合衆国

出身校

ワシントン州立大学

経歴

2019-20 Greensboro Swarm(NBA G League)

2020 Stockton Kings(NBA G League)

2020-21 Orlando Magic(NBA)

2021 Lakeland Magic(NBA G League)

2021-22 Brisbane Bullets(オーストラリア)

2022-23 Adelaide 36ers(オーストラリア)

2023 Hapoel Gilboa Galil(イスラエル)

2023-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

2024- 茨城ロボッツ

2024-25シーズン スタッツ :https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000277

#0 ロバート・フランクス選手 コメント

このチームに戻って来ることができ、嬉しいです。来シーズンが待ちきれないですし、(このチームの)将来を楽しみにしています!

Excited to be back, can’t wait for next year and excited for the future!

落慶久GM コメント

今シーズン、チームのエース・リーダーとして60試合牽引し続けてくれたロボと再び戦い続けることが出来ることを大変うれしく思います。シーズンを通して、エースとして常にリングにアタックし続ける姿勢は、チームに勢いと勇気を与えてくれました。

アリーナにいるブースター、そして応援する誰もが息を呑む高いアーチの3Pシュートは、チームに多くの勝利をもたらしてくれると思います。またトランジションでのスコアリング能力はリーグ内でもトップレベルであり、ロボッツスピードを体現し、対戦相手に脅威を与えてくれると思います。

リーダーとして、エースとして常に成長し、2年目を迎えるロボの大活躍に期待ください。