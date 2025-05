ファンダムアプリ「Replive」に俳協所属の汐谷文康氏の参加が決定！人気声優が続々参加

Replive株式会社

ファンダムアプリ「Replive(リプライブ)」を運営する、Replive株式会社(本社:千葉県浦安市、代表取締役CEO:飯野 太治朗、URL:https://replive.jp/ )は、2025年5月29日(木)より新たに声優・汐谷文康氏(東京俳優生活協同組合所属)の「ファンダム」の公開を開始いたします。すでにファンダムを公開中の俳協の人気声優陣と共に特別な推し活体験をお届けします。

新たにファンダムが公開

汐谷文康

【プロフィール】

東京俳優生活協同組合 所属。『アイドルマスター SideM』北村想楽役をはじめ、『アークナイツ』ミトム役や『神之塔 -Tower of God-』『ハイキュー!! TO THE TOP』など話題作に出演。『ENLIGHTRIBE』では音楽領域にも活躍の幅を広げる、実力派声優。

【ファンダム公開日】

2025年5月29日(木)18:00よりRepliveアプリにて公開予定

【URL】https://replive.com/users?userID=7933df25-a501-48f2-a097-1471037544cb

俳協所属の人気声優のファンダムが絶賛公開中

話題作への出演で注目を集める声優陣のファンダムが、Repliveアプリにて公開中です。

○東京俳優生活協同組合 所属

今年設立65周年を迎える「東京俳優生活協同組合(俳協)」は、声優・俳優・ナレーターなど多彩なタレントが所属する歴史あるプロダクションです。

Repliveでは、『ウマ娘 プリティーダービー』『あんさんぶるスターズ!!︎』『BanG Dream!(バンドリ!)』『アイドルマスター シンデレラガールズ』『アイドルマスター シャイニーカラーズ』など、話題のコンテンツを中心に数々の人気作に出演している人気声優が参戦しております。



“推しとの距離が近くなる”ファンダムアプリ「Replive」

有料会員限定の特典を楽しめるファンコミュニティ機能「ファンダム」では、推しと“二人だけのプライベート空間”でチャットできる『チャット』機能や、推しがあなたのためだけに回答してくれる『リプライ』機能をご用意しています。これらの機能により、推しとの距離がより一層近くなり、特別な体験をお楽しみいただけます。

【チャット】

推しと、友達のように日常をシェアする体験ができるため「推し活」にとどまらず、より感情的なつながりを持つことができます。

「ファンダム」では、SNSよりもより身近でレアな情報を楽しむことが可能です。

【リプライ】

「推し」のQ&Aを“ライブ配信”や“ショート動画”でいつでもどこでも楽しめるリプライ機能です。質問や応援メッセージをカードで贈ると、あなたに向けた推しからのメッセージ動画をいつでも視聴することが可能です。

「ファンダム」で、大好きな推しとより深くつながれる特別な体験をお楽しみください。

【ファンダムアプリ】Replive

アプリダウンロード:https://app.adjust.com/1bsnnprn?campaign=corporate&adgroup=pr(https://app.adjust.com/1bsnnprn?campaign=corporate&adgroup=pr)

配信ストア:App Store、Google Play

価格:無料(一部有料あり)

Replive株式会社について

Replive株式会社は、2021年の設立以来、マーケティングSaaSなど複数のプロダクトを開発・運営してまいりました。2022年には、運営するすべての事業を事業譲渡し、日本初の「世界で通用するモバイルアプリ」を創造することを目標に、Repliveの開発を開始しました。

「ファンダムで世界を熱狂させる」 というMISSIONを掲げ、IPOやM&Aの豊富な経験を持つメンバーが、大規模配信サービスの知見を活かしがら、エンターテインメントを新たな発想と技術でアップデートし、Fandom(熱狂的なコミュニティ)を創り出すことに挑戦しています。

会社概要

会社名:Replive株式会社

所在地:千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安 502号室

代表者:飯野 太治朗

設立日:2021年6月16日

企業URL:https://replive.jp/

サービスサイトURL:https://lp.replive.com/

代表取締役 CEO:飯野 太治朗

大学在学時の19歳から行商、移動販売車事業を経てインターネットの企画、開発会社を設立。教育、ブライダル、フードデリバリー、ゲーム、D2C、グルメ通販、マーケSaaSなど複数の事業立ち上げを行う。DMM.comや上場企業を含め合計7回のM&Aを経験。日本で初めて世界で通用するモバイルアプリを創造するため、2021年にReplive株式会社を設立。

代表 X:https://x.com/taijirorz(https://x.com/taijirorz)