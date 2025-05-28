デジタル変革を加速する情報発信拠点として ADX Consulting、公式YouTubeチャンネル 「アクセラレート!!DXチャンネル」を開設

株式会社 ADX Consulting

ERP・CRM・EPM領域に特化したコンサルティングサービスを提供する株式会社ADX Consulting（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 滋弘、以下「ADX Consulting」）は、公式YouTubeチャンネル「アクセラレート!!DXチャンネル」を開設したことを お知らせします。

本チャンネルでは、Oracle Fusion Cloud ERP、Salesforce、Anaplanなど、SaaSソリューションに関する解説、導入事例、 実践的ノウハウを、現場目線でわかりやすくお届けします。これにより、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する知見の 共有と、SaaSベンダーとの共創をさらに促進します。

【YouTube URL】

https://www.youtube.com/channel/UC99De4w8ZjxCdzqjGBPRoSQ

チャンネル開設の背景と目的

ADX Consultingは、SaaSを中核としたクラウドERP・CRM・EPMの導入・活用を通じて、企業のDXを支援してきました。

しかし、ソリューションが高度化・多様化する中、わかりやすく体系的に情報を届ける仕組みが求められています。こうしたニーズに応えるため、本チャンネルでは実務に基づいたコンテンツから業界動向までを網羅的に発信します。

視聴者の知識習得と現場での応用を支援する場を提供します。

SaaSベンダーとの共創に向けた情報発信

本チャンネルでは、製品の紹介にとどまらず、導入支援現場の知見や業種別活用事例を発信します。

SaaSベンダーにとっては、自社ソリューションの新たな価値提案のヒントとなる情報源として活用いただけることを目指します。

今後の展望

今後は、以下のようなシリーズを中心に展開予定です。

- Oracle Fusion Cloud ERP 実践活用シリーズ- Salesforce導入現場のリアル- Anaplanによる経営管理の最前線- DX推進における失敗事例と学び- SaaSベンダー特集インタビュー ほか

ADX Consultingは、企業のDXを共に実現するパートナーとして、ベンダーとの連携を深め、価値ある情報を継続的に 発信します。

チャンネル概要

チャンネル名：アクセラレート!!DXチャンネル

URL：https://www.youtube.com/@adxconsultingofficial9379 (https://www.youtube.com/@adxconsultingofficial9379)

更新頻度：週1～2回（予定）

株式会社ADX Consultingについて

株式会社 ADX Consulting（アデクスコンサルティング）は、デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む産業界の一助となるべく、SHIFTグループが知恵と技術力を結集して設立したコンサルティングカンパニーです。最先端のテクノロジーと業界知見を用いて企業の持続的な成長と社会貢献を直接支援することで、循環型社会（サーキュラーエコノミー）の実現を目指します。

【会社概要】

社名：株式会社 ADX Consulting

本社：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル3F

代表者：代表取締役 関 滋弘

設立：2020年12月

URL：https://adxc.co.jp/ (https://adxc.co.jp/)

https://crm.adxc.co.jp/ (https://crm.adxc.co.jp/)

https://erp.adxc.co.jp/

ADX Consulting コンサルティングパートナー紹介ページ（AppExchangeサイト）

https://appexchangejp.salesforce.com/appxConsultingListingDetail?listingId=a0N3u00000PuYBsEAN (https://appexchangejp.salesforce.com/appxConsultingListingDetail?listingId=a0N3u00000PuYBsEAN)