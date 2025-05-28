【6/15（日）開催】今話題の「動物介在の活動」について、現状や最新情報が学べるセミナー開催！ お申し込み受付中！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年6月15日（日）に、『動物介在活動・教育・療法 必携テキストBasic Web動画付き』発刊記念セミナー・研究会発足イベントとして、人の心や身体の健康・福祉教育で活躍する「動物」について幅広く最新情報が学べるセミナーを学研ビル（東京・五反田）にて開催いたします。
▶詳細はこちらから：https://gakken-mesh.jp/seminar/
■「動物介在の活動」に興味がある方！ 現在活動に従事している方集まれ！
教育施設・医療施設・福祉施設などで、具体的にどのような動物が介在する活動があるのか、その科学的根拠や、実際の活動はどのようなものなのか。『動物介在活動・教育・療法 必携テキストBasic Web動画付き』の著者が、その活動や今後の展望のリアルをご紹介するセミナーを開催します！
動物介在活動に関連する企業の出展もあり、この分野についての最新情報が幅広く学べます。
講義後には懇親会を開催（希望者のみ）。先生やお仲間との交流や情報交換の場所をご用意しております。
動物介在活動について、勉強し知識はあるが活かせていない、活かし方、活かす場所がわからない方への「道しるべ」となるセミナーです。
■セミナーの講師陣
［コーディネーター］
的場美芳子先生：医学博士、（株）プロキオン取締役、前動物介在教育・療法学会副理事長
佐野葉子先生：応用生命科学博士 東京福祉大学教授、助産師、動物介在教育・療法学会理事
［講師］
後藤瑞枝先生：環境省動物愛護管理室 愛玩動物看護師法担当補佐
鹿野正顕先生：学術博士、（株）アニマルライフ・ソリューションズ代表、スタディドッグスクール代表
山本真理子先生：帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科准教授
檜垣史先生：Buddy Buddy、一宮AAEドッグスクラブ主宰、CPDT-KA、CBCC-KA、CDBC
■開催概要
・日時：2025年6月15日（日）
［講義］13：00～16：00 ［懇親会］16：30～18：00予定 （※希望者のみ）
・会場：学研ビル3階 （東京都品川区西五反田2-11-8 最寄り駅：五反田駅）
・参加費：１.講義＋懇親会付き：7,700円（税込）
２.講義のみ：3,850円（税込）
・申込締切：2025年6月10日（火）
▽お申し込みはこちらから▽
１.講義＋懇親会付き：https://gakken-mesh.jp/seminar/10007/detail
２.講義のみ：https://gakken-mesh.jp/seminar/10005/detail
■当日のプログラム
【オープニング】
13：00 開会のあいさつ（的場美芳子先生）
【第1部】
13：10 愛玩動物看護師の職域と今後の展望（後藤瑞枝先生）
13：40 コンパニオンドッグと呼ばれる犬たちと飼い主の関係について（鹿野正顕先生）
14：20 ― 休憩 ― （動物介在介入の紹介VTR）
【第2部】
14：30 人の心や身体の健康・福祉・教育に貢献する動物たち（山本真理子先生）
15：10 セラピーアニマルの特徴とそのトレーニングについて（檜垣史先生）
【懇親会】
16：30 お食事やお飲み物を片手に、講師やお仲間と情報交換ができます！ お気軽にご参加ください。
※懇親会参加希望の方は、あらかじめ「１.講義＋懇親会付き」からお申し込みください。
【セミナーに関するお問い合わせ先】
▶ナーシングセミナー事務局：n-seminar@gakken.co.jp
【商品概要】
『動物介在活動・教育・療法 必携テキストBasic Web動画付き』
監修：的場美芳子
価格：3,300円（税込）
発売日：2024年10月2日
判型：B5／200ページ
ISBN：978-4-05-510067-0
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1451006700(https://hon.gakken.jp/book/1451006700)
【ご購入はこちら】
・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4055100671(https://www.amazon.co.jp/dp/4055100671)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17944031/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17944031/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開