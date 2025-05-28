【6/15（日）開催】今話題の「動物介在の活動」について、現状や最新情報が学べるセミナー開催！　お申し込み受付中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年6月15日（日）に、『動物介在活動・教育・療法 必携テキストBasic Web動画付き』発刊記念セミナー・研究会発足イベントとして、人の心や身体の健康・福祉教育で活躍する「動物」について幅広く最新情報が学べるセミナーを学研ビル（東京・五反田）にて開催いたします。

▶詳細はこちらから：https://gakken-mesh.jp/seminar/

■「動物介在の活動」に興味がある方！ 現在活動に従事している方集まれ！

教育施設・医療施設・福祉施設などで、具体的にどのような動物が介在する活動があるのか、その科学的根拠や、実際の活動はどのようなものなのか。『動物介在活動・教育・療法 必携テキストBasic Web動画付き』の著者が、その活動や今後の展望のリアルをご紹介するセミナーを開催します！

動物介在活動に関連する企業の出展もあり、この分野についての最新情報が幅広く学べます。

講義後には懇親会を開催（希望者のみ）。先生やお仲間との交流や情報交換の場所をご用意しております。

動物介在活動について、勉強し知識はあるが活かせていない、活かし方、活かす場所がわからない方への「道しるべ」となるセミナーです。

■セミナーの講師陣

［コーディネーター］

的場美芳子先生：医学博士、（株）プロキオン取締役、前動物介在教育・療法学会副理事長

佐野葉子先生：応用生命科学博士 東京福祉大学教授、助産師、動物介在教育・療法学会理事

［講師］

後藤瑞枝先生：環境省動物愛護管理室 愛玩動物看護師法担当補佐

鹿野正顕先生：学術博士、（株）アニマルライフ・ソリューションズ代表、スタディドッグスクール代表

山本真理子先生：帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科准教授

檜垣史先生：Buddy Buddy、一宮AAEドッグスクラブ主宰、CPDT-KA、CBCC-KA、CDBC

■開催概要

・日時：2025年6月15日（日）

［講義］13：00～16：00 ［懇親会］16：30～18：00予定 （※希望者のみ）

・会場：学研ビル3階 （東京都品川区西五反田2-11-8 最寄り駅：五反田駅）

・参加費：１.講義＋懇親会付き：7,700円（税込）

２.講義のみ：3,850円（税込）

・申込締切：2025年6月10日（火）

▽お申し込みはこちらから▽

１.講義＋懇親会付き：https://gakken-mesh.jp/seminar/10007/detail

２.講義のみ：https://gakken-mesh.jp/seminar/10005/detail

■当日のプログラム

【オープニング】

13：00 開会のあいさつ（的場美芳子先生）

【第1部】

13：10 愛玩動物看護師の職域と今後の展望（後藤瑞枝先生）

13：40 コンパニオンドッグと呼ばれる犬たちと飼い主の関係について（鹿野正顕先生）

14：20 ― 休憩 ― （動物介在介入の紹介VTR）

【第2部】

14：30 人の心や身体の健康・福祉・教育に貢献する動物たち（山本真理子先生）

15：10 セラピーアニマルの特徴とそのトレーニングについて（檜垣史先生）

【懇親会】

16：30 お食事やお飲み物を片手に、講師やお仲間と情報交換ができます！ お気軽にご参加ください。

※懇親会参加希望の方は、あらかじめ「１.講義＋懇親会付き」からお申し込みください。

【セミナーに関するお問い合わせ先】

▶ナーシングセミナー事務局：n-seminar@gakken.co.jp

【商品概要】

『動物介在活動・教育・療法 必携テキストBasic Web動画付き』

監修：的場美芳子

価格：3,300円（税込）

発売日：2024年10月2日

判型：B5／200ページ

ISBN：978-4-05-510067-0

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1451006700(https://hon.gakken.jp/book/1451006700)

【ご購入はこちら】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4055100671(https://www.amazon.co.jp/dp/4055100671)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17944031/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17944031/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開