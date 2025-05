『ワンピース・プレミア・サマー ２０２５』期間限定のオリジナルフード＆グッズ大公開『麦わらの一味の宴レストラン』初のバーガーメニューが誕生!!“最悪の世代”ローとキッドの食べ歩きフード新登場！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品「ONE PIECE(ワンピース)」をテーマにした、毎年大好評の期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2025』(2025年7月1日(火)~10月6日(月))を開催します。

本ニュースでは、毎年大好評の『ワンピース・プレミアショー』、『ワンピース×ストーリー・ライド』、そして『サンジの海賊レストラン』と、3つの“超熱狂体験”に加えて、海賊世界をさらに楽しめる期間限定のオリジナルフード&グッズの詳細情報を公開いたします。この夏は、『麦わらの一味の宴レストラン』初となるバーガーメニューや、“最悪の世代”の「ロー」や「キッド」の食べ歩きフードが新登場。また、「ルフィ」や海軍になりきれる夏のド定番アイテム『麦わら帽子』や『キャップ(海軍)』、麦わらの一味のアートが“超クール”でマフラータオルとの相性抜群の『Tシャツ』の登場をお知らせします。

“忘れられない記憶を心に刻む”この夏だけの「ONE PIECE」フード&グッズにも、是非ご期待ください。

◆『麦わらの一味の宴レストラン』のメニューが完全リニューアル! バーガーメニューが初登場!!

『ワンピース・プレミア・サマー 2025』期間限定のオリジナルフード&グッズ大公開

「ルフィ」の大好きな肉がたっぷり入ったバーガーに、「ウソップ」の好物の魚を使ったバーガーも!

この夏、毎年大好評を博している『麦わらの一味の宴レストラン』では、初登場となるハンバーガーセットをはじめ、ユニークな“宴”メニューがラインナップ!

「ルフィ」の“肉肉肉、肉――!”という声が聞こえてきそうな『ルフィのスタミナ・ビーフバーガーセット』は、ビーフにベーコン、ソーセージと好物のお肉が盛りだくさんの内容で、バンズには麦わらの一味の 海賊旗が刻まれています。「ウソップ」の好物、魚を使った『ウソップのバジルタルタル・フィッシュバーガーセット』は、「黒カブト」から放たれる必殺技“ポップグリーン”をイメージしたコロッケや新感覚のバジル タルタルがポイント。さらに、『フランキーのケイジャン・フライドチキンバーガーセット』は、「フランキー」の大好物であるコーラが進みそうなフライドチキンやケイジャンウインナーを使用し、見た目も“スーパー!!”なハンバーガーに仕上げました。また、「ブルック」の髪型そのままのブラックシュークリームなど楽しさいっぱいのキッズメニュー『“ソウルキング”ブルックのノリノリ♪ キッズバーガーセット』が登場します。

「ロビン」と「チョッパー」をイメージしたカラフルなデザートや、南の島をイメージした『浮き球ドリンクボトル(ソフトドリンク付き)』と一緒に、家族や仲間との“最高に楽しい宴”をお楽しみください。

ルフィのスタミナ・ビーフバーガーセットウソップのバジルタルタル・フィッシュバーガーセットフランキーのケイジャン・フライドチキンバーガーセット“ソウルキング”ブルックのノリノリ♪ キッズバーガーセット※6歳までのお子さま向け(左)ロビンのハナハナ ミックスベリー・ミニパンケーキ(右)チョッパーのピーチゼリー&パンナコッタ浮き球 ドリンク ボトル(ルフィ/ゾロ) ソフト ドリンク 付き

■ 販売開始:2025年6月30日(月)

■ 開催場所:ディスカバリー・レストラン

そして、「ゾロ」、「ナミ」、「ジンベエ」をイメージした、暑い夏にピッタリの冷たいドリンク&フラッペも 登場!『剣士ゾロの抹茶氷 ~小豆&わらび餅~』は、「ゾロ」の三刀流を彷彿とさせる和風の抹茶フラッペで、たっぷりと最強剣士の気分を味わうことができます。『ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え ~みかん&ピーチ~』は、「サンジ」が「ナミ」のために作った渾身の特製スムージーです。

また、『ジンベエの渦潮ソーダ ~ライム&オレンジ~』は、「ジンベエ」の巻き起こす渦潮をホイップクリームで表現。海の色をイメージしたブルーが夏気分をさらに盛り上げてくれます。ソーダをグルグルかき混ぜながら、お召し上がりください。

(左)剣士ゾロの抹茶氷 ~小豆&わらび餅~ (中)ジンベエの渦潮ソーダ ~ライム&オレンジ~

■ 販売開始:2025年6月30日(月)

■ 販売場所:フォッシル・フュエルズ

(右)ナミさんへ捧げるフローズン・スムージー ブランマンジェ添え ~みかん&ピーチ~

■ 販売開始:2025年7月1日(火)

■ 販売場所:ロンバーズ・ランディング前テラス

『麦わらの一味の宴レストラン』のメニューと、「サンジ」が手掛ける極上フレンチを味わう『サンジの海賊レストラン』のメニューを合わせると、一味全員の個性あふれる期間限定フードを満喫することができます。麦わらの一味を“食”で体感する、バリエーション豊かなラインナップにご期待ください。

◆ 食べ歩きフードに、「ロー」と「キッド」のオリジナル・メニューが新登場!

“最悪の世代”の「ロー」と「キッド」が、食べ歩きにピッタリのオリジナルフードとなって新登場!「ロー」のトレードマークでもある帽子と、ボディペイントのモチーフが特徴的な『“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ&ビターチョコチュリトス』、「キッド」の好戦的な戦闘スタイルを表現したワイルドでスパイシーな味付けの『ユースタス・“キャプテン”キッドのスパイシー・レッドチキン』を手に、「ONE PIECE」の世界を存分にお楽しみいただけます。

“死の外科医”トラファルガー・ローのオレンジ&ビターチョコチュリトスユースタス・“キャプテン”キッドの スパイ シー・レッドチキン

■ 販売開始:2025年6月30日(月)

■ 販売場所:ロストワールド・レストラン入口横フードカート

◆ ド定番アイテムが今年も登場決定!海賊・海軍グッズを身に着けて、この夏をもっと楽しもう!!

『ワンピース・プレミア・サマー 2025』をさらに楽しめる、定番アイテムが今年もラインナップ!

「ルフィ」になりきれる『麦わら帽子』や、憧れの海軍に入隊できちゃう?!『キャップ(海軍)』の登場が決定しました。さらに、マフラータオルとの相性が抜群の、麦わらの一味のアートが“超クール”なTシャツなど、オリジナルグッズが続々登場。この夏だけのアイテムをゲットして、「ONE PIECE」の世界を“超元気”にお楽しみください。

(左)キャップ (右)麦わら帽子(上) Tシャツ (下)マフラータオル

■ 販売開始予定日:2025年6月30日(月)

■ 販売場所:ビバリーヒルズ・ギフト

※商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります

※当日の状況により、グッズショップの「入店整理券」を配布する場合があります。整理券の取得方法に関する詳細は、後日公式WEBサイトにて公開予定です

<参考情報>

◆『ワンピース・プレミアショー 2025』

麦わらの一味、海軍、クロスギルドが登場! 猛者がひしめく、ひと夏の一大決戦を心に刻もう!!

『ワンピース・プレミアショー 2025』

あの“頂上戦争”から続く、麦わらの一味、海賊、 海軍のアツい思いが渦巻くライブ・ショーが、この夏開幕します。

今年は、四皇となった「ルフィ」、「バギー」に加え、 麦わらの一味を狙う海軍本部からは、「コビー」と「ヘルメッポ」、大将の「黄猿」。さらに、クロスギルドから、元王下七武海の「ミホーク」、「クロコダイル」も参戦する大乱戦が巻き起こります。

「ONE PIECE」のオールスターが一堂に会するド迫力のバトルは、目の前で繰り広げられるアクションはもちろん、炎や水、光を使用した圧巻の特殊効果、超絶スタントを駆使した演出など、圧倒的なクオリティとスケールでお届けします。さらに、大激戦のあとは「ルフィ」たちが目の前に登場。麦わらの一味を身近に感じ、あこがれの「ONE PIECE」の世界を、全身で体感することができます。

ひと夏の一大決戦に子どもも大人も引き込まれ、こぶしを突き上げ大好きな登場人物を全力で応援して、 “海賊世界”のド真ん中で心の底から“超熱狂”できる唯一無二の体験をお楽しみください。

■ 開催期間:2025年7月1日(火)~10月6日(月)

計92回 1日1回/休演日あり

■ 開催時間:18:15開場/18:45開演 約80分

■ 開催場所:ウォーターワールド

■ チケット情報

価 格:大 人[12 歳以上]:3,000円(税込)~、子ども[4~11 歳]:2,000円(税込)~

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア、ローソンチケット(WEB のみ)

※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEB サイトをご確認ください

※上記価格はいずれも 1 名/前売り、当日券共通

※12 歳でも小学生の場合は子ども価格。3 歳以下で座席が不要な方は無料

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含みません

◆『ワンピース×ストーリー・ライド』

“最悪の世代”三船長と大海原を駆ける物語へ出航!スリル満点の大冒険&超臨場ライド体験!!

『ワンピース×ストーリー・ライド』

<ストーリー>

おいしい肉を求めて航海中の「ルフィ」と「ウソップ」を島へと案内することになったゲスト。

そこへ「ロー」と「キッド」も現れて、三船長が競い 合う、超猛スピードの海上レースへと発展!?

さらに海軍まで登場して、航海はもう、大パニック!!

■ 開催期間:2025 年 7 月1 日(火)~10 月6 日(月)

■ 開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

■ アトラクション形式:ストーリー・ライド

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~」

では体験できません

◆『サンジの海賊レストラン』

「サンジ」の特別なおもてなしにワクワクが止まらない!極上フレンチを存分に堪能しよう!!

『サンジの海賊レストラン』

<ストーリー>

麦わらの一味のコック「サンジ」の海賊レストランがOPEN!

元気にお手伝い中の「バルトロメオ」に加え、腹ペコの「ルフィ」と酒が目当ての「ゾロ」、さらに「ルッチ」と「カク」も現れて…!?

今年も大賑わいのレストランで、「サンジ」の愛がこもったおもてなしを味わおう!

■ 開催期間:2025年7月1日(火)~10月6日(月)

各回約85分、入替制

■ 開催場所:ロンバーズ・ランディング

■ チケット情報

価 格:大 人[12 歳以上]:7,000円(税込) 、子ども[4~11 歳]:2,600円(税込)

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア

※開催日、公演時間および販売方法やチケットに関する詳細は、公式WEB サイトをご確認ください

公式WEBサイト:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/onepiece/summer-2025

※12 歳でも小学生の場合は子ども価格となります

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含みません

<「ONE PIECE(ワンピース)」について>

1997年より「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の尾田栄一郎氏によるマンガ作品。

大海賊時代を舞台に伝説の海賊王が残した「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」をめぐり、麦わら帽子の少年ルフィ率いる「麦わらの一味」を中心に繰り広げられる、涙あり笑いありの大冒険活劇。

2015年には「最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズ」としてギネス世界記録(TM)(※1)に認定。

コミックスは110巻を超え、全世界累計発行部数は5億1,000万部以上(2024年8月時点)と、全世界で絶大な人気を誇る。(※1)ギネス世界記録(TM)はギネスワールドレコーズリミテッドの登録商標です。

