¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êーFOPE ¡Ê¥Õ¥©¥Ã¥Ú¡ËÆüËÜ¶¶¹âÅç²°S.C. ËÜ´Û£±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ

イタリア発ファインジュエリー「FOPE(フォッペ)」は、2025年5月28日(水)から6月3日(火)まで、日本橋高島屋S.C. 本館1階イベントスペースにて、FOPEポップアップイベントを開催いたします。

上質を纏う、日常のラグジュアリー

独自開発した伸縮性のある18Kゴールドメッシュチェーン「FLEX’IT(フレグジット)」

1929年にイタリア・ヴィチェンツァで創業した「FOPE(フォッペ)」。創業時からデザイン、製造、パーツまで、工程のすべてを自社工房で完結するマニュファクチュールなジュエリーブランドです。

100%18Kゴールド製でありながら伸縮性があり、ロールオンで簡単に着用できる「FLEX’IT(フレグジット)」ブレスレットはFOPEのアイコン。熟練した職人技と最新鋭のテクノロジーが融合した唯一無二のゴールドジュエリーです。そんなFOPEのジュエリーは、男女を問わず毎日着けられる上質で本物のエブリデイジュエリー。ビジネスやパーティでのフォーマルな装いにも、ジーンズとシャツのようなカジュアルルックにも、またゴルフなどのスポーツシーンでも、ロールオンで気軽に着用できます。

ALL IN ME OLIVIA COOKE PHOTOGRAPHED BY CAMILLA AKRANS

日本橋高島屋本館1階正面イベントスペースでのポップアップでは、これからの季節に手元を彩るFLEX‘ITブレスレットを中心に、ネックレス、リング、ピアスをバリエーション豊富にご紹介するほか、2025年新作アイテムを受注オーダーいたします。

また、期間中に FOPE 製品をお買上げのお客様には、特別な特典をご用意しております。詳しくはこちら(https://fope.jp/post/6382)をご覧ください。

2025年のブランドグローバルアンバサダーでイギリス人俳優のオリビア・クック(https://www.fope.com/ja/conversation-with-olivia-cooke/?v=55add3d845bf)氏と、ジャパンアンバサダーで歌舞伎俳優の尾上右近(https://www.fope.com/ja/conversation-with-onoe-ukon/?v=55add3d845bf)氏が、ポップアップイベントの装飾を華麗に演出します。

FOPEのジュエリーをバリエーション豊富にご用意するこの機会に、ぜひご来店ください。

皆様のご来店をスタッフ一同お待ち申しあげます。

■ ポップアップイベント情報

会場:日本橋高島屋S.C. 本館1階イベントスペース

会期:2025年5月28日(水)~6月3日(火)

住所:〒103-8265 東京都中央区日本橋2丁目4-1

TEL:03-3211-4111(代表)

*店舗の営業日・営業時間等は変更になることがありますので、百貨店のホームページ(https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/)より最新情報をご確認ください。

マストハブ FLEX'IT ブレスレット

5つのコアコレクション(エカ、プリマ、ソロ、ヴァンドーム、パノラマ)から発売された「MUSTHAVE(マストハブ)」。ブレスレットにセットされたロンデルには、FOPEの「o(オー)」に1粒のダイヤモンド(ホワイトまたはブラック)がシンプルにセッティングされています。

上からマストハブ「プリマ」バイカラー ローズxホワイトゴールド 435,600円、マストハブ「パノラマ」 ローズゴールド 1,041,700円、マストハブ「ソロ」バイカラー ホワイトxローズゴールド 663,300円(Mサイズ)

※サイズによって価格が異なります。

ALL IN ME OLIVIA COOKE PHOTOGRAPHED BY CAMILLA AKRANS

サンスクリット語で数字の1を意味する「EKA(エカ)」はFOPEのアイコン。スッキリとしたシンプルで飽きのないチェーンは、ジェンダーフリーでどんなお洋服にも合わせやすいコレクションです。革新的なオリジナルシステム「FLEX’IT(フレグジット)」により、ネックレスは首元で常に美しい円を描きます。D-CLICK(ディークリック)と呼ばれる、ダイヤモンドがセッティングされたボタンを押して開閉するFOPEオリジナルのクラスプは、ネックレスのデザインの一部でもあります。首元に短めに沿わせたチョーカースタイルでも窮屈感はありません。その滑らかで軽い着け心地はFOPEにしかできない特別なアイテムです。

エカタイニーFLEX’ITネックレス イエローゴールド、ローズゴールド、ホワイトゴールド各931,700円(37cm)

※長さによって価格が異なります。

※写真は、3本繋げて装着しています。

2025年新作 エカブルックリン FLEX'IT ブレスレット

「EKA(エカ)」の新作ロンデルは幾何学的なデザインが特徴。磨き上げられた線状の部分が中央のくぼみに沿って両面に配置されています。輝くダイヤモンドがアクセントとなり、洗練された個性と上質さを演出しています。

エカブルックリン 1,336,500円(Mサイズ)

※サイズによって価格が異なります。

※写真はイエローゴールド

※2025新作のため受注オーダーとなります

2025年新作 アリア スライディングタイ

イタリア語で「空気」を意味する「ARIA(アリア)」から新作が登場。カウボーイスタイルを取り入れたループタイ風のロングネックレスが特徴で、胸元にはダイヤモンドが輝きます。プッシュ式のロンデルは上下にスライド可能。FOPEの中で、最も細く軽やかなメッシュチェーンは、次世代的でモダンな印象を与えます。

アリア スライディングタイ 1,215,500円(70cm)

※写真はホワイトゴールド

※2025新作のため受注オーダーとなります

■ FOPE ブランドプロフィール - 上質を纏う、日常のラグジュアリー

1929年、イタリア・ヴィチェンツァで創業したFOPE(フォッペ)(https://www.fope.com/en/?v=55add3d845bf)。デザイン、製造、パーツまで、そのすべてがヴィチェンツァの工房で完結する100%Made in Italyのジュエリーです。

ブランドのシグネチャーである18Kゴールド製の「ノヴェチェントメッシュチェーン」で構成されたコレクションはどれもタイムレスでエレガント。トレンドを超えた不朽の名作です。そしてブランドを代表するアイコンであり特許技術、「FLEX’IT(フレグジット)」ブレスレットは、18K製でありながらチェーンに伸縮性があり、滑らかで最高の着け心地を保証します。

FOPE(https://www.fope.com/en/?v=55add3d845bf)のジュエリーは、コンセプトである「エブリデイラグジュアリー」を体現した、ユニセックスで高品位、着ける人や場所を選ばないエブリデイジュエリーです。その快適な着け心地は世界中で高く評価され、現在世界50ヵ国以上で展開しています。

※“FLEX’IT(フレグジット)”の名称、技術、デザインはいずれもFOPEの登録商標です。

■ 本リリース及び商品に関する問い合わせ先

FOPE JAPAN合同会社

〒104-0061 東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地8F

TEL 03-6278-7125

infojp@fope.com

※表示価格はすべて税込、2025年4月時点のものです。

■ 店舗情報

東京・銀座の旗艦店、全国の高級時計宝飾店及び百貨店

www.fope.com(https://www.fope.com/ja/?v=55add3d845bf)