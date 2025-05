ネットマーブル、究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』本日より正式サービス開始！　正式リリース記念イベント「究極の報酬大祝祭」開催中！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、韓国や台湾、香港などで大ヒットを記録している究極のMMOPRG『レイヴン2(RAVEN2)』(開発:Netmarble Monster Inc.)において、本日5月28日(水)より、日本での正式サービスを開始したことをお知らせいたします。

『レイヴン2』は、App Store、Google Playのアプリストア、公式サイト(PC版)よりダウンロードが可能です。

・『レイヴン2(RAVEN2)』ダウンロードページ

https://ntiny.link/raven2ja

※上記のリンクはご利用の端末により、App Store(iOS)、Google Play(Android)、公式サイト(PC)へ自動的に遷移いたします。

◆究極のMMORPG『レイヴン2(RAVEN2)』本日5月28日(水)より正式サービス開始!

『レイヴン2』は、前作『RAVEN』の正式な続編で、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。

ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特殊部隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

本作では、プレイヤーはそれぞれ独自のスキルと宿命を持った多彩なクラスの中から職業を一つを選び、迫力ある戦闘と魅力的なストーリーを存分に楽しむことができます。

日本での正式サービス開始にあたり、『レイヴン2』では日本語のフルボイスオーバーを実装しローカライズを実施しました。また、日本リリース記念新クラスの邪悪な悪霊の声に導かれし死を操る「デスブリンガー」も同タイミングで登場し、スタートから合計8種のクラスをプレイすることができます。「デスブリンガー」実装を記念し、6月25日まで、ゲームにログインするだけで「デスブリンガー強化サポート箱」を受け取ることができます。

◆正式リリース記念イベント「究極の報酬大祝祭」開催中

正式サービス開始を記念し、『レイヴン2』では様々なイベントを開催しております。

6月25日まで、ゲーム内ミッションクリアでエピックグレードの聖衣や使い魔、装備を獲得できます。また、日本プレイヤー向けのブーストワールド「ピア」と「二ア」が登場し、高速育成用の経験値ブースト「エルのブースト経験値増幅剤」や装備セットが提供されます。

さらに、エピックグレード使い魔召喚を含む100回召喚のチャンスが用意されているほか、「【シーズンパス:大祝祭】解放チケット」を無料で受け取ることができます。

イベントの詳細は本日より公開した公式フォーラムで確認できます。公式フォーラムでは、最新のお知らせやアップデート情報に加え、プレイヤー同士の交流や攻略情報の共有も可能です。

事前登録に参加したプレイヤーは、事前登録報酬のレアグレードの使い魔「白狐」や事前登録スペシャルパックを初回ゲームログイン時に受け取ることができ、先取りしたキャラクター名の使用も可能になっております。

『RAVEN2』の詳細については、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム

https://ntiny.link/jp_Forum

・『レイヴン2』 公式サイト

https://ntiny.link/raven2_jp

・『レイヴン2』 公式X

http://ntiny.link/raven2_jp_x

・『レイヴン2』 公式YouTubeチャンネル

https://ntiny.link/raven2_jp_yt

◆『RAVEN2(レイヴン2)』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特務隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

◆『RAVEN2(レイヴン2)』について◆

[ タイトル ] RAVEN2

[ ジャンル ] ダークファンタジーMMORPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Monster Inc.

[対応OS]iOS / Android / PC ※クロスプレイ対応

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2025年5月28日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. All Rights reserved.