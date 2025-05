フォートナイト フェスティバル:Sabrina Carpenterとの新たな音楽体験

Epic Games, Inc.

Epic Games(本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney)は、世界的な人気アーティストであり、グラミー賞を2度受賞した、Sabrina Carpenterがフォートナイト内のリズムゲーム「Fortnite Festival」のジャムセッションステージ登場し、新しいインタラクティブな音楽体験「SABRINAとダンスしよう」を開催いたします。なお本イベントは6月17日(月)午後5時(日本時間)まで開催されます。

■「SABRINAとダンスしよう」

ディスカバリーから「SABRINAとダンスしよう」を選択すると、プレイヤーはSabrina Carpenterのパフォーマンスに参加することができます。リズムに合わせて『Bed Chem』や『Espresso』といった楽曲のビートに合わせてリズムをとると“ハートメーター”がたまり、曲の終わりに最も多くのハートを集めたプレイヤーは、次の楽曲で「ダンスリーダー」「特殊効果のプロ」「ビデオアーティスト」としてショーの演出に参加することができます。全体を通して最もビートを合わせたプレイヤーは、フィナーレのスナップショットでサブリナと並んで登場することができます。

■Epic Gamesの音楽、タレント&インフルエンサー部門ディレクター Emily Levy氏 コメント

“Artists come to Fortnite to connect with their fans and create in-game music experiences that are authentic to their music and style. When Sabrina came to Fortnite, we saw seas of Sabrina Carpenter Outfits populate matches and perform synchronized Dance Emotes, so we knew we had to celebrate this Season with an epic dance party inspired by our players and their incredible energy.”

さらにこのイベントを記念し、5月30日(木)午前9時(日本時間)よりフォートナイトのアイテムショップにてジャムトラック「Bed Chem」やエモート「Bed Chem」を収録したBed Chemバンドルが発売されます。

「SABRINAとダンスしよう」の詳細についてはブログ(https://www.fortnite.com/news/dance-with-sabrina-carpenter-in-fortnite)をご覧ください。

◆Fortnite Festivalについて

フォートナイト フェスティバルは、2023年12月9日にローンチした音楽主体のリズムゲームです。プレイヤーは友達とバンドを組んで演奏したり、ソロでステージに立ってお気に入りアーティストの楽曲をプレイできます。バトルロイヤルやレゴ フォートナイトなどと並行して、フォートナイト内で無料でプレイ可能です。

各シーズンには新たなアイコンが登場し、そのアーティストにインスパイアされたコスメティックアイテムや、アーティストのディスコグラフィーから選ばれた楽曲がゲーム内でプレイ可能になります。これまでのFortnite Festivalのアイコンについては、フォートナイト公式ブログをご覧ください。

