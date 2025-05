No Company、人事・就活生・転職希望者がつながる共創型コミュニティ「The New School」を始動

株式会社No Company

企業の人事部門向けに採用マーケティング支援を行う株式会社No Company(本社:東京都港区、代表取締役:秋山 真)は、「自分らしいキャリアと組織の成長をつなぐ」ことを目的とした共創型コミュニティ「The New School」を立ち上げました。

The New School

The New Schoolとは

“自分らしいスタイル“でキャリアや組織の未来を築いていく人たちのための、No Company発のコミュニティ型プロジェクトです。

「学び」、「気づき」、「つながり」、「体験」をキーワードに、既成概念を乗り越える“変化の起点“となる場を目指します。

背景と目的

No Companyが掲げるミッションは、「スタイルマッチ(※)で組織と人を変えていく」こと。

その実現には、企業側(人事・採用担当者)だけでなく、働く一人ひとりが“自分らしさ“を起点にキャリアを取捨選択する視点が欠かせません。

The New Schoolでは、人事・就活生・転職希望者など、立場を超えて交流し、共に学び合える場づくりを行っていきます。

(※)価値観をもとに企業と求職者がマッチングしている状態

[注意事項]

本団体はニューヨーク市にあるThe New Schoolとは一切関係ございません。

主な取り組み内容

The New Schoolへの想い

人事・採用担当者向け施策- 採用・組織づくりをテーマとしたオープン/クローズドイベントの開催- 採用マーケティング、ブランディングに関するコンテンツ発信 など就活生・社会人向け施策- 就活や転職活動に役立つ学びや事例コンテンツを発信- キャリア選択のためのイベント・セミナー開催

株式会社No Company(ノーカンパニー)

代表取締役社長

秋山 真 (あきやま しん)

No Companyのミッションは、「スタイルマッチで組織と人を変えていく」ことです。その実現には、現場に新たな気づきと学びの連鎖を生み出すことが欠かせません。

いま人事や採用の現場では、「変革やブランディング強化を求められても、何から始めればいいかわからない」「変えたい意志はあるのに、突破口が見えない」といった声が多く上がっています。

The New Schoolは、そんな現場の葛藤に応えるコミュニティです。人事・採用担当者には「組織を変えるきっかけ」を、働く個人には「自分らしく働く力」を届けていきます。既存の枠組みにとらわれず、企業や個人の挑戦に光を当てながら、人事・採用に関わる皆さんと共に、日本が抱える「人の課題」に向き合っていきたいと考えています。

The New School 第1弾イベント

三井住友海上が取り組む採用コミュニケーション戦略

開催日時:5月29日(水)18:30 START

開催場所:WeWork神谷町

参加無料、交流会あり、ゲストに三井住友海上・池上様をお招きし、ここでしか話せないトークセッションを開催します!

▶︎ イベント詳細ページ(https://20250529-thenewschool-nocompany.peatix.com)

No Companyが実現する「スタイルマッチ」

採用マーケティングのリーディングカンパニーとして企業の採用活動支援を行うNo Companyでは、働く人の価値観や企業文化に関わる情報を求職者に届けることで「スタイルマッチ」(価値観をもとに企業と人材がマッチしている状態)を実現していきます。今後も「スタイルマッチで組織と人を変えていく」を事業ミッションに、企業の採用活動支援につながるさまざまなサービスを提供してまいります。

株式会社No Company

博報堂グループ初のSNSデータを活用した採用広報支援企業。株式会社スパイスボックス(本社:東京都港区、代表取締役社長 田村栄治) の子会社として2021年10月1日に設立。SNSデータ活用ノウハウ、博報堂グループの一員として持つ豊富なマーケティング知見、実績を活かし、採用マーケティングのリーディングカンパニーとして企業の採用活動の支援や人的資本経営におけるブランディング支援を行う。

社名 :株式会社No Company(読み方:ノーカンパニー 英文社名:No Company, inc.)

設立 :2021年10月1日

資本金 :2000万円

出資者 :株式会社スパイスボックスほか

所在地 :東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23階 WeWork内

代表者 :代表取締役社長 秋山真

事業内容:採用マーケティング支援

URL :https://www.no-company.co.jp/