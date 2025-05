スペースシャワーTVにて、チェッカーズのライブ映像・主演映画・ドキュメンタリーなどの過去映像6作品を一挙放送！6/8(日)はチェッカーズDAY！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(東京都渋谷区、代表取締役社長:名取達利)が運営する日本最大の音楽専門チャンネルスペースシャワーTVは、チェッカーズの過去映像作品を一挙放送いたします。

1986年のアリーナツアー・武道館公演を収録した「1986 FLASH!! TOUR」、 1986年作品でチェッカーズ主演映画第2弾「SONG for U.S.A」、メンバーの白いスーツ姿やソウルフルな選曲でまさに“WHITEPARTY”な雰囲気溢れる1991年の武道館ライブ「1991 I have a Dream TOUR “WHITE PARTY I”」「1991 I have a Dream TOUR “WHITE PARTY II”」、1992年12月のファイナルツアーでアコースティックコーナーのみのオムニバス「1992 FINAL TOUR “ACOUSTIC COLLECTION”」、1992年12月のファイナルツアー感動のドキュメント「1992 FINAL TOUR “ACCESS ALL AREA”」の6作品を6/8(日)12:00~一挙放送!

▼ 放送ラインナップ ▼

「チェッカーズ 1986 FLASH!! TOUR」

<放送日時>6/8(日)12:00~13:30

<番組内容> 1986年のアリーナツアー、武道館公演を収録。メンバー自作の初のオリジナルシングル「NANA」、後のライブの定番曲となった「Long Road」などターニングポイントとなった楽曲も収録。

ツアー全体にメンバーの意見が取り入れられた【第2期チェッカーズ】の幕開けとなったツアー。

「チェッカーズ SONG for U.S.A.」

<放送日時>6/8(日)13:30~15:15

<番組内容> 「TAN TANたぬき」に続くチェッカーズ主演映画第2弾1986年作品。

ニューヨーク出身の黒人ミュージシャンとの出逢いからチェッカーズは自分たちの音楽をもう一度探り出そうとする。

そこから始まるメンバーたちの動揺、不信、挫折...。彼らを追う芸能記者役に浅野温子。

主題歌も大ヒットしライブではファンも大合唱する定番曲となった。

「チェッカーズ 1991 I have a Dream TOUR “WHITE PARTY I”」

<放送日時>6/8(日)15:15~16:45

<番組内容> 「I Have A Dream TOUR “WHITE PARTY”」ツアータイトルにちなんだメンバーの白いスーツ姿やソウルフルな選曲でまさに"WHITEPARTY”な雰囲気溢れる1991年の武道館ライブ映像Part1。

「白い服を着てLIVEへ参加して下さい」チェッカーズのドレスコードの呼びかけに応えた客席、メンバーの衣装ステージも白で統一した会場は真っ白。センターステージを囲む客席の白いスクリーンに映し出される映像で盛り上がる会場はまさに“WHITE PARTY”だった。

「チェッカーズ 1991 I have a Dream TOUR “WHITE PARTY II”」

<放送日時>6/8(日)16:45~18:00

<番組内容>ツアータイトルにちなんだメンバーの白いスーツ姿やソウルフルな選曲でまさに"WHITEPARTY”な雰囲気溢れる1991年の武道館ライブ映像Part2。コンセプトは「NO CUT」。

しかも、ただのNO CUTではなくLIVEの始めからお客さんの退場アナウンスまではもちろん、楽曲の合間、本編とアンコールの間もそのままという当時としては前代未聞の「時間軸完全NO CUT」という必見のLIVE映像。

「チェッカーズ 1992 FINAL TOUR “ACOUSTIC COLLECTION”」

<放送日時>6/8(日)18:00~20:00

<番組内容>1992年12月のファイナルツアー。

各地で演目を変えていた「アコースティックコーナー」の演奏楽曲のみを集めたオムニバス。

チェッカーズの魅力のひとつであるアカペラコーラス、リラックスしたメンバーのトークなど見どころ満載。

「チェッカーズ 1992 FINAL TOUR “ACCESS ALL AREA”」

<放送日時>6/8(日)20:00~23:00

<番組内容>1992年12月のファイナルツアー。

最終リハーサルから全国各地ツアー会場のバックステージ映像で構成された感動ドキュメント。

https://tv.spaceshower.jp/p/checkers_sp/(https://tv.spaceshower.jp/p/checkers_sp/)

スペースシャワーTVは全国のJ:COM、ケーブルテレビ、スカパー! などでご覧いただける、日本最大の音楽専門チャンネルです。

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2025年4月時点 自社調べ)