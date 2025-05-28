不動産投資クラウドファンディング「GATES FUNDING」より、大反響につき募集終了した案件「募集達成率 238％」の報告と、新規 渋谷駅近 高級分譲レジデンス「20号案件」募集のお知らせ

GATES株式会社

１.【報告】「募集達成率 238%！」大反響につき募集終了した「19号案件」

２.【募集】渋谷駅近 高級分譲レジデンス「20号案件」募集開始予定

GATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志）が運営する、不動産投資型クラウドファンディングサービス「GATES FUNDING」は、“募集達成率238%” と大反響につき募集終了した 「19号案件」の報告と、新規プロジェクトとして2025年6月10日（火）19：00より募集開始する渋谷駅近 高級分譲レジデンス「20号案件」についてお知らせいたします。

１.【報告】「募集達成率 238%！」大反響につき募集終了した「19号案件」 申込金額：72,980,000円 （募集金額：30,600,000円）

▶ファンド概要

～新潟 分譲住宅開発I 落選者優先ファンド～

2025年4月9日に募集終了した「GATES FUNDING 16号」へ投資申し込みをした後、落選された方が、前回ファンドへの申し込み金額を上限として本ファンドへ優先的に出資いただけるファンドとして募集いたしました。

・募集金額 27,090,000円

・予定利回り 8.0％（年利・税引前）

・予定運用期間 6ヶ月（2025年5月30日～2025年11月28日）

▶詳細

https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=23(https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=23)

２.【募集】渋谷駅近 高級分譲レジデンス「20号案件」募集開始予定 募集開始：2025年6月10日（火）19：00より

▶ファンド概要

～高級レジデンスブランド「プラウド（PROUD）」の新築物件「プラウドタワー渋谷」～

本ファンドは、「渋谷駅」から徒歩5～7分に位置する高級タワーマンション「プラウドタワー渋谷」の一室を投資対象としています。

対象物件は、マンションなどの集合住宅において売りに出されない非分譲住戸です。GATESでは地権者から直接対象物件を仕入れることによって、中間マージンを抑え、割安での取得に至りました。

本ファンドでは、高級レジデンスブランドの代名詞とも言える「プラウド（PROUD）」に対する強い市場ニーズを踏まえ、現況で売却活動を進め、第三者への売却を狙っております。

～対象物件「プラウドタワー渋谷」の特徴～

対象物件である「プラウドタワー渋谷」は、2025年3月竣工、同年6月に引渡開始が予定されており、地下2階・地上26階建ての高級タワーマンションです。

渋谷駅周辺は再開発が進み、商業施設やオフィスビルが立ち並ぶ活気あるエリアですが、「プラウドタワー渋谷」が位置する渋谷3丁目は、明治通りや青山通りからやや奥まった場所にあります。

そのため、駅近でありながらも静かな住環境が保たれており、夜間も比較的穏やかな雰囲気が特徴です。東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線「渋谷」駅から徒歩5分、JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅」から徒歩7分という利便性の高い場所にありながら、比較的落ち着いた住環境が保たれています。

最上階には東京タワー、スカイツリー、東京の景色を一望するスカイデッキ、14階にはフォーシーズンズ、リッツ・カールトンなど、世界的な高級ホテルブランドのインテリアデザインを数多く手掛けているインテリアデザイン設計事務所HBA（ハーシュ・ベドナー・アソシエイツ）によるラグジュアリーなインテリアを使用したゲストルームなど高級タワーマンションに相応しい共用施設となっています。

その他、セコムと連携した24時間セキュリティシステムが導入され、安心して暮らせる住環境が整えられています。

・募集金額 396,360,000円

・予定利回り 9.5％（年利・税引前）

・予定運用期間 6ヶ月（2025年6月26日～2025年12月25日）

▶詳細

https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=24(https://funding.gatestokyo.co.jp/investment/lottery_application_entry.html?command=new&fund_id=24)

■「GATES FUNDING」に関して

「GATES FUNDING」は2021年7月からサービスを開始した、会員登録から契約締結に至るまでを、オンライン上で完結可能な不動産投資型クラウドファンディングです。

投資家の方々に、より魅力的な投資機会を提供させていただくことを目的とし、2024年よりサービスの拡充を図り対応しております。

「GATES FUNDING」は、今後も皆様にご満足いただけるよう、多彩で魅力的な案件を継続的にご紹介してまいります。

GATES FUNDING

https://funding.gatestokyo.co.jp/index.html

■「GATES」に関して

社名：GATES株式会社

本社：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表取締役社長：関野 雄志

創業：2012年12月

資本金：1億円

事業内容：

不動産投資ワンストップサービス( https://gatestokyo.co.jp/ )

不動産賃貸事業メタバース支店（ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000081261.html ）

不動産クラウドファンディングサービス( https://funding.gatestokyo.co.jp/index.html(https://funding.gatestokyo.co.jp/index.html))

宅地建物取引業：国土交通大臣（1）第10939号

不動産特定共同事業許可番号：東京都知事 第175号

マンション管理業：国土交通大臣（2）第034376号

賃貸住宅管理業：国土交通大臣（01）第001163号

古物営業許可 東京都公安委員会許可 第３０４３６２３１８５００号