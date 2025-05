「雰囲気でコードレビューをやって」いませんか？　そんなエンジニアに贈る「コードレビュー、最高の教科書『Looks Good To Me』、5月30日刊行！

株式会社秀和システム

株式会社秀和システム(東京都・代表取締役会長兼社長 上田智一)は、2025年5月30日、新刊『Looks Good To Me』を発刊します。本書は、「なぜ必要なのか?」「どのように行うべきなのか?」「効率的に行う方法」など、コードレビュー全般について解説した「コードレビュー、最高の教科書」です。

● 雰囲気でコードレビューをやっていませんか?

ああ、コードレビュー! リリースプロセスに組み込まれているからやっているけど、何となく「雰囲気でやっている」けど、これが正しいのか、そもそもうまくできているかすらわからない。大事だとは理解しているけど、どのようにやればいいのか、どうなるのが正解なのか、何を参考にすればいいのか、「ぜんぜんわからない」という状況ではないでしょうか。でも大丈夫。これからは本書があります。コードレビューの「なぜ」から「どのように」まで、これが「コードレビューの最高の教科書」です!

● 本書の内容

本書は4つの部で構成され、13の章があります。

▶第1部 コードレビューの基本:コードレビューのための基礎を解説する

- 第1章 コードレビューの重要性:コードレビューとは何か、そのメリット、ソフトウェア開発におけるそれらの重要性について説明する- 第2章 コードレビュー徹底解剖:コードレビューを詳しく分析し、知っておくべき基本的な知識を確立する- 第3章 チームの最初のコードレビュープロセスの構築:チームの最初のコードレビュープロセスを段階的に構築する方法を詳しく説明する

▶第2部 高度なコードレビューに必須の要素:単にコードレビューを行うのでなく、効果的に行うために必要となる主なスキルについて説明する

- 第4章 チームワーキングアグリーメント:チームワーキングアグリーメントとは何か、なぜチームに必要なのかなどを説明する- 第5章 自動化のメリット:開発中とレビュー中の自動化戦術に焦点を当てる- 第6章 効果的なコードレビューコメントの作成:なぜ言葉選びが重要なのか、思いやりがありながらも効果的なコードレビューコメントを書く方法を学ぶ

▶第3部 ジレンマへの対処:コードレビュープロセスを導入してしばらく経った後に直面するであろう実際のジレンマ(と、その対処方法)について説明する

- 第7章 コードレビューがダメになる理由:コードレビューがうまくいかなかった場合の問題点と実際の開発者の体験談を概説する- 第8章 コードレビューの遅延を減らす:コードレビューが長引いてしまった場合に、特に遅延が発生する理由とレビューを大幅に短縮する方法について見ていく- 第9章 プロセスの抜け穴を取り除く:コードレビュープロセスの抜け穴と、その修正方法について掘り下げる- 第10章 緊急時対応プレイブック:通常のプロセスから外れた緊急時対応についてツールである緊急時対応プレイブックを紹介する

▶第4 部 コードレビューとその他の開発プラクティスを組み合わせる:コードレビューとほかのソフトウェア開発プラクティスの関係性を分析する

- 第11章 コードレビューとペアプログラミング:コードレビューとペアプログラミングの組み合わせについて探る- 第12 章 コードレビューとモブプログラミング:コードレビューとモブプログラミングの組み合わせについて探る- 第13 章 コードレビューとAI:コードレビューとAIについて議論を行い、本書の執筆時点で可能なことと、コードレビューの次の時代を迎えるにあたり、注意すべきことについて筆者の考えを述べる● 原著者からのコメント

原著者のAdrienne Braganza氏は、本書の刊行に寄せて、次のような言葉を寄せてくれています。

With the hard-working team behind Japanese version of "Looks Good To Me", I know this book has captured the essence, friendliness, and practicality (even the cute Pixelchen!) I hoped to bring to software developers everywhere. I'm sure you will be saying "LGTM!" (and really mean it) very soon after reading this book!

『Looks Good To Me』の日本語版を支える勤勉なチームのおかげで、本書で私が世界中のソフトウェア開発者の皆さんに届けたいと願っていた本質、親しみやすさ、そして実用性(かわいいPixelchenまで!)を捉えていると確信しています。本書を読んだ後、皆さんがすぐに「LGTM!(いいね!)」と(心から)言ってくれると確信しています!

■書籍概要

書名 Looks Good To Me

著者 Adrienne Braganza 著/高田 新山 訳/増井 敏克 監訳

定価 3,960円(税込)

発売日 2025年5月30日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798071447

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18187537/

