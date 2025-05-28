NTTドコモ・スタジオ＆ライブとeggmanの新レーベルScrum Wave Musicより18歳シンガーソングライター「Jonah」第3弾デジタルシングル「追風2.0」配信開始！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：吉澤 啓介）は、SUPER BEAVER・sumika・マカロニえんぴつを生み出したmurffin discsのeggmanと次世代バンド・グローバルアーティストの発掘・育成に向けたオーディション『Catching Wave Audition 2024』から18歳シンガーソングライター「Jonah」（読み：ジョナ）の第3弾配信シングルリリースを発表します。この楽曲は新レーベル「Scrum Wave Music」より、5月28日に配信されました。

第3弾配信シングル「追風2.0」はJonah本人が高校時代に活動していた陸上をイメージして制作しました。これからの季節にふさわしい爽やかなテンポ感のあるロック調の曲に仕上がっています。

ジャケット、写真は佐藤 奈穂子(yot)によるディレクション、ジャケット写真の鼻の部分の刺繍はLmrnucによる作品です。

なお、本日Music Videoも公開され、ディレクションは井上青による作品。夜の学校に集まった二人の男子高校生が校舎へ忍び込むドラマ仕立ての内容です。2人の淡い青春を描いた作品に仕上がっております。ぜひチェックしてみてください。

▼Jonah（ジョナ）セルフライナー

今回の曲は自分が高校時代やっていた陸上をイメージして作成しました。陸上には追風という概念があり、追風2.0mを超えると正式な記録として残らなくなってしまいます。受けられる最大の風を受けて走りだそうという思いを込めました。夏らしいロック曲に仕上がっています。爽やかなサウンドをお楽しみください！

2025/5/28 3rd Digital Single 「追風2.0」

words produced by いしわたり淳治

sound produced by SUKISHA

YouTube

https://youtu.be/kNU9P5-R-64

Link Fire

https://orcd.co/jonah-oikaze

▼SNS情報

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YouTube

https://www.youtube.com/@jonah_official2025

■Profile

高知県生まれのシンガーソングライター。

中性的な見た目とナチュラルで透明感のある歌声が魅力。

2025年1月に「エコー」で配信デビューを果たし、3月には「独立計画」も配信リリースしている。

■Scrum Wave Music

（スクラム ウェーブ ミュージック）

NTTドコモと吉本興業が立ち上げたNTTドコモ・スタジオ＆ライブとsumika・SUPER BEAVER ・マカロニえんぴつが所属するeggmanの共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル、『Scrum Wave Music』。「スクラム(Scrum)」とは、エッグマンの「エッグ＝卵」から連想される料理、「スクランブルエッグ」のように様々な音楽を混ぜ合わせ、3社がラグビーのスクラムのように「一丸となって」進むというダブルミーニング、「ウェーブ(Wave)」は、音楽の波を作り上げていこうという意味が込められています。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。両社の強みを活かし、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】吉澤 啓介

【 設 立 】2023年5月1日

【 U R L 】https://fanystudio.com/