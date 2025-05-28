ÏÂ²Î»³»Ô´Ñ¸÷È¯¿®¿Í¤Î°Ñ¾ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÏÂ²Î»³»Ô´Ñ¸÷²Ý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÂ²Î»³»Ô´Ñ¸÷È¯¿®¿Í¡×¤ò°Ñ¾ü¤·¡¢¸½ºß£³£´ÁÈ¤ÎÊý¤Ë°Ñ¾ü¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ»Ô¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¹¤¯¸©Æâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤ÏÂ²Î»³»Ô´Ñ¸÷È¯¿®¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê°Ñ¾ü¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡°Ñ¾üÆü¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£µ·î£²£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡£±£°»þ£°£°Ê¬¤«¤é
£²¡¡¾ì¡¡½ê¡¡¡¡ÏÂ²Î»³»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¡¡£´³¬¡¡»ÔÄ¹¼¼
£³¡¡»áÌ¾¡¢ÍèÎò
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¢¥Ã¥×½êÂ°¡¡¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡¡¡¡Ö»°Á¥¡¡Èþ²Â¡Ê¤ß¤Õ¤Í¡¡¤ß¤«¡Ë¡×
¡ÚÍèÎò¡Û
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2013Ç¯Ëö¤è¤êÂçºå¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥è¥¬¥¤¥ó¥È¥¹¥é¥¯¥¿ー¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥»¥é¥Ôー¡¢¿´Íý³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥¿¥í¥Ã¥È¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥Òー¥ê¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¡¡¼ñÌ£¤Î¥µー¥Õ¥£¥óÅù¤òÄÌ¤¸¡¢°ë¤Î±º³¤¿åÍá¾ì¤Ë¤âÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¡¢°ë¤Î±º¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Âè£±²ó¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ê¥è¥¬¥ê¥È¥êー¥È¤Ë»²²Ã¡£
¡¡º£¸å¤Ï°ë¤Î±º¤ò´Þ¤á¡¢´ØÀ¾¤ä²Æì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ú¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¾Ð´é¤ÇÀ¸¤¤ë¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³¤¤È¿©¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥Èー¥¿¥ë¥è¥¬¥ê¥È¥êー¥È¤òÄê´ü³«ºÅÍ½Äê¡£
¢¨¥è¥¬¥ê¥È¥êー¥È¡¦¡¦¡¦¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥è¥¬¤Ë¤è¤ê¿´¿È¤ò¤¤¤ä¤¹Î¹
¡ÚÏÂ²Î»³»Ô´Ñ¸÷È¯¿®¿Í¤È¤Ï¡Û
¡¡ËÜ»Ô¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¹¤¯¸ý¥³¥ß¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¸©³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÄ¹¤¬°Ñ¾ü¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ´Ñ¸÷È¯¿®¿Í¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÀëÅÁ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¡ÖÏÂ²Î»³»Ô´Ñ¸÷È¯¿®¿Í¡×¤ÎÌ¾»É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£