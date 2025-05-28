ネスレ日本前社長、ANCHORデジタルコンテンツプロデューサー高岡浩三氏による特別コンテンツ　ジャパンミラクルとの濃密な時間を提供７月17日、10月24日、２月20日　ディスカッションや個別相談会

写真拡大 (全3枚)

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するANCHOR KOBE（アンカー神戸、以下アンカー）は、ANCHORデジタルコンテンツプロデューサーで、ネスレ日本前社長・高岡浩三氏によるコンテンツを2025年度も開催します。今年は少数精鋭！イノベーション座談会２回と個別相談会１回を企画し、参加者のイノベーション創出を支援します。


イノベーションのヒントを得たい方や新規事業に取り組んでいる方、事業拡大や再点検しているスタートアップ、将来のキャリアについて考えている学生の方などが対象です。マーケティングの大家フィリップ・コトラー氏が、「ジャパンミラクル」と評した高岡氏。アンカーは高岡氏とリアルで会える全国でも数少ない施設です。是非ご参加ください。




■2025年度　高岡浩三氏特別コンテンツ


１. イノベーション座談会


7月17日（木）18時～20時


アンカー会議室　


定員８人、会員・招待者（無料）／非会員(11000円)　



２. 個別相談会


10月24日（金）18時～19時半　


アンカー会議室


参加者３人に限定。１人30分の個別相談


会員のみ



３. イノベーション座談会


２月20日（金）18時～20時


アンカー会議室　


定員８人、会員・招待者（無料）／非会員(11000円)



※参加者については、初めての方を優先します。非会員の方は当日、アンカーのレジ（キャッシュレス対応）でお支払いください。



【アンカー神戸】





2021年４月26日オープン


開設、施設整備：神戸市


運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体


会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。


月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）


法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）


イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。


アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。


■アンカー公式サイト　


https://anchorkobe.com/



〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階


TEL (078) 325 - 1414　EMAIL: contact@anchorkobe.com