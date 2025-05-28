ßÀÌîÂçµ±¤µ¤ó¡¦Å·ºêÞæÊ¿¤µ¤ó¡¦±ÊÄÍÂóÇÏ¤µ¤ó¡¦»ÔÀîÂÀ°ì¤µ¤ó¡¦°ËÀ¥·ëÎ¦¤µ¤ó¡¦ÂçÎë¸ùµ¯¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡ª2025Ç¯6·î1Æü³«ºÅ¤ÎRADIO M4!!!!¡õ¤æ¤¦¤ê¤È¤³¤¦¤¤È¤¤¤Ã¤Áー¤È¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¢ö
¡¡ßÀÌîÂçµ±¤µ¤ó¡¦Å·ºêÞæÊ¿¤µ¤ó¡¦±ÊÄÍÂóÇÏ¤µ¤ó¡¦»ÔÀîÂÀ°ì¤µ¤ó¤Î4¿Í¤Ë¤è¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØRADIO M4!!!!¡Ù¤È¡¢°ËÀ¥·ëÎ¦¤µ¤ó¡¦ÂçÎë¸ùµ¯¤µ¤ó¡¦»ÔÀîÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë´ë²è¡Ø¤æ¤¦¤ê¤È¤³¤¦¤¤È¤¤¤Ã¤Áー¤È¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ÃÏ²¼2FÂ¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³«ºÅÆü¤Ï2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡£2²ó¸ø±é¤ÇÂè1Éô¤Ï14:15³«±é¡¢Âè2Éô¤Ï17:45³«±é¡£»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØRADIO M4!!!!¡ÙÈÖÁÈ¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÍÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Í¸ú´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿²ó¤Ç¤â¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://t.livepocket.jp/e/m4_yukoichi2025(https://t.livepocket.jp/e/m4_yukoichi2025)
¢§ÍÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü!! ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÂè1Éô¡Ûhttps://live.nicovideo.jp/watch/lv347861120(https://live.nicovideo.jp/watch/lv347861120)
¡ÚÂè2Éô¡Ûhttps://live.nicovideo.jp/watch/lv347861129(https://live.nicovideo.jp/watch/lv347861129)
RADIO M4!!!!¡õ¤æ¤¦¤ê¤È¤³¤¦¤¤È¤¤¤Ã¤Áー¤È¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥ß―¥Æ¥£¥ó¥°2025
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ç¤ÏÊªÈÎ¥¹¥Úー¥¹¤Ç¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÈÎÇä¡ª¡Ø¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡Ù¡ØA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡Ù¤È¡¢¿·µ¬¼Ì¿¿»ÈÍÑ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¶â³Û¤Î¥°¥Ã¥º¤´¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¸«Á÷¤ê²ñ»²²Ã·ô¤òÇÛÉÛÃ×¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢ÊªÈÎ¥Öー¥¹¤Ë¤â¤ªÎ©¤Á´ó¤ê²¼¤µ¤¤¡£
¢¡¿·¥°¥Ã¥º¡¦¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¾ðÊó¢¡
¡Ú¿·¥°¥Ã¥º¡Û
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈA
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈB
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈC
A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È
¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¥»¥Ã¥ÈA
¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¥»¥Ã¥ÈB
¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¥»¥Ã¥ÈC
¡Ú¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¾ðÊó¡Û
1Éô¡¢2Éô¤Î³Æ¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÈÎ»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¶â³Û6,000±ß¤´¤È¤Ë¡Ø¤ª¸«Á÷¤ê²ñ»²²Ã·ô¡Ù¤ò1ËçÇÛÉÛ¡ª
1Éô¡¢2Éô¤È¤âµ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢»²²Ã·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡ö¥°¥Ã¥º¡¦¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.marine-e.net/sp/m4_yukoichi/¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¢¡
RADIO M4!!!!¡õ¤æ¤¦¤ê¤È¤³¤¦¤¤È¤¤¤Ã¤Áー¤È¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥ß―¥Æ¥£¥ó¥°2025
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡ö2²ó¸ø±é
¡¦Âè1Éô¡§³«¾ì13:30¡¿³«±é14:15
¡¦Âè2Éô¡§³«¾ì17:00¡¿³«±é17:45
¡Ú½Ð±é¡Û
ßÀÌîÂçµ±¡¦Å·ºêÞæÊ¿¡¦±ÊÄÍÂóÇÏ¡¦»ÔÀîÂÀ°ì¡¦°ËÀ¥·ëÎ¦¡¦ÂçÎë¸ùµ¯
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-20-7 ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ B2F¡Ë
¢Í https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¡Ï¢Í https://t.livepocket.jp/e/m4_yukoichi2025
¡¦SÀÊ¡§²Á³Ê8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯(²ñ¾ìÈÎÇäÍ½Äê¥°¥Ã¥º)ÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È
¡ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦AÀÊ¡§²Á³Ê6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡öSÀÊ¤è¤ê¸åÊý¤Î¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¡ÎÂè1ÉôÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ï¢Í https://live.nicovideo.jp/watch/lv347861120
¡ÎÂè2ÉôÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ï¢Í https://live.nicovideo.jp/watch/lv347861129
¡öÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë²ñ°÷²Á³Ê¡§4,000pt¡¿°ìÈÌ²Á³Ê¡§4,500pt
¢¡´ØÏ¢¾ðÊó¢¡
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢Í https://www.marine-e.net/sp/m4_yukoichi/
¡¦RADIO M4!!!! ¸ø¼°X
¢Í https://x.com/RADIO_M4
¡¦¤æ¤¦¤ê¤È¤³¤¦¤¤È¤¤¤Ã¤Áー¤È ¸ø¼°X
¢Í https://x.com/yukoich
¡ÚÃøºî¸¢É½µ¡Û
(C) MARINE ENTERTAINMENT