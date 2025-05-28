TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」Blu-ray上巻／下巻が本日同時発売

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、本日5月28日(水)発売の「TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」Blu-ray上巻／下巻」についてお知らせいたします。

上巻下巻

BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」Blu-ray 上巻／下巻（発売元：ブシロードミュージック）が本日発売。

"史上最狂"のバンドアニメ TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」(https://anime.bang-dream.com/avemujica/)のBlu-rayが発売。

上巻には#1から#7まで、下巻には#8から#13までが収録される。

付属のCDには劇中BGMをオリジナル・サウンドトラックとして収録。

上巻／下巻を併せ、「Ave Mujicaの世界」を存分に味わうことのできる内容となっている。

また特典映像として、上巻には「ノンテロップOP映像」と「アニメ放送直前特番「Ave Mujica: Ante Masquerade」再編集版 前編」、下巻には「ノンテロップED映像」と「アニメ放送直前特番「Ave Mujica: Ante Masquerade」再編集版 後編」を収録。

「アニメ放送直前特番「Ave Mujica: Ante Masquerade」再編集版」にはTV放送では未公開のシーンが多数収録されている。

Blu-ray収録の本編には「バリアフリー日本語・英語・韓国語・中国語繁体字・中国語簡体字」の字幕を収録。

商品情報

商品名：TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」Blu-ray 上巻／下巻

発売日：2025年5月28日(水)

価格 ：各19,800円（税込）

商品詳細：

上巻 https://bang-dream.com/discographies/4023

下巻 https://bang-dream.com/discographies/4024

＜上巻収録内容＞

[Blu-ray]

#1 Sub rosa.

#2 Exitus acta probat.

#3 Quid faciam?

#4 Acta est fabula.

#5 Facta fugis, facienda petis.

#6 Animum reges.

#7 Post nubila Phoebus.

ノンテロップOP映像

アニメ放送直前特番「Ave Mujica: Ante Masquerade」

再編集版 前編

※収録字幕

1) バリアフリー日本語字幕

2) 英語字幕

3) 韓国語字幕

4) 中国語繁体字字幕

5) 中国語簡体字字幕

[CD]

オリジナル・サウンドトラック

Imprisoned XII -instrumental-

Crucifix X -instrumental-

＜下巻収録内容＞

[Blu-ray]

#8 Belua multorum es capitums.

#9 Ne vivam si abis.

#10 Odi et amo.

#11 Te ustus amem.

#12 Fluctuat nec mergitur.

#13 Per aspera ad astra.

ノンテロップED映像

アニメ放送直前特番「Ave Mujica: Ante Masquerade」再編集版 後編

※収録字幕

1) バリアフリー日本語字幕

2) 英語字幕

3) 韓国語字幕

4) 中国語繁体字字幕

5) 中国語簡体字字幕

[CD]

オリジナル・サウンドトラック

八芒星ダンス -instrumental-

顔 -instrumental-

天球(そら)のMúsica -instrumental-

＜封入特典＞ ※上巻／下巻でデザイン・内容が異なります。

・スペシャルブックレット

・特製ステッカーセット

＜上巻＞ ＜下巻＞

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年開催予定 Ave Mujicaトークイベント 最速先行抽選申込券

BanG Dream!オーディオ・ビジュアルフェア開催

TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」Blu-ray上下巻発売を記念し、フェア開催対象店舗にて「BanG Dream!」関連のオーディオ・ビジュアル商品を1枚ご購入ごとに、「TVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』コマ風メモリアルクリアシート」（全20種）をランダムでプレゼントいたします。

・対象商品

「BanG Dream!」関連オーディオ・ビジュアルフェア商品全タイトル

・期間

2025年5月27日(火)～特典が無くなり次第終了

・特典

TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」コマ風メモリアルクリアシート（全20種）

※特典のお渡し絵柄はランダムとなりますので予めご了承ください。

※特典は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

フェア開催対象店舗等の詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2099

上下巻同時購入キャンペーン開催 ※予約期間は終了しております。

TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」 Blu-ray上下巻を「キャンペーン開催対象店舗・ECショップ」にて同時購入されたお客様を対象に、「サンジゲン描き下ろし収納BOX（Ave Mujicaメンバー複製サイン入り）」＋「特典CD」をプレゼントいたします。

[サンジゲン描き下ろし収納BOX] （Ave Mujicaメンバー複製サイン入り）

TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」Blu-ray上下巻＋特典CDを収納可能

[特典CD]（上：外面、下：中面）

作中アイドルユニット「sumimi」の楽曲「Here, the world!」に加えて、新曲「Sweet Escape」を収録。

キャンペーン詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/17089/

Ave Mujica 5th LIVE「Nova Historia」 7月26日(土)・27日(日)開催

2025 年 7月26日(土)・27日(日)にLaLa arena TOKYO-BAYにて、Ave Mujica 5th LIVE「Nova Historia」を開催します。

＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica 5th LIVE「Nova Historia」

◆日程：2025年7月26日(土) 開場16:30／開演18:00（予定）

2025年7月27日(日) 開場16:00／開演17:30（予定）

◆会場：LaLa arena TOKYO-BAY

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_5th

「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 8周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および2025年3月に放送を終えたTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズの制作が決定。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎え、今後の展開への期待が高まっている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com

バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_

バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica

Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica

Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project