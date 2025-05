R/GA¤ÈPONOS¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×¤ÇWebbys¡¢CLIOS¡¢ADC¥¢¥ïー¥É¤òÀ©ÇÆ

R/GA

R/GAとPONOSは、大人気モバイルゲーム「にゃんこ大戦争」のキャンペーン「神さま電話相談室(Cat God Helpline)」で、数々のアワードにおいて輝かしい成果を挙げました。

同キャンペーンは、The Webby Awards、CLIO Awards、ADC Awardsという3つの世界的に権威ある国際アワードで賞を受賞し、その独創性、ユーモア、そしてファンとの深いつながりが高く評価されています。

受賞アワード概要:

Webby Awards 2025

- 神さま電話相談室:Integrated Campaign(Advertising, Media & PR)においてHonoreeに選出- Mission ImPAWsible:Best Use of Online Media(Advertising, Media & PR)においてPeople's Voice Winnerを受賞

Clio Awards 2025

- 神さま電話相談室:Branded Entertainment & Content部門で銀賞を受賞

Art Directors Club Awards 2025

- 神さま電話相談室:Integrated Campaign - Gaming部門でBest in Disciplineを受賞- 神さま電話相談室:Marketing Campaign - Gaming部門で金賞を受賞

一見簡単そうに見える「にゃんこ大戦争」ですが、実際には高度な戦略が求められるゲームであり、行き詰まるプレイヤーも少なくありません。そこで、R/GAとPONOSはゲーム内のキャラクターである「神さま」に着目し、プレイヤーのための攻略アドバイスや、神さま自身によるコミカルなサポートを届ける、参加型のマルチチャネルキャンペーンを実施しました。

キャンペーンはまず、東京の街中に謎めいた宗教的な雰囲気のポスターを掲出するところからスタートしました。そこから、プレイヤーはLINEに開設された電話相談室にアクセスし、戦略的な攻略ヒントを受け取ったり、街に隠された実際の電話ボックスで神さまのお言葉を直接授かることができます。SNS及びゲーム内で謎の言葉がヒントとして開示され、ファンやインフルエンサーが一斉に電話ボックスを探し回る様子が大きな話題を呼びました。

R/GAのエグゼクティブ・クリエイティブディレクターの中出雅也は、次のように述べています。

「このキャンペーンでは、ただメディアに投資して目立つのではなく、にゃんこファンを理解し、彼ら、彼女らのゲームへの情熱を大切にすることを第一に考えていました。そして、実際に参加しゲーム同様楽しんでもらえることにフォーカスしました。誰もが体験するゲームでの行き詰まりを、遊び心あふれる体験へと変換させることで、ファンが本当に求めていたもの、 あるいは気づいていなかったけれど必要としていたもの を提供できたと思います。」

また、PONOSのCOO兼マネージングディレクターである佐野星一郎氏は次のようにコメントしています。

「私たちは常に、思いがけない方法でプレイヤーに喜びを届けたいと考えています。「神さまの電話相談室(Cat God Helpline)」は、プレイヤーのフラストレーションを楽しさに変え、リアルなサポートとななめうえの体験を提供することで、プレイヤーとのつながりをさらに深めることができました。このキャンペーンがコミュニティ、そしてクリエイティブ業界の双方で強く共鳴したことを、大変嬉しく思います。」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YYCvKBAe_OA ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=bf0nHj7F1WQ ]

制作協力:戦略・クリエイティブ:R/GAメディア:株式会社メディアコンシェルジュPR・マーケティング:サニーサイドアップ株式会社プロダクション:株式会社フロンティアインターナショナル、株式会社Y’s , 株式会社パズル、ソーシャルデータバンク株式会社

R/GA概要:

R/GAは、アメリカ、ヨーロッパ、南米、アジア太平洋地域に拠点を持つグローバルなクリエイティブ・イノベーションカンパニーです。ブランドや企業がより“人間らしい未来”を定義し、つながり、創造することを支援します。提供サービスは、ブランドデザイン、エクスペリエンスデザイン、リレーションシップおよびコミュニケーションデザイン、メディアプランニングやバイイング、テクノロジーサービス、そして R/GA HealthとR/GA Venturesによる専門分野まで多岐にわたります。R/GAについての詳細は、rga.com(https://rga.com/)をご覧ください。