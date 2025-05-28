R/GA¤ÈPONOS¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×¤ÇWebbys¡¢CLIOS¡¢ADC¥¢¥ïー¥É¤òÀ©ÇÆ

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Webby Awards 2025
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- Mission ImPAWsible¡§Best Use of Online Media¡ÊAdvertising, Media & PR¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆPeople's Voice Winner¤ò¼õ¾Þ
Clio Awards 2025
- ¿À¤µ¤ÞÅÅÏÃÁêÃÌ¼¼¡§Branded Entertainment & ContentÉôÌç¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ
Art Directors Club Awards 2025
- ¿À¤µ¤ÞÅÅÏÃÁêÃÌ¼¼¡§Integrated Campaign - GamingÉôÌç¤ÇBest in Discipline¤ò¼õ¾Þ
- ¿À¤µ¤ÞÅÅÏÃÁêÃÌ¼¼¡§Marketing Campaign - GamingÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ
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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=YYCvKBAe_OA ]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=bf0nHj7F1WQ ]
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