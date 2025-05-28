LuckyFes′25、Lucky Dining30店＆キッチンカー10店を発表、地元定番のメロンまるごとクリームソーダや五浦ハム、サザコーヒーに加え、KINTANや大阪王将、PIZZALA等も出展へ

株式会社LuckyFM茨城放送

株式会社LuckyFM茨城放送（本社所在地：茨城県水戸市）は、8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の3連休に、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催するLuckyFes'25のフードエリア「Lucky Dining」に出店する30店舗とキッチンカー10店舗が決まりましたのでお知らせします。

LuckyFesは「音楽と食とアートの祭典」を掲げ、音楽だけでなく多様な食のクロスオーバーを楽しめることが魅力の1つです。今年は半数近い17店舗がLuckyFesに初出店。全国どんぶり選手権で優勝した「十勝牛とろ丼」、搾りたてモンブラン発祥の「和栗や」、Dragon Ash桜井誠さんが監修する「桜井食堂」、フェス初挑戦の「大阪王将」、仙台の名店「牛たん炭焼 利休」など人気店の多彩なメニューをお楽しみいただけます。さらに、地元茨城からは20店舗が出店。定番のハム焼やメロンまるごとクリームソーダはもちろん、地元食材を使ったカレーやハンバーガーなど自慢の味をお届けします。

また店舗で使用する容器には環境に配慮した「エコ素材」を採用し、今年も地球にやさしいグリーンなフェスを目指します。

音楽の合間に美味しいグルメを堪能して、LuckyFesを思いっきり満喫しましょう！

Lucky Dining店舗とメニュー ※メニューは一部です

＜肉・肉系丼もの＞

・ダイニングキッチン吉えもん：吉えもんスペシャル豚丼、吉えもんタコさんウインナー

・龍神家：おっぱい焼き、油淋鶏丼

・お肉の九門堂☆松阪牛入り牛ひき肉とコシヒカリ：松阪牛入り牛ひき肉とコシヒカリ

・十勝牛とろ丼：十勝牛とろ丼（レギュラー）、十勝牛とろ丼（大盛り）

・茨城の逆襲グルメ：神栖市懐かしのグルメ マサキヤのからあげ、梅里豚のBBQスペアリブ

・牛たん炭焼 利久：牛たん極三種丼、牛たん贅沢W丼

・朝日堂：自家製ニンニクダレの大きなやきとり、やわらか牛ハラミ串焼き

・ココロ焦がれ：九条ネギと黒煎り七味のハラミ焼肉丼、つるつるのど越しの良いさっぱり冷麺！！

・焼肉KINTAN：トリプル 焼肉弁当、牛タン & 和牛カルビ 焼肉弁当

・五浦ハム：ハム焼(R)、豚ドッグ(R)

・常陸牛肉寿司！くずし和食高山：肉寿司～常陸牛炙り握り寿司～、特上牛タン

・大阪王将：元祖焼餃子、唐揚げ

・DGBB KITCHEN：鹿児島県産黒豚100%の信源フランク、ジャークチキンステーキ

・博多こうじ屋：博多焼豚丼、自家製肉巻きおにぎり

＜魚介＞

・青森食堂：蛤出汁のホタテとろろ丼、漁師のホタテフライ

・かじま：ずわいがにたっぷりコロッケ、ごろごろみかんスカッシュ

・うなぎ村：特選うな丼、うなぎ肝串焼き

・NECO’SKITCHEN：名物ふっくらイカ焼き、海鮮たっぷりお好み焼きば

＜パン・バーガー＞

・フラージュ・ヴェール：雨情の里牛ハンバーガー、雨情の里牛チーズバーガー

・パン工房ぐるぐる：奥久慈卵のとろ～りクリームパン、究極の塩バターメロンパン

・森の石窯パン屋さん：ホットドッグ(森パンドッグ) 、メキシカンポテト

・AND BURGER：スライダーバーガーW、自家製バンズのチーズバーガー

＜飯・丼＞

・M-SPO TERRACE BLUE×BLUE：シン・茨城カレー美明豚の肉塊のせ、肉塊豪快サンド

・紀州からあげ まんぷく亭：お肉たっぷり温玉キーマカレー、紀州からあげ

・桜井食堂：ちょっと大人のバターチキン、トリュフ香る生パスタでマゼボナーラ

＜麺＞

・らぁ麺 ふじ田：塩ラーメン、特製 塩ラーメン

・横濱ホルモン：特製肉汁廻し焼きそば、ホルモンMIX単品 白だれ

・ume cafe WAON：梅冷やしラーメン、梅つくね

＜ワールドグルメ＞

・Pizza Bakka-ピッツァバッカ-：最初からチーズ2倍マルゲリータ、バカポテト

・王府井：焼き小籠包、胡椒餅

＜スナック＞

・もちもちポテト323号室：もちもちポテト、明太マヨポテト

・本場関西風たこ焼き 頂：本場関西風たこ焼き、食物アレルギーの方も食べられる唐揚げ

・ピザーラ：ピザ Wテリヤキチキン/マルゲリータ、ピザーラナゲット 6個入り

＜スイーツ＞

・マハロ：アサイーボールフルーツ、アサイーボールチョコ

・氷屋bebe：静岡麻機「甘夏」、静岡与一「苺」

・酒趣 SYU-SYU：メロンまるごとクリームソーダ、ぶ厚切ロールベーコン

・futabacraft：イタリアンジェラート、カラフル綿あめ

・サザコーヒー：将軍ソフト、アイス将軍珈琲

・和栗や：モンブランシェイク、モンブランシェイク 完熟メロン

・KAMOTE FANTASY：けずりいちご、クロッフル

◇Lucky Dinnig詳細ページ

https://luckyfes.com/foods/

◇決済について

Luckyダイニングでは利便性向上のため、全店舗キャッシュレス化（電子マネー・クレジットカード・QRコード）しています。事前にチャージしてご来場ください。通信障害等が発生した際には、現金でのお支払いにて対応をさせて頂きます。

＜電子マネー＞

iD / QUICPay / nanaco / 楽天Edy / WAON / Kitaca / PASMO / Suica / manaca / TOICA / ICOCA / はやかけん / nimoca / SUGOCA

＜クレジットカード＞

AMERICAN EXPRESS / JCB / Mastercard / VISA /

＜QRコード＞

au Pay / d払い / PayPay

LuckyFes’25出演アーティスト

■DAY1：8月9日（土）

相川七瀬／AMEFURASSHI／アンジュルム／＝LOVE／IS:SUE／m-flo／氣志團／CANDY TUNE／CUTIE STREET／s**t kingz／しなこ／湘南乃風／私立恵比寿中学／SWEET STEADY／スキマスイッチ／高嶺のなでしこ／つばきファクトリー／DXTEEN／Def Tech／NIKO NIKO TAN TAN／Novel Core／ハラミちゃん／日向坂46／Billyrrom／FRUITS ZIPPER／MYERA／MAZZEL／muque

■DAY2：8月10日（日）

ACIDMAN／Ashley／新しい学校のリーダーズ／ALI／石崎ひゅーい／打首獄門同好会／きゃりーぱみゅぱみゅ／Crossfaith／米米CLUB／コレサワ／Survive Said The Prophet＜NEW＞／THE BACK HORN／The BONEZ／Chevon／Chilli Beans.／T.M.Revolution／TETORA／TOOBOE／冨岡 愛／Dragon Ash／西川貴教／Novelbright／宮野真守／Mega Shinnosuke／『ユイカ』／礼賛／ROTTENGRAFFTY／Laura day romance

■DAY3：8月11日（月・祝）

Aile The Shota／AKASAKI／ASH DA HERO／詩羽／edhiii boi／オーイシマサヨシ ／ORANGE RANGE／岸谷香／CLAN QUEEN／KREVA／郷ひろみ／KOMOREBI／JAEJOONG／-真天地開闢集団-ジグザグ／水曜日のカンパネラ／須田景凪／超学生／t-Ace／東京スカパラダイスオーケストラ／なとり／NEWS／HYDE／BUDDiiS／ポルカドットスティングレイ／MUCC／yama／RAISE A SUILEN／レトロリロン

※Lucky Space出演者やオープニングアクトに関しては後日発表します。

最終先行チケットの発売期間は5月14日（水）12:00から 6月5日（木）23:59までで、LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」と「ローソンチケット」他で抽選販売を実施します。大人は1日券が13,500円（税込）、2日通し券が24,000円（税込）、3日通し券が35,000円（税込）となります。また、ファミリー層にも楽しんでもらいたいとの想いから中高生は半額に設定し、小学生以下は無料としています。ぜひパワーアップしたLuckyFes’25に参加し、共に熱い夏を過ごしましょう！

チケット概要

（1日券） 大人：13,500円、中高生6,750円

（２日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円

（３日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円

* 小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。すべて税込価格です。

◇最終先行（抽選販売）

受付期間： 5/14（水）12:00～6/5（木）23:59

当落発表日：6/9（月）15:00

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」 https://r.funity.jp/ibatick

ローソンチケット https://l-tike.com/luckyfes/

チケットぴあ https://t.pia.jp/ ※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

イープラス https://eplus.jp/luckyfes2025/

楽天チケット https://r-t.jp/luckyfes2025

Favpark https://ssw.web.docomo.ne.jp/favpark/luckyfes2025/

■海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」 https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2025

イープラス https://eplus.tickets/luckyfes2025/

KKday https://www.kkday.com/ja/product/181506?cid=21718&ud1=officialsite(https://www.kkday.com/ja/product/181506?cid=21718&ud1=officialsite)

Trip.com https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/hitachinaka/luckyfes-25-151075518/?locale=ja_jp&curr=TWD(https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/hitachinaka/luckyfes-25-151075518/?locale=ja_jp&curr=TWD)

FunNow https://www.myfunnow.com/ja/branches/3383771675874

■ふるさと納税

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'25のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

【8/9 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671

【8/10 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690

【8/11 1日券】LuckyFes'25チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695

【個人協賛(8/9入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700

【個人協賛(8/10入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701

【個人協賛(8/11入場分）】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702

※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。

■LuckyFes公式アプリ：https://luckyfes.page.link/install

※スマートフォンからクリックするとアプリストアに飛びます。飛ばない場合はアプリストアで「LuckyFes」と検索してください。

駐車券およびテント券概要

【LuckyFes'25「駐車券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場 ※今年は「南駐車場」の販売はありません

券種／料金（税込）：

- 西駐車場／3,000円- 第1駐車場／ 2,500円- 第2駐車場／ 2,500円- 【障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用】 西駐車場／3,000円- 【オートバイ（二輪車）専用】 西駐車場／1,500円

【LuckyFes’25「テント券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／2,000円- ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可／1,000円- フォレストテントエリア（イースト）／2,000円- グリーンテントエリア（ウエスト）／1,000円

【LuckyFes’25「駐車券＋テント券」概要】

販売期間：販売中（売り切れ次第終了）

券種／料金（税込）：

- ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可／5,000円- ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ／4,000円- フォレストテント(イースト)付駐車券【西駐車場】／5,000円- グリーンテント(ウエスト)付駐車券【西駐車場】／4,000円

■駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/

アクセスバスツアー概要

【「東京駅・新宿駅・池袋駅」発着会場直行バス】お申込み期限：7/25（金）まで

募集サイト： https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?TourNo=fe71e4e1798f494096b7d81f



【「TXつくば駅」発着会場直行バス】お申込み期限：8/8（金）まで

募集サイト：https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2190/

【「茨城空港」発会場直行バス】お申込み期限：8/8（金）まで ※往路片道のみ販売

募集サイト：https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2189/

LuckyFes’25 （https://luckyfes.com/）

LuckyFM茨城放送は8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）の日程でLuckyFes’25を開催します。

会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

日程：2025年8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PDC-Di9x1rU ]

■LuckyFM（https://lucky-ibaraki.com/(https://lucky-ibaraki.com/)）

LuckyFMはFM94.6MHz/88.1MHzで茨城県内をカバーする唯一の民間放送局です。 FMつくば局（88.1MHz）の開局とradikoの無料配信エリアが1都6県（関東全域）に拡大したことにより、首都圏でも聴けるラジオ局になりました。 「ダイバーシティ溢れる音楽」「ローカルメジャー」「ニッチトップ」「ニュース」「スポーツ」の5つのコンセプトを軸にオリジナル番組の制作に力を注いでいます。 また、 LuckyFesを中心とした大型イベントやコンサート事業も展開しています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社LuckyFM茨城放送 報道広報事業部 担当：橋田・安

Mail: pr@lucky-ibaraki.com