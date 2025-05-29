【松坂屋名古屋店】全国初お披露目となる高さ約２ｍのゴジラ像が登場！「大黄金展」
株式会社 大丸松坂屋百貨店
- 大黄金展 特別企画品一例
K24 梅結び小判（縦7.2×横4.0cm 重量17g 100枚限定）税込517,000円
K24 ぐい呑み富士山2客 (各高さ3.0×幅7.5cm 重量計150g 石川光一作) K24 招き猫 (高さ7.3×幅4.3cm 重量100g 石川光一作) 税込8,880,000円
K18 おりん2.5寸(高さ4.5×幅7.2cm 重量150g 石川広明作) K24 阿弥陀如来舟型（高さ10.0×幅4.5cm 重量80g 舟谷喜雲原作)
- 大黄金展新作一例
K24 御守小判宝船（縦5.7×横3.0cm 重量20g）税込671,000円
K24 麒麟（高さ10.0×幅9.6cm 重量50g）税込3,234,000円
K24 円満おひなさま（お内裏様：高さ4.0cm お雛様：高さ3.2cm 重量計：10g）税込649,000円
この度松坂屋名古屋店では、金製品の一大展示即売会、「大黄金展」を開催いたします。
（主催：株式会社SGC）
全国初のお披露目となる「金箔ゴジラ」は70周年を迎えるゴジラ（1954）で、高さ2ⅿ、幅1.8ｍ、
全長1.8ｍ、使用した金箔は過去最多の約5,500枚という大迫力の黄金作品です。
日本を代表する特撮怪獣ゴジラは近年も数々の映画賞を受賞するなど大きな話題となっています。
止まらぬ価格高騰で話題の金！5月8日には過去最高金額1g=17,259円を更新しました。
当イベントでは、特別企画品や新作が多数登場し、黄金の祭典を彩ります。
- 大黄金展 特別企画品一例
K24 梅結び小判（縦7.2×横4.0cm 重量17g 100枚限定）税込517,000円
K24 ぐい呑み富士山2客 (各高さ3.0×幅7.5cm 重量計150g 石川光一作) K24 招き猫 (高さ7.3×幅4.3cm 重量100g 石川光一作) 税込8,880,000円
K18 おりん2.5寸(高さ4.5×幅7.2cm 重量150g 石川広明作) K24 阿弥陀如来舟型（高さ10.0×幅4.5cm 重量80g 舟谷喜雲原作)
- 大黄金展新作一例
K24 御守小判宝船（縦5.7×横3.0cm 重量20g）税込671,000円
K24 麒麟（高さ10.0×幅9.6cm 重量50g）税込3,234,000円
K24 円満おひなさま（お内裏様：高さ4.0cm お雛様：高さ3.2cm 重量計：10g）税込649,000円