大阪・関西万博を契機に、世界遺産 龍谷山 本願寺（西本願寺）にて「第３回公式参加国共創サミット」を「第３回日本国際芸術祭」のメイン企画として開催

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一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

「第3回日本国際芸術祭」のメイン企画の「第3回公式参加国共創サミット」を


世界遺産 龍谷山 本願寺 (西本願寺)に特別協力いただき、国宝の書院「対面所（鴻之間）」で開催いたします。西本願寺様の書院（国宝）で開催させていただく貴重なサミットで、交流会もございます。


皆様のご参加お申し込みお待ちしております。




「第3回公式参加国共創サミット」

https://yumeshimakikou.org/seminar/yumeshima_summit20250617/　(https://yumeshimakikou.org/seminar/yumeshima_summit20250617/)


■日　程：2025年6月17日(火)13：00～17：00


■主　催： (一社)夢洲新産業・都市創造機構


■会　場：世界遺産 龍谷山 本願寺 (西本願寺) 書院「対面所(鴻之間)」 (国宝)


　　　　　（京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町）


　　　　　https://www.hongwanji.kyoto/access/　


■参加費：無料


▼参加お申込みはこちら


https://yumeshimakikou.org/entry_20250617/　




■次　第


ご挨拶


　◇ 在大阪・神戸インド総領事　チャンドル・アッパル氏



第1部　講演


　◇ 政府代表 特命全権大使(関西担当) / ２０２５年日本国際博覧会政府代表代理　三澤 康氏


　◇ 在大阪英国総領事　マイケル・ブライス氏


　◇ 在大阪ハンガリー領事館長　アンドラーシュ・ケレケシュ氏


　◇ 在大阪スイス領事館長　フェリックス・メスナー氏


　◇ イタリア文化会館-大阪 館長　アンドレア・ラオス氏


　◇ ２０２５年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー / 大阪大学 教授　石黒 浩氏



第2部　パネルディスカッション


　◇ 政府代表 特命全権大使(関西担当) / ２０２５年日本国際博覧会政府代表代理　三澤 康氏


　◇ 在大阪英国総領事　マイケル・ブライス氏


　◇ 在大阪ハンガリー領事館長　アンドラーシュ・ケレケシュ氏


　◇ 在大阪スイス領事館長　フェリックス・メスナー氏


　◇ イタリア文化会館-大阪 館長　アンドレア・ラオス氏


　◇ 大阪商工会議所 副会頭 / (株)広瀬製作所 代表取締役社長　廣瀬 恭子氏


　◆ モデレーター


　　 (株)三菱総合研究所 執行役員　高橋 朋幸氏



終了後交流会


　登壇者の皆様と名刺交換・交流していただけます



▼参加お申込みはこちら（参加費無料）


https://yumeshimakikou.org/entry_20250617/　


■第3回日本国際芸術祭とは

(一社)夢洲新産業・都市創造機構（略称：夢洲機構）が主催し、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに158 か国・地域と7 国際機関が参加する大阪・関西万博と同期間の6ヵ月間、万博会場と大阪・関西万博～京都～関西～全国をネットワークして開催しております。


文化芸術と経済社会の好循環といのち輝くWell-being な未来創りに貢献します。



< 開催期間 > 2025年４月13日(日)～10月13日(月)


< 主　　催 > (一社)夢洲新産業・都市創造機構


< 協　　賛 > プラチナ協賛：阪急電鉄(株)


　　　　　　 ゴールド協賛：オムロン(株)　岩井コスモ証券(株)　(株)竹中工務店


　　　　　　 シルバー協賛：(株)長谷工コーポレーション　(株)ユニオン


< 後　　援 > 京都府 ／ 京都市 ／ 経済産業省近畿経済産業局 ／ (一社)関西経済同友会


　　　　　　「大阪・関西万博」京都支援協議会 ／ 大阪商工会議所 ／ (公社)関西経済連合会


　　　　　　　(公社)２０２５年日本国際博覧会協会 ／


　　　　　　　２０２５年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合


　　　　　　　在名古屋カナダ領事館 ／ 中華人民共和国駐大阪総領事館 ／ 在大阪タイ王国総領事館


　　　　　　　駐大阪大韓民国総領事館 ／ 在大阪モンゴル国総領事館 ／ 在大阪・神戸インド総領事館


　　　　　　　大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 ／ 在大阪インドネシア共和国総領事館


　　　　　　　在大阪フィリピン共和国総領事館 ／ オランダ王国大使館 ／ 在大阪スイス領事館


　　　　　　　イタリア文化会館-大阪 ／ 在大阪ハンガリー領事館 ／ 在大阪・神戸米国総領事館


　　　　　　　英国総領事館 ／ (一社)関西領事団


< 特別協力 > 世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺


　　　　　　　世界遺産 真言宗総本山 東寺(教王護国寺)


　　　　　　　本山修験宗総本山 聖護院門跡


　　　　　　　臨済宗建仁寺派 大本山 建仁寺


　　　　　　　真言宗泉涌寺派総本山 御寺 泉涌寺


　　　　　　　世界遺産 浄土真宗本願寺派 龍谷山 本願寺(西本願寺)


　　　　　　　世界遺産 天台宗総本山 比叡山延暦寺



▼第3回日本国際芸術祭の詳細はこちら


https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/


https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-about/


https://yumeshimakikou.org/jiaf-intellectual/


https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/




【 お問い合わせ先 】


(一社)夢洲新産業・都市創造機構 事務局


HP：https://yumeshimakikou.org


電話：06-6136-8803　メール：info@yumeshimakikou.com