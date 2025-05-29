大阪・関西万博を契機に、世界遺産 龍谷山 本願寺（西本願寺）にて「第３回公式参加国共創サミット」を「第３回日本国際芸術祭」のメイン企画として開催
「第3回日本国際芸術祭」のメイン企画の「第3回公式参加国共創サミット」を
世界遺産 龍谷山 本願寺 (西本願寺)に特別協力いただき、国宝の書院「対面所（鴻之間）」で開催いたします。西本願寺様の書院（国宝）で開催させていただく貴重なサミットで、交流会もございます。
皆様のご参加お申し込みお待ちしております。
「第3回公式参加国共創サミット」
https://yumeshimakikou.org/seminar/yumeshima_summit20250617/ (https://yumeshimakikou.org/seminar/yumeshima_summit20250617/)
■日 程：2025年6月17日(火)13：00～17：00
■主 催： (一社)夢洲新産業・都市創造機構
■会 場：世界遺産 龍谷山 本願寺 (西本願寺) 書院「対面所(鴻之間)」 (国宝)
（京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町）
https://www.hongwanji.kyoto/access/
■参加費：無料
▼参加お申込みはこちら
https://yumeshimakikou.org/entry_20250617/
■次 第
ご挨拶
◇ 在大阪・神戸インド総領事 チャンドル・アッパル氏
第1部 講演
◇ 政府代表 特命全権大使(関西担当) / ２０２５年日本国際博覧会政府代表代理 三澤 康氏
◇ 在大阪英国総領事 マイケル・ブライス氏
◇ 在大阪ハンガリー領事館長 アンドラーシュ・ケレケシュ氏
◇ 在大阪スイス領事館長 フェリックス・メスナー氏
◇ イタリア文化会館-大阪 館長 アンドレア・ラオス氏
◇ ２０２５年日本国際博覧会 テーマ事業プロデューサー / 大阪大学 教授 石黒 浩氏
第2部 パネルディスカッション
◇ 政府代表 特命全権大使(関西担当) / ２０２５年日本国際博覧会政府代表代理 三澤 康氏
◇ 在大阪英国総領事 マイケル・ブライス氏
◇ 在大阪ハンガリー領事館長 アンドラーシュ・ケレケシュ氏
◇ 在大阪スイス領事館長 フェリックス・メスナー氏
◇ イタリア文化会館-大阪 館長 アンドレア・ラオス氏
◇ 大阪商工会議所 副会頭 / (株)広瀬製作所 代表取締役社長 廣瀬 恭子氏
◆ モデレーター
(株)三菱総合研究所 執行役員 高橋 朋幸氏
終了後交流会
登壇者の皆様と名刺交換・交流していただけます
▼参加お申込みはこちら（参加費無料）
https://yumeshimakikou.org/entry_20250617/
■第3回日本国際芸術祭とは
(一社)夢洲新産業・都市創造機構（略称：夢洲機構）が主催し、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに158 か国・地域と7 国際機関が参加する大阪・関西万博と同期間の6ヵ月間、万博会場と大阪・関西万博～京都～関西～全国をネットワークして開催しております。
文化芸術と経済社会の好循環といのち輝くWell-being な未来創りに貢献します。
< 開催期間 > 2025年４月13日(日)～10月13日(月)
< 主 催 > (一社)夢洲新産業・都市創造機構
< 協 賛 > プラチナ協賛：阪急電鉄(株)
ゴールド協賛：オムロン(株) 岩井コスモ証券(株) (株)竹中工務店
シルバー協賛：(株)長谷工コーポレーション (株)ユニオン
< 後 援 > 京都府 ／ 京都市 ／ 経済産業省近畿経済産業局 ／ (一社)関西経済同友会
「大阪・関西万博」京都支援協議会 ／ 大阪商工会議所 ／ (公社)関西経済連合会
(公社)２０２５年日本国際博覧会協会 ／
２０２５年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合
在名古屋カナダ領事館 ／ 中華人民共和国駐大阪総領事館 ／ 在大阪タイ王国総領事館
駐大阪大韓民国総領事館 ／ 在大阪モンゴル国総領事館 ／ 在大阪・神戸インド総領事館
大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 ／ 在大阪インドネシア共和国総領事館
在大阪フィリピン共和国総領事館 ／ オランダ王国大使館 ／ 在大阪スイス領事館
イタリア文化会館-大阪 ／ 在大阪ハンガリー領事館 ／ 在大阪・神戸米国総領事館
英国総領事館 ／ (一社)関西領事団
< 特別協力 > 世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺
世界遺産 真言宗総本山 東寺(教王護国寺)
本山修験宗総本山 聖護院門跡
臨済宗建仁寺派 大本山 建仁寺
真言宗泉涌寺派総本山 御寺 泉涌寺
世界遺産 浄土真宗本願寺派 龍谷山 本願寺(西本願寺)
世界遺産 天台宗総本山 比叡山延暦寺
▼第3回日本国際芸術祭の詳細はこちら
https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/
https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-about/
https://yumeshimakikou.org/jiaf-intellectual/
https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/
【 お問い合わせ先 】
(一社)夢洲新産業・都市創造機構 事務局
HP：https://yumeshimakikou.org
電話：06-6136-8803 メール：info@yumeshimakikou.com