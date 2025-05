360Channel、月額10万円から運用可能な新サービス「AI Caster」をリリース

株式会社360Channel

株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司)は、AI技術を活用した新サービス「AI Caster(エーアイ キャスター)」を正式リリースいたしました。

本サービスは、当社が設立した先端技術研究開発ラボ「AI LAB.」(※)の活動第一弾として提供するもので、これまで当社が培ってきた映像制作のノウハウと、最先端の生成AI技術を融合させた、次世代型情報発信サービスです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p3GR0ReStgs ]

「AI Caster(エーアイ キャスター)」は企業の広報・プロモーション活動の支援や、業務効率化をサポートし、これまでにない情報発信体験を提供します。PR・IR動画、マニュアル解説、社内研修、FAQ対応など、さまざまな情報を誰でも手軽に映像化できる革新的なツールとしてご活用いただけます。さらに、オフィスの“受付係”としての活用や、社内外の業務サポートにも応用できるため、広報やカスタマーサポート、教育領域など、さまざまなシーンでの業務効率化に貢献します。

また、専用アプリは不要で、ブラウザ上で全ての操作が完結します。社内外問わずどこからでもすぐに導入・運用でき、動画作成や情報提供をよりスピーディかつ柔軟に行えます。

こちらから「AI Caster」をご体験いただけます。

▶URL:https://aicaster.360ch.tv/

(※)「AI LAB.」についての詳細はこちらのプレスリリースをご覧ください。

▶URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000020337.html

【主な特長・機能】

■ オリジナルキャスター制作

キャスターは各社オリジナルで制作が可能です。また5~10パターンの自然なアニメーションを制作し、リアルな身振りを再現します。

■ キャスター機能

- 制作パターン1.:生成AIを活用して、企業オリジナルキャスターの制作が可能です。- 制作パターン2.:人物写真やキャラクターのイラスト1枚からキャスターを生成可能です。

管理ツールから入力したテキストをもとに、キャスターが自然な話し方と動きで情報を伝えます。専用の動画エディターやナレーターは不要。管理ツールからテロップを入力するだけで、自動でナレーションと演出が加わった番組風動画を生成できます。

■ 会話型AIインターフェース

- テロップ表示やナレーションの読み上げにも自動で対応。PR動画、社内教育、マニュアル解説など幅広い用途に活用できます。- 音声クローン機能(オプション)も対応- - 実在の人物の声を再現可能です。自社の社長をAIでアバター化し、採用メッセージや理念紹介などにも応用いただけます。管理ツール画面イメージ- テロップ文章や読み上げのタイミングも管理ツールから簡単に設定可能です。スマートフォン キャスター機能イメージスマートフォン 会話機能イメージ- 縦型UIにも自動対応(予定)のため、SNSでの配信もスムーズに行えます。

AIとの会話型インターフェースにより、ユーザーとの自然な対話を通じて情報提供や案内が可能です。動画による一方的な情報発信だけでなく、双方向のコミュニケーションを実現いたします。

■ 活用事例

- テキスト入力だけでなく、音声による質問にも対応- - 音声をリアルタイムでテキスト変換し、スムーズな応答を実現します。- 資料やマニュアルなどの画像とも連携可能- - 「この製品の使い方を教えて」などの質問にも画像で即応可能です。- 自由入力型AIとベクトル検索による誘導型シナリオの両方に対応- - AI Casterは定型文での応答ではなく、自然な対話が可能なため、ユーザーはまるで人と会話しているかのような感覚で情報にアクセスできます。

「AI Caster」は、企業活動のさまざまな場面で柔軟にご活用いただけます。以下は代表的な導入事例です。

1.AI社長

実在する経営者の顔写真と音声クローン(オプション)をもとに、AI Casterとして登場させることで、採用メッセージや企業理念、IR情報などを、社長本人が語りかけるように発信できます。ブランディングや信頼性の向上に寄与し、PR・採用活動における新たな体験を提供します。

2.AI受付

企業のエントランスやWEBサイトに設置することで、AI Casterが来訪者や閲覧者に自然な会話で対応できます。来客受付、会社紹介、資料の提供など、受付業務を24時間365日サポートします。展示会やイベントでの受付代替としても活用が可能です。

3.AIカスタマーサポート

FAQ対応や製品・サービスの案内など、カスタマーサポート業務をAIが代替。

テキスト検索に加え、音声入力や自然な対話によるサポートが可能で、必要に応じて画像資料なども表示します。ユーザーの疑問に、わかりやすく、インタラクティブに応答することで、顧客体験の向上を実現します。

■ コストパフォーマンスに優れた設計

「AI Caster」は、ASP(Application Service Provider)版として提供することにより、テンプレートベースで導入コストを抑えつつ、高度な生成AI技術を活用できます。詳細な回答にも対応できるよう、高額なプロンプト設定を避けつつ、ベクトルデータとの組み合わせを活用し、運用コストを抑えながら大量の情報登録が可能です。

- 導入費用- - 本サービスは、月額システム運用費10万円(税抜)よりご利用可能です。※初期制作費は別途発生いたします。また、販売代理店様向けの特別プラン(卸価格)もご用意しております。詳細は当社営業担当までお気軽にお問い合わせください。- プラン概要- - オリジナルアバター制作…用途や企業イメージに応じて、多様なアバターを生成できます。- - 実写風キャラクター(写真から生成可能)- - マスコット風・かわいいスタイル- - アニメ調のキャラクター- - アバター用アニメーション(10パターン程度)- - UIカスタマイズ(トップ画面等)- - プロンプト・シナリオ・コンテンツの初期登録- オプション- - 独自ドメインでの展開- - シナリオ設計・対話チューニング支援(約3ヶ月の導入サポート)- - 音声クローンの実装- - 多言語対応

ご要望に応じて、ソリューションのご提案からプラン設計、開発までを一貫して対応いたします。企業ごとの用途や目的に合わせた柔軟なカスタマイズにも対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

360Channelは、新技術の検証、導入に積極的に取り組んでおります。今後も企業と消費者の新しい接点を作り、AIの可能性を拡大させるべく事業を展開して参ります。

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、XR技術を活用した総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業を展開し、あらゆる業界の品質向上や課題解決に向けてトータルサポートを提供する企業です。



【総合XRプロデュース事業:VR PARTNERS】

XRに関する多様なニーズに応え、プランニングからイベントプロモーション、効果測定まで一貫した施策を提案します。3DCG空間制作やメタバースシステム、AR/VRコンテンツ(プラットフォーム、研修システム、内覧システム)の企画・開発をワンストップで提供。また、年間500本以上のVR動画制作で培った知見を活かし、VR動画の企画・撮影・制作・LIVE配信サービスも展開しています。

■HP:https://corp.360ch.tv/

■お問合せ先:https://partners.360ch.tv/contact/



【メタバース事業】

1.WEBmetaverse

“WEBmetaverse”は、インストール不要で高品質な3D空間、優れた操作性、カスタマイズ性を備えた360Channel独自のメタバースシステムです。「ウェブサイト感覚で、1社に1つのメタバース空間を」をコンセプトに、URLをクリックするだけで、スマホ、PC、XR端末(Apple Vision Pro、Meta Quest 3、PICO4)で簡単にアクセスでき、オリジナルドメインの取得も可能。最短1ヶ月で、自社ホームページを持つ感覚でメタバース空間を開設できます。

■HP:https://lp.webmetaverse.jp/

■お問合せ:https://lp.webmetaverse.jp/#contact



2.Pixel Canvas

Pixel Canvasは、高品質なグラフィックと多彩なコンテンツを備えた、Webブラウザ向けのメタバースプラットフォームです。Unreal Engine 5のクラウドレンダリングにより、超高解像度かつ大容量な空間構築を実現。3Dエディタで仮想空間をスピーディーに作成できます。

■HP:https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

■お問合せ:https://partners.360ch.tv/contact/



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報はこちらのページでご確認いただけます。

■採用ページ:https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

■社名:株式会社360Channel(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

■HP:http://corp.360ch.tv/

■所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

■設立:2015年11月2日

■資本金:2.88億円(資本準備金含む)

■代表者:代表取締役社長 小松 恵司

■事業内容:総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当:pr_ml@360ch.tv



