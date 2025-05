＜Y. ＆ SONS＞T-MICHAELとコラボレーションした、ベルギーリネンを使用した新作の『T-KIMONO』を発売いたします。

株式会社やまと

きものを現代のワードローブへ――その思想を体現する<Y. & SONS>は、2025年春夏シーズン、ノルウェー発のブランド<Norwegian Rain>のデザイナーであり、ビスポークテーラーとしても活躍する<T-MICHAEL(ティー・マイケル)>とのコラボレーションによる新作『T-KIMONO』を発売いたします。

本プロダクトは、2017年秋冬より続く両者の共同プロジェクト「T-KIMONO」シリーズの最新作。「着物を儀式用の衣服としてだけではなく、メンズのワードローブの新しい定番として、スーツやジーンズと並べて日常の装いとして提案する」という共通のビジョンのもとに展開してきました。

3ピースで魅せる、新しい「和」のカタチ

ジャケットとしてのオーセンティックな羽織、きものならではの重なり合う衿や、帯の要素をデザインソースとしたジレ、袴を想起させるゆったりとしたワイドパンツの3ピース構成。

2024年秋冬モデルで好評を博した構成をベースに、2025春夏では、新たにベルギー製の高品質リネンを使用し、軽やかで上質な春夏仕様へとアップデートしました。

T-MICHAEL氏は、今作のコンセプトについて次のように語ります。

「T-KIMONOを主役に、着慣れた洋服に合わせたり、スタイリングしたりすることで、ワードローブの幅を広げることができる」

“A subtle and gentle twist on the T-Kimono, offering the opportunity of expanding your wardrobe with a T-Kimono as a staple and with familiar clothing items to match and style with.”

自然と伝統に育まれた、サステナブルな「ベルギーリネン」

「BELGIAN LINEN」

今回のT-KIMONOの素材は、ベルギーの伝統ある地域で生産された高品質なリネンです。

フランス北部からベルギー、オランダにかけて広がる一帯は、世界有数の亜麻*¹のさんちとして知られ、豊かな土壌と穏やかな海洋性気候によって、強くしなやかな繊維が育まれます。

このリネンは、春に種をまき、約100日間自然のペースで成長した後、根ごと引き抜かれることで繊維の長さを最大限に保ちます。その後、畑に並べられ、太陽・雨・朝露といった自然の力を利用して繊維を分離する「レッティング(微生物分解)*²」と呼ばれる工程を経て、独特の柔らかさと風合いが生まれます。

さらに、生産工程では環境への配慮が徹底されており、再生可能エネルギーの活用や廃棄物のリサイクル、CO2排出の最小化など、サステナブルなアプローチが実践されています。自然と伝統に育まれたこのリネン生地は、軽やかで上品な風合いと肌触りが魅力です。

カラーは、有機的な温かみを持つ「Terra(テラ)」と、洗練されたスチールグレー系の「Taupe(トープ)」の2色展開です。

*¹「亜麻(フラックス)」はリネンの原材料のこと

*²「レッティング」とは、微生物が繊維のペクチンを分解することで、繊維が木質の茎から離れていきます。

レッティングには最大6週間かかることもあります。亜麻農家の経験が問われる工程であり、適切なタイミングの見極めが非常に重要。短すぎると繊維が収穫しにくく、長すぎると繊維が腐敗して強度を失ってしまいます。

商品概要

T-KIMONO / BELGIAN LINEN TerraT-KIMONO / BELGIAN LINEN Taupe

T-KIMONO / BELGIAN LINEN

カラー展開:Terra / Taupe

素材:リネン100%(ベルギー製)

販売開始日:2025年5月31日(土)

展開店舗

Y. & SONS 神田、Y. & SONS 京都

Y. & SONSオンラインストア( https://onlineshop.yandsons.com/ )

KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris

T-MICHAELよりメッセージ

「きものの伝統や文化を未来に繋ぐために、T-KIMONOをアップデートすることで、T-KIMONOが伝統的なきものと人々との架け橋になることを目指しています。」

“As always, preserving tradition requires dynamic appreciation. Creating a bridge between the T-Kimono and the traditional Kimono.”

― T-MICHAEL

■<T-KIMONO>

Y. & SONS がオープン以来きものに合わせるコートとしてセレクトしているNorwegian Rain(https://norwegianrain.com/?ph=cede82fdd254e0d384fa4dce)。デザイナーのT-MICHAELはきもののシルエットにデザインの着想を得ています。2015年10月下旬にT-MICHAEL がY. & SONS に初来店し、2016年10月末よりT-KIMONOの打ち合わせが本格的にスタートしました。2017年1月にイタリアのフィレンツェで開催された世界最大級のメンズの展示会 PITTI IMMAGINE UOMO(通称:ピッティ・ウォモ)で初めてT-KIMONOをプレゼンテーション形式で発表。互いのものづくりに対する精神性の共鳴からスタートしたT-KIMONOは、2017年から続くY. & SONS とT-マイケルによるコラボレーション商品です。

■<Y. & SONS>

きもの専門店・株式会社やまとから2015年に誕生した、「きものテーラー」をコンセプトに、固定概念にとらわれない自由な発想で、伝統と革新が融合した非日常をお届けするブランドです。

2015年3月、東京・神田明神鳥居横にオープン。2020年6月にはアジア初上陸となる「エースホテル」が入る京都・新風館内にもオープン。国内外問わず多くのお客様に、従来のきものの枠を超えたコーディネートをご提案しています。

また、2025年4月16日よりフランス・パリマレ地区に「KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris」として常設店をオープン。日本のものづくりとクラフトマンシップ、そして2ブランドの世界観が融合する、新たな価値創造の場として、皆さまをお迎えいたします。

