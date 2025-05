【TruffleBAKERY】関東初のカフェ業態がルミネ新宿に6月27日（金）グランドオープン！限定パン″白トリュフのホットドッグ″、八ヶ岳天然水を使用したドリンクが楽しめる都心最大級の店舗が登場。

株式会社ドレステーブル店舗外観写真

株式会社ドレステーブル(本社:東京都中央区/代表取締役CEO 丸岡 武司)は、2025年6月27日(金)、TruffleBAKERYルミネ新宿店」をルミネ新宿ルミネ1の1階にグランドオープンいたします。本店舗は、TruffleBAKERYとして国内8店舗目にあたり、関東エリアでは初めてとなるカフェ業態店舗です。都心最大級の広さを誇り、焼きたてパンとこだわりのコーヒーをゆったりと味わえて、くつろげる空間となっています。

また、オープンを記念して、2025年6月27日(金) ~ 2025年7月21日(月)の期間限定で、新商品「八ヶ岳天然水コーヒー」を通常価格の30%offでご提供します。

コンセプト

素材は「水」から考える、最後の一滴まで楽しめるコーヒーとそこにもう一つの居場所の選択肢を

Crafted to delight you with every last drop, with Japan's finest waters.

TruffleBAKERYは、これまで素材にこだわり、パン作りの新しいソリューションを追求してまいりました。その中で、新たに注目したのが「水」です。日本の美味しい素材の一つである名水を活かし、名水百選に選ばれた南八ヶ岳の天然水を使用したパンとコーヒーの提供を開始いたします。

本店舗は、関東エリア初となる店内滞在型のスタイルで、ゆったりとくつろぎながらパンとコーヒーをお楽しみいただくことが可能です。新宿ルミネや新宿駅をご利用の方にとっても、新たな憩いの場となるような空間を目指して参ります。

内装について

店舗内観写真1店舗内観写真2

カフェの内装のコンセプトは「居心地の良さ」。新宿の喧騒の中でもパンと共に空間を楽しんでいただけるよう、存在感もありつつ居心地の良さを体現するデザイン空間にしたいと考え、”和”を感じさせるテイストに、北欧を中心とした海外のプロダクトを組み合わせた内装にしました。

店舗ではメインとしてレンガを使用していますが、カフェではコンセプトを表現できるよう、新たにmade in Japanのこだわり抜いた素材として「多治見のタイル」を採用しました。その他にも、スウェーデンの作家であるイングリッド・ウンショールドさんの温かみのある手作りの食器をはじめ、1点もののアート作品やこだわりの家具など、パンだけでなく空間と一緒にひと時を楽しめるような場所となっています。

八ヶ岳の天然水を生かした新商品/限定商品について

1. 八ヶ岳の天然水を使用したパン/焼きたてのクロワッサンの提供

本店舗では、パンの40%以上を占める「水」にこだわり、名水百選にも選ばれる「八ヶ岳の天然水」を使用してパンを作ります。30種類以上の豊富なラインナップに加え、ルミネ新宿店限定の商品も数種類ご用意します。特に、惣菜パンは他のTruffleBAKERY/TRUFFLE mini店舗よりも種類を増やしご用意し、朝食やランチなどにもご利用いただきやすいラインナップをご提案いたします。

また、TruffleBAKERY開業から6回の改良を重ねてきたクロワッサンは、最高の状態でお楽しみいただけるよう、焼き立てを1日に数回お出しします。

2. 八ヶ岳の天然水を使用したカフェ ドリンク の提供 ドリンク イメージ写真

TruffleBAKERYの新たな試みとして、九州では天神店、関東では新宿ルミネ店でパンと一緒に楽しめるコーヒーのイートイン/テイクアウト展開をスタートしています。ドリンクには全て名水百選にも選ばれる「八ヶ岳の天然水」を使用し、ブラックコーヒーやカフェラテをはじめ、抹茶ラテやデザート感覚でお楽しみいただける新宿限定ドリンクなど10種類以上の展開を行って参ります。

ルミネ新宿店限定商品

1. イートイン限定商品 "白トリュフの ホットドッグ

ルミネ新宿店イートイン限定商品として、白トリュフを使用した特別な商品も提供いたします。

ルミネ新宿店限定「白トリュフの ホットドッグ 「白トリュフの ホットドッグ

ローストした小麦を使用したホットドック専用の生地を開発して焼き上げました。ここに、白トリュフを使った特製のマッシュポテトをふんだんに絞り、ジューシーな極太の生ソーセージをはさみ、塩味のアクセントとしてイタリア産のグラナパダーノDOCを振りかけています。



絶妙な歯切れをもつ香ばしさのある専用のパンと極太生ソーセージは相性が良く、滑らかな口当たりの白トリュフのマッシュポテトと絶妙なバランスになっています。白トリュフといっても、癖は強くなくシーン問わずご満足いただける商品です。当店のイートイン限定メニューで、ここでか食べれない味わいです。

2.限定 ドリンク "八ヶ岳天然水のレモンチーズクリームソーダ"

ルミネ新宿店限定のスペシャルドリンクの提供をスタートいたします。

ルミネ新宿店限定「八ヶ岳天然水のレモンチーズクリームソーダ」「八ヶ岳天然水のレモンチーズクリームソーダ」

八ヶ岳の天然水を使用したレモンソーダの上に、クリームチーズと生クリームで作ったクリーミーなチーズクリームをたっぷりとのせ、レモンを飾っています。爽やかにデザート感覚で楽しめる、天然水を使用した新宿限定ドリンクです。

オープン記念キャンペーン

TruffleBAKERYルミネ新宿店オープニングキャンペーン

オープンを記念して、2025年6月27日(金)~ 2025年7月21日(月)の期間限定で、新商品「八ヶ岳天然水コーヒー」を通常価格の30%offでご提供します。 焼き立てのパンと合わせて、「八ヶ岳天然水コーヒー」を是非お試しください!

【八ヶ岳天然水コーヒー通常価格:320円(税別) → 限定特別価格:224円(税別)! 】

店舗情報

TruffleBAKERYルミネ新宿店

開業日:2025年6月27日(金)

住所:〒160-0022 東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ1新宿 1F

営業時間:8:00-21:00

席数:63席

※開業日のみ10時オープンとなります。

CONCEPT(コンセプト)

毎日食べるパンだから、おいしい素材とほんの少しの豊かさを

PURPOSE(目的)

常識を変え、素材を捻り、社会を変えていく

Mission(使命)

素材を追求し

世代を超え愛され続ける

価値のある商品・接客を創造し

社会に貢献する

Vision(未来像)

進化する力強い組織を創る

Value(価値観)

BE ORIGINAL

最高の店舗体験を提供する

会社概要

商号 : 株式会社ドレステーブル

代表者 : 代表取締役 / CEO 丸岡 武司

所在地 : 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目1-1 YANMAR TOKYO 7F

設立 : 2007年1月24日

事業内容 : EC事業 、海外事業、ベーカリー事業、ライセンス管理事業、食品卸売業

資本金 : 300万円

URL : https://dresstable.site/

【 各種リンク 】

TruffleBAKERY 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/trufflebakery/

TruffleBAKERY 南八ヶ岳公式インスタグラム:https://www.instagram.com/trufflebakery_yatsugatake/

TruffleBAKERY 公式HP:https://truffle-bakery.com/

TruffleBAKERY 公式アプリ

APP Store:https://apps.apple.com/jp/app/truffle-bakery/id1460562943

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ajg.trufflebakery&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ajg.trufflebakery&hl=ja&gl=US)